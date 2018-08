Obrigheim. (cpj) In der Aula der Realschule Obrigheim ehrte die Gemeinde Obrigheim einer guten Tradition folgend Sportlerinnen und Sportler für hervorragende Leistungen. Für Achim Walter war dieser Abend die erste Sportlerehrung, zu der er die anwesenden Sportlerinnen und Sportler sowie die Vereinsverantwortlichen, Übungsleiter und Trainer als neuer Bürgermeister begrüßte. Sein Gruß galt außerdem der Sängerin Lara Kopecek und der Pianistin Nicolasa Mall von der Musikschule Mosbach, die mit ihren Beiträgen der Veranstaltung den musikalischen Rahmen gaben. Viel Beifall galt auch den Tanz- und Turngruppen des SV "Germania", die mit ihren schwungvollen Einlagen das Rahmenprogramm bereicherten.

Bürgermeister und Gemeindeverwaltung verstünden diese Ehrung als ein Dankeschön und öffentliche Anerkennung für herausragende sportliche Leistungen im Breiten- wie im seit Jahren durch die Gewichtheber repräsentierten Spitzensport, sagte Achim Walter, der die folgenden Sportlerinnen und Sportler mit Medaillen und Pokalen ehrte:

Moritz Bernhard, Louis Rinderle, Julius Wieland, Daniel Peter, Lukas Schnell und Florian Baumgärtner von der Spielgemeinschaft des Tennisclubs "Schwarz-Gold" Obrigheim / Tennisclub Haßmersheim wurden Meister der 1. Bezirksklasse U14 (Trainer: Alexander Harbarth).

Vom SV "Germania", Abt. Schwerathletik: die Master-Sportler Walter Kretz (1. Platz Deutsche Masters-Meisterschaft und 2. Platz Masters-Europameisterschaft), Horst Nitschke (2. Platz Deutsche Masters-Meisterschaft und 3. Platz Masters-Europameisterschaften), Stefan Mütz (6. Platz Deutsche Mastermeisterschaft) und Martin Schramm (3. Platz Deutsche Masters-Meisterschaft).

Die Handball-Mannschaft des SV "Germania" errang in der Kreisliga C 1 die Meisterschaft. Ausgezeichnet wurden Björn Baz, Thorsten Brenner, Juri Keberlein, Dieter Sundermeier, Marc Andre Bauer, David Braun, Daniel Klein, Peter Pathe, Jan Sören Egly, Armin Breucker, Stefan Prokschi, Daniel Hoffmann, Carsten Merz und Frank Brenner (Trainer Peter Egly und Andreas Bauer).

Karateverein Obrigheim: Anna Wolz (1. Platz bei den Internationalen Swiss Open und 3. Platz bei den offenen rheinland-pfälzischen Meisterschaften) und Lena Wolz (3. Platz bei den Intern. Swiss Open und 3. Platz beim Deutschen Shito-Ryu-Cup). Trainer: Patrick Kolbert.

Leichtathletik-Zentrum Mosbach/Elztal: Simon Gierloff, Jannis Hähre, Nele Schneider, Niklas Jona Schneider, Julius Wieland, Dilara Bagdatli und Hellen Kimmel für ihre hervorragenden Leistungen bei Kreis-, Badischen und Süddeutschen Meisterschaften.

Philipp Lambert spielt für die SpVgg Neckarelz und schoss im Oktober Deutschlands schönstes Kindertor.

Julia Fellhauer von der Abteilung Turnen gewann die Bronzemedaille bei den Gaueinzelwettkämpfen des Main-Neckar-Turngaus in den Jahrgängen 2000/2001 (Trainerinnen Eva-Maria Barthel, Fathbarda Abedini, Angela Barthel)

Die Tischtennismannschaft der Spielgemeinschaft Mörtelstein/Aglasterhausen wurde Bezirksmeister in der A-Klasse des Tischtenniskreises. Geehrt wurden Walter Horsch, Sascha Nelius, Jürgen Wieland, Oliver Senk, Horst Polzer, Michael Gürtler. Jürgen Wagner, Nik Findeisen, Jürgen Streib und Ralf Gallion.

Die 1. Mannschaft des SV "Germania" Obrigheim, Abt. Schwerathletik, mit Matthäus Hofmann, Rene Horn, Philipp Hülser, Adrian Müller, Nico Müller, Jakob Neufeld, Alexander Oberkirsch, Marcel Heinzelmann, Yannik Staudt und Lena Trummer wurde im Mai Deutscher Vizemeister. Die Junioren wurden Deutsche Junioren-Mannschaftsmeister. Die erfolgreichen Heber waren hier Adrian Müller, Philipp Hülser, Lena Trummer, Yannik Staudt und Tim Zimmermann.

Die 2. Mannschaft des SV Obrigheim holte die Meisterschaft in der baden-württembergischen Oberliga und schaffte damit den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd-West. Zum Einsatz kamen Sarah Döll, Philipp Hülser, Lena Trummer, Yannik Staudt, Tim Zimmermann, Patrick Ehrmann, Kevin Ockert, Andre Hemmann, Marie Waldenberger, Ruben Hofmann und Marcel Heinzelmann.

Als Einzelsportler wurden geehrt: Nico Müller (Deutscher Meister in der Klasse bis 85 kg), Adrian Müller (Deutscher Meister und Deutscher Juniorenmeister in der Klasse bis 69 kg), Jakob Neufeld (3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften in der Klasse bis 85 kg), Matthäus Hofmann (5. Platz bei den Junioren-Europameisterschaften in der Klasse bis 105 kg), Lena Trummer (Deutsche Juniorenmeisterin), Philipp Hülser (3. Platz bei den Deutsche Junioren-Meisterschaft in der Klasse bis 77 kg), Tim Zimmermann (9. Platz bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften in der Klasse 94 kg) und Yannik Staudt (6. Platz bei den Deutschen Junioren-Meisterschaft in der Klasse bis 69 kg).

Die Schwerathletik-Jugendabteilung des SVO gewann viele Meisterschaften und erreichte hervorragende Platzierungen: Lars Sailer, Farin Soldner, Tim Holetz, Justin Schönsiegel, Ben Schenk, Kevin Leuthner, Sven Weiner, David Haaß, Celina Schönsiegel, Elisabet Hofmann, Angelina Ursolino, Sarah Döll, Luca Weiner, Philipp Sailer, Ruben Hofmann, Niklas Ripperger und Yannik Staudt. Ihre Trainer waren Volker Hauß, Daniel Pischzahn und Ingo Fein.

Erfolgreich waren die Schützen des Sportschützenvereins "Neuburg": Jonny Dölling, Kurt Jozwiak, Norbert Frohnmüller, Horst Henn, Peter Kropp, Djura Horvat, Jürgen Backfisch und Thomas Pusch, die bei Meisterschaften Einzel- und Mannschaftsmeister wurden.

Ein abschließender Stehempfang rundete die Veranstaltung zu Ehren erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler in gemütlicher Runde ab.