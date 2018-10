Von Dorothee Lindenberg

Billigheim. Gut 90 Minuten hatte sich der Gemeinderat Billigheim Zeit nehmen müssen, bis über den im Januar eingebrachten, im Februar in Klausur beratenen und jetzt mit verschiedenen Änderungen vorgelegten Etat 2014 abgestimmt werden konnte. Sein Gesamtvolumen umfasst 19,5 Millionen Euro, wovon 13,7 Millionen auf den Verwaltungs- und 5,8 Millionen auf den Vermögenshaushalt fallen. Schwerpunkt bleibt hier mit etwa 3,7 Millionen Euro die Sanierung und Höherdimensionierung von Kanälen und Wasserleitungen in Sulzbach.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 330.500 Euro, was unter Berücksichtigung der Kredittilgung eine Nettoinvestition von gerade einmal 176.000 Euro erlaubt. Die anstehenden Sanierungsmaßnahmen machen eine maximale Rücklagenentnahme von gut 2,3 Millionen und eine Kreditaufnahme von gut 1,4 Mio. Euro notwendig. Die Hebesätze bleiben unverändert, die Prokopfverschuldung wächst auf 825 Euro je Einwohner, bleibt aber unter dem Kreismittel, wie Bürgermeister Reinhold Berberich festhielt.

Anlass für Dauer und Intensität der nachfolgenden Aussprache in der Sport- und Festhalle Allfeld waren weniger die eigentlichen Haushaltseckpunkte, als viel mehr die von der Verwaltung in die Beschlussvorlage verwobene Erweiterung des Stellenplans um eine halbe Stelle in der Bauverwaltung. Ziel der Verwaltung sei es, dort einen qualifizierten Mitarbeiter anzusiedeln, der "auf Augenhöhe" mitreden könne, argumentierte Berberich. Mit eigenem Fachpersonal hätten Mehrausgaben (Feuerwehrhaus Sulzbach, Sanierung Baumgarten Billigheim) verhindert werden können, war er überzeugt. Erschwerend komme hinzu, dass Bauhofleiter Michael Söhner-Wesch die Gemeinde verlasse und sich eine weitere Lücke im Personalbestand und Sachverstand der Gemeinde auftue.

Alle drei Fraktionen lehnten die gewünschte Personalaufstockung ab und wollten zunächst das Ergebnis der laufenden Stellenausschreibung ungeachtet etwaiger Einarbeitungszeiten abwarten. Mehrheitlich waren die Räte der Meinung, dass Reinhold Berberich für die hohe Personalfluktuation im Rathaus verantwortlich sei. "Seit Ihrer Amtszeit haben wir hier den vierten Hauptamtsleiter, den sechsten Kämmerer und insgesamt 22 Personalwechsel", warf Gemeinderat Keller in die Runde.

Keiner weiteren Personalentscheidung zustimmen wollte auch Gemeinderat Förch, "weil hier Mitarbeiter demontiert und fertiggemacht werden", und Gemeinderat Kerber erklärte den Rathauschef schlicht für beratungsresistent. Der Ruf nach einem Stellenwechsel an der Verwaltungsspitze wurde von Räten und Zuhörern mit Beifall kommentiert.

Für die CDU hatte Gemeinderat Dr. Haertel dem eigentlichen Haushalt zugestimmt. Er anerkannte die Investitionen in Sicherheit und Versorgung, warnte aber vor "weichen" Kosten, die er per Sperrvermerk ausklammern wollte. Konkret zählen dazu Kosten für ein Rednerpult, für ein Nahversorgungskonzept sowie für den "Runden Tisch Gemeindeentwicklung". Gemeinderat Bauhardt (SPD) und die Mitglieder der Freien Wähler schlossen sich Haertels Ausführungen im Wesentlichen an.

Bei einer Ja-Stimme und zwei Enthaltungen wurde die Verwaltungsvorlage (Haushalt mit Stellenaufstockung) abgelehnt, wogegen Bürgermeister Berberich seinen Widerspruch ankündigte, "weil sich in personeller Unterbesetzung die anstehenden (Bau)Maßnahmen nicht umsetzen lassen". Mit 16 Ja-, zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen akzeptiere der Rat den von Gemeinderat Lochner eingebrachten Folgeantrag, den Haushalt mit Sperrvermerken zu versehen (siehe oben) und ohne Personalaufstockung zu genehmigen. In ihrer positiven Stimmabgabe behindert sahen sich indes die Räte Holder und Scheurig, die lediglich die Stellenerhöhung ablehnten.

Über den weiteren Sitzungsverlauf werden wir noch berichten.