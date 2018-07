Mosbach. (chf) Vom eingefleischten Reggae-Fan bis zum Konzertneuling: Gentleman & The Evolution überzeugten am Freitagabend beim Open Air im Großen Elzpark in Mosbach durch ein abwechslungsreiches Programm aus alten und neuen Songs. Mit rund 1500 Besuchern lockten der Kölner Musiker und seine Band zwar nicht die große Masse an, doch sorgten sie unter denen, die (teilweise sogar extra aus Frankreich) gekommen waren, für allerbeste Stimmung.

Gentleman in Mosbach - die Bilderstrecke

Zuvor hatten bereits die vier Berliner Jungs der Ohrbooten mit ihrem deutschsprachigen Mix aus Reggae, Alternative und Hip Hop ordentlich Tempo gemacht. Bei Gentleman als Hauptact gab es dann im Publikum kein Stillstehen mehr - spätestens als er sich nach einigen Songs noch den jamaikanischen Sänger Richie Stephens mit dazu holte.

Anhaltende Begeisterung nach über 90 Minuten Mitsingen und Mittanzen zu „Superior“, „Different Places“ oder „To the Top“ vor der Bühne - dann ein schneller Abgang auf der Bühne. Ein paar Zugaben hätten es dann doch noch sein können.