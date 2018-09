Von Peter Lahr

Mosbach. Das Alltagsleben einst und jetzt stand im Mittelpunkt eines "Generationendialogs", der am Freitagabend im Nicolaus-Kistner-Gymnasium stattfand. Die Idee hierzu hatte Kreisjugendreferent Rainer Wirth. Aufgeschlossene Kooperationspartner fand er in Schülern aus der von Christine Eggers geleiteten Geschichts-AG. Keine Frage der aufgeweckten Teenager ließen die vier zwischen 76 und 90 Jahre alten Senioren offen.

"Seien Sie neugierig aufeinander." Dieser Wunsch von Christine Eggers ging schnell in Erfüllung. Lebensnahe Fragen einerseits, aber auch offene Antworten, ließen die Veranstaltung zu einem lebendigen Dialog werden - getragen von großem Respekt und Vertrauen. Eine erste Vorstellungsrunde zeigte Fotos der Senioren als Kinder und Jugendliche. Tim-Jannick Eck eröffnete die erste Interviewrunde. "Wie sah ihr Tagesablauf aus?", wollte er von Rita Weinert wissen, die 1927 als Tochter eines Schreiners in Auerbach geboren wurde. "Nach dem Essen mussten wir das Geschirr spülen, dann die Hausaufgaben machen. Später versammelten sich die Kinder auf der Straße und spielten Ball oder Versteckerles." Unterschiede zu heute kamen schnell zur Rede: "Ein eigenes Zimmer hat kein Kind gehabt." Und als Belohnung für das samstägliche Kehren der Straße und der väterlichen Werkstatt gab es ein frisches Milchbrötchen vom Bäcker mit einem "Pott Kakao". Überhaupt war "Essen" damals viel autarker geregelt. Beim Begriff "Supermarkt" musste Rita Weinert lachen. "Wir hatten Schweine, Hühner, Hasen, eine Ziege." Dosenwurst war etwas Besonderes. Dennoch gab es einen Metzger, fünf Lebensmittelläden und vier Wirtschaften im Ort. "Und jeder hat gelebt."

Moderne Zeiten hielten aber auch in Auerbach Einzug. Die Kinder durften sonntagnachmittags eine Rundfunksendung im Wohnzimmer der Nachbarin anhören. Und als Rita ihr erstes Fahrrad bekam, fuhr nicht nur sie damit nach Mosbach, um das Fahrgeld zu sparen. Ein echtes Ereignis war auch die erste Waschmaschine: "Das war 1956, da war ich verheiratet", erinnerte sich die Zeitzeugin. Und berichtete von ungläubigen Verwandten, die prompt mit einem Korb dreckiger Wäsche zu Besuch kamen, um das Gerät zu testen. Die Wartezeit vertrieb man sich mit Kaffee und Kuchen und schaute immer mal wieder zur Waschmaschine. Das Ergebnis überzeugte alle.

"Unser Schulausflug ging zum Bismarckturm", berichtete der Mosbacher Werner Bauer von seiner Schulzeit. Was er als Jugendlicher in seiner Freizeit gemacht habe, wollte Laura Scheck ebenfalls wissen. Da berichtete Bauer von der legendären Milchbar und dem Bahnhofshotel, in dem erst UFA-Filme und später amerikanische Streifen mit deutschen Untertiteln liefen. "Für 20 Pfennig." Dass man sich auch ohne Smartphone mit seinen Freunden verabreden konnte, war ganz normal. Und gute Fußballer "kaufte" man sich aus Mannheim für ein paar Sack Kartoffeln.

"Ich habe in meiner Jugend nur eine geschiedene Frau gekannt. Ich habe lange nicht gewusst, was das heißt. Für mich war das was Exotisches", erklärte Marianne Zepf-Riebel. Zu "Frauenthemen" - von der nicht existenten Aufklärung bis zum Windelwaschen - befragte sie Lisa-Sophie Zöge. Für Schmunzeln sorgte Mariannes jugendlicher Erklärungsversuch der Scheidung: "Ich dachte, das hat was mit Mannheim zu tun, weil die Frau von Mannheim nach Mosbach gezogen war."

Um Liebe und "Teeniethemen" ging es bei Paula Woreschk, die ihre Oma Friedhilde Woreschk befragte. "Der erste Kuss? Des war sehr schwierig", meinte die Großmutter. Den Glücklichen traf sie während einer Winterfreizeit. "Ich seh’ ihn noch vor mir, aber seinen Namen weiß ich nicht mehr. Nach der Freizeit war es vorbei." Auch von Tampons-Automaten, die den allzu peinlichen Einkauf in der Drogerie erleichterten, berichtete die Dame. Und von "Eis mit heiß". Denn es galt als ziemlich verrucht, in der Eisdiele eine Zigarette zu rauchen. Statt Lippenstift und Nagellack gab’s Nivea. Und statt der heißersehnten Hosen musste Friedhilde einen Rock oder ein Kleid tragen. "Ich war schon froh, wenn ich neue Schuhe bekam", erklärte sie.

"Klasse, dass ihr euch alle getraut habt", bedankte sich im Schlusswort Rainer Wirth. Das breite Fragenspektrum, aber auch die herzliche Atmosphäre haben nicht nur ihn begeistert.