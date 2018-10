Mosbach. (schat) Wo gehobelt wird, da fallen Späne - und wo gebaut wird, da gibt es immer wieder Überraschungen. Da macht auch die Großbaustelle am Mosbacher Gartenweg, wo am 20-Mio.-Euro-Projekt "Quartier an der Bachmühle" gebaut wird, keine Ausnahme: Zwar geht es dort in weiten Teilen gut voran, an der Seite zur B 27 hakt es aber. Eigentlich sollte die Fußgänger- und Fahrradbrücke, die vom Oberen Graben aus in Richtung Stadtgarten führt und seit Juli gesperrt ist, Anfang September wieder nutzbar sein. Das klappte - wie an der anhaltenden Sperrung unschwer zu erkennen - aber nicht.

Warum? "Das Problem ist ein kleiner Teil der Spundwand, die zwischen Brücke und der Bachmühle verläuft", nennt Stadtplaner Stefan Baumhackel einen Grund für die Verzögerung. Auf einem 1,20 Meter breiten Stück wurde die Wand beim Ausbau der Bundesstraße offenbar statt in Stahl in Holz ausgeführt. Ganz dicht ist sie folglich nicht mehr. Das war bislang offenbar kein größeres Problem, da sich an der Betonmauer zur B 27 nochmals eine abdichtende Spundwand befindet. Die muss aber für die Rampe zur Baustellenzu- und -abfahrt bzw. die spätere Tiefgarageneinfahrt geöffnet werden. Also muss die Dichtigkeit dahinter bzw. drumherum sichergestellt werden.

Entsprechend ist man derzeit gemeinsam mit den Projektentwicklern der Sepa/Epa auf der Suche nach einer wasserdichten Lösung. Die Prüfung, welches Verfahren vor Ort angewandt werden kann, laufe, so Tiefbauamtsleiter Nanke Grißstede gegenüber der RNZ. Nachdem die zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen an der Brücke (wir berichteten) Anfang dieser Woche erfolgreich abgeschlossen wurden, soll nun bis Anfang Oktober das nächste Problem in dieser Ecke behoben werden. Dann soll der Baustellenverkehr (wie den Anwohnern zugesagt) über die Rampe rollen und die Bücke wieder nutzbar sein.