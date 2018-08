Im Rahmen der aktuellen Ausstellung des Kunstvereins Neckar-Odenwald gab der aus dem Irak geflohene Fotograf, Filmer und Performance-Künstler Ali Mohammed Sabah (r.) Einblicke in sein Leben und Werk. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. "Flucht und Identität" lautet der Titel der aktuellen Ausstellung des Kunstvereins Neckar-Odenwald, die mit dem "Mosbacher Sommer" vernetzt ist. Es handelt sich dabei um ein "Work in progress", also um eine offene Form, die immer wieder durch Aktionen bereichert und ergänzt wird. Auch eingereichte Fotos zum Thema lassen die Ausstellung bis 4. September weiter wachsen.

Den Untertitel "Spuren-Annäherungen-Begegnungen" füllte der aus dem Irak stammende Künstler Ali Mohammed Sabah am Mittwochabend mit reichlich "Anschauungsmaterial". Kunstvereins-Vorsitzender Harald Kielmann freute sich über den guten Zuspruch, der größer als erwartet war. Unter den 80 Gästen im Alten Schlachthaus konnte er den Billigheimer Bürgermeister Reinhold Berberich begrüßen, in dessen Gemeinde Sabah seit letztem Jahr lebt, und der den Kontakt herstellte.

Ali Mohammed Sabah wurde 1990 in der Nähe von Bagdad geboren. Er hatte ein Fotostudio, filmte, schauspielerte und führte Regie bei Theaterperformances. Als die Terrormiliz Isis Kindern den Schulbesuch untersagte, engagierte er sich bei einem Schulprojekt von Unicef im Irak. Vor knapp zwei Jahren floh Sabah vor Bedrohungen und der Gewalt. Über die Türkei und die Balkanroute erreichte er Deutschland. Seit 16 Monaten wartet er auf sein "Interview", das über seinen weiteren Aufenthaltsstatus entscheidet. Derzeit arbeitet er bei einer Baufirma.

Seine bisherigen Lebensabschnitte dokumentierte der 26-Jährige mit Fotografien und Filmaufnahmen auf der Leinwand. Fotos von friedlichen Blumen, ruhenden Katzen, pittoresken Alten und Sonnenuntergängen zwischen Palmen kontrastierten mit Aufnahmen, die blutige Anschläge, brennende Autos und machtlose Feuerwehrleute zeigen. In ihrer Unmittelbarkeit berührten auch jene Bilder vom Alltag in den Kinderhilfsprojekten. Die all-menschliche Dimension der Katastrophe des Nahen Ostens, hier zeigt sie ein junger Mann - sehr direkt und ungefiltert aus seinem Lebensalltag heraus.

Dennoch kann man nur erahnen, was Sabah erlebte, wenn er es auf Deutsch so beschreibt: "Als ich im Irak war, starben jeden Tag viele Menschen. Junge, Kinder, Alte. Ich kann das nicht verstehen. Wir haben doch alle nur ein Leben."

In einer pathetisch aufgeladenen, aber nie lächerlich wirkenden Performance wagte er das Zwiegespräch mit dem an die Wand gebeamten IS-Vertreter: "Warum tötest du so viele Menschen?", schleuderte der Künstler dem Vermummten entgegen - und wird erbarmungslos zu Boden geschlagen.

"Das ist Serbien", kommentierte der Filmer knapp die Fluchtsequenzen auf der "Todesstraße". Ein gutes Dutzend junger Männer geht unendlich wirkende Bahnstrecken entlang. "Wir tranken Wasser verunreinigt", oder "Wir wurden ein Team gegen Banden", erklären kurze Einschübe das Geschehen. Weitere Flucht-Erlebnisse hat Sabah später im Mosbacher Wald nachgestellt.

Eine erste Annäherung ist mit dem Abend bestens gelungen. Das zeigte schon der überwältigende Applaus. Es bräuchte noch viele solcher Schritte, um eine echte Begegnung zu schaffen. Dass der Kunstverein sich bereit dazu erklärt, hierfür ein Forum zu schaffen, ist mehr als anerkennenswert.

Info: Die Ausstellung ist bis 4. September geöffnet. Am 31. August zeigt der Kunstverein im Alten Schlachthaus den Film "Mediterranea" (Beginn: 20 Uhr).