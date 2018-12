Mosbach. (schat/pol) Mehrfach haben RNZ, Hörfunk und andere Medien in den vergangenen Tagen über den folgenschweren Hundebiss bei einem 56-jährigen Jogger in Mosbach berichtet. Mehr als 68.000 Facebook-Nutzer haben den Beitrag auf der RNZ-Neckar-Odenwald-Seite gesehen, hundertfach wurde er geteilt. Trotz dieser großen Beteiligung sind Hundehalter bzw. Hund noch immer nicht gefunden. Auch die Polizei treibt dieser Fall um, zumal der Gesundheitszustand des Gebissenen "weiterhin sehr kritisch" sei. Immerhin konnte man den 56-Jährigen inzwischen noch einmal befragen, woraus sich neue Erkenntnisse ergeben.

So sei der Jogger am regnerischen Sonntag, 11. Mai, gegen 10.30 Uhr, auf einem Feldweg von Mosbach in Richtung Neckarburken/Dallau unterwegs gewesen. In der Nähe einer Feldscheune parkte ein beigefarbener Wagen, bei dem es sich "vermutlich um ein älteres Modell eines VW Passats" handeln soll, wie die Polizei nun konkretisiert. Am Steuer des Wagens, vor dem zwei Hunde herumliefen, soll ein ca. 35 Jahre alter Mann gesessen haben. Nachdem der Jogger die Stelle passiert hatte, folgten ihm die Hunde. Einer der Hunde, ein sogenannter Malinois (Belgischer Schäferhund) mit schwarzer Schnauze, kurzem hellbraunen Fell und dunklem Kopf (einem Deutschen Schäferhund ähnlich), holte den Läufer ein und biss ihm leicht in die linke Hand. Die Verletzung erschien zunächst nicht gravierend. Gebissener und Hundehalter unterhielten sich und verständigten sich dahingehend, dass nichts Schlimmeres passiert sei. Beim kleineren Hund handelte es sich um einen Mischlingshund.

Wie berichtet, verschlechterte sich im Nachgang des Bisses der Gesundheitszustand des Joggers dramatisch. Er entwickelte zunächst grippeähnliche Symptome, musste dann mit schwerer Blutvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dort wurde festgestellt, dass er sich höchstwahrscheinlich durch den Hundebiss mit einem Bakterium infiziert hat. Da der Hund aber nach wie vor nicht gefunden ist, sei eine wirksame Behandlung weiter schwierig, so die Polizei, die ergänzt: Die zeitnahe Verabreichung eines Antibiotikums hätte der Blutvergiftung wohl entgegenwirken können. Hinweise zu Hund, Hundehalter oder dem älteren Passat nimmt die Polizei Mosbach, Tel.: (0 62 61) 80 90, entgegegen.