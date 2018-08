Volltreffer ins lange Eck: Aber was ist das eigentlich, das lange Eck? Vor dem ersten Europameisterschaftsspiel der deutschen Nationalelf will die RNZ allen Lesern, die nicht mit dem Ball am Fuß aufgewachsen sind, ein paar Bälle zuspielen - und Fußballfachsprache "übersetzen". Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Eigentlich ist das mit dem Fußball ja ganz einfach: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Das hat zumindest einmal Gary Lineker, in den 1980er-Jahren bester englischer Stürmer, so wunderbar zusammengefasst. Gut, auch Frauen dürfen dem Ball hinterherjagen, und die jüngere Vergangenheit hat ein paar Gegenbeweise für die Spielausgangs-These geliefert. Aber im Grunde hat Lineker trotzdem recht: Fußball ist prinzipiell ganz einfach - wenn man sich ein bisschen auskennt damit. Zur Fußball-Europameisterschaft wollen wir dafür sorgen, dass auch RNZ-Leser, die nicht mit dem Fußball groß geworden sind, sich ein bisschen besser auskennen. Und beim gemeinsamen Rudelgucken oder beim Fußballtalk auf der heimischen Couch mit (grenzwertigem) Halbwissen punkten können.

Vor jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft - die spielt meist in weißen Shirts und schwarzen Hosen und rechts oben am Fernseher steht "GER" - wollen wir den vermittelnden Doppelpass spielen. Also immer wieder auftauchende Begriffe aus der Fußballfachsprache ein Stück weit (und nicht immer gänzlich regelkonform) "übersetzen", mathematische und terminologische Besonderheiten aus dem Königreich des Ballsports erläutern. Fehlpässe sind dabei nicht ausgeschlossen, Einwürfe (in Form von Anregungen und weiterem Erklärungsbedarf) gern gesehen.

Also, "högdsche Konzentration", wir beginnen ganz hinten, am Tor:

> Langes Eck: Das lange Eck (in das etwa ein Ball unhaltbar einschlägt) befindet sich in der Ecke des 7,32 x 2,44 Meter großen Tores. De facto ist es nicht länger als das kurze Eck (siehe kurzes Eck), heißt aber so, weil es von dem, der aufs Tor schießt, weiter entfernt ist als etwa das kurze Eck oder die Tormitte. Außerdem muss sich der Torwart mitunter verdammt lang machen, um Schüsse auf die lange Ecke seines Kastens abwehren zu wollen.

> Kurzes Eck: Das Gegenteil des langen Ecks (logisch, oder?) und für Fußballer mit limitierter Schusstechnik meist die bessere Wahl beim Torabschluss, weil einfach näher. Für den Torwart ist das kurze Eck (wahlweise auch kurzer Pfosten genannt) eine echte Zwickmühle. Denn eigentlich darf er da kein Tor kassieren - und wenn doch, dann gibt’s zumindest Mecker von Oliver Kahn. Gleiches - also das mit der Zwickmühle und der Mecker - gilt übrigens auch für Flanken vors Tor. Auch als Laie darf man in einer solchen Situation mal selbstbewusst den Universalspruch einwerfen: "Wenn der Torwart rauskommt, dann muss er den Ball haben!"

> Mitspielender Torwart: Ja, natürlich durfte der Torwart im Fußball schon immer mitspielen. Einen braucht man ja schließlich, der verhindert, dass der Gegner mehr Tore macht als man selbst. Früher wurde meist der rausgedeutet, der am wenigsten kicken konnte. Heute ist das völlig anders. Einer Regeländerung (seit 1992 darf der Torwart einen Rückpass nicht mehr mit der Hand aufnehmen) und Manuel Neuer sei Dank. Er ist der Prototyp des mitspielenden Torwarts, er kann es nicht nur oben (mit den Händen) sondern auch unten (also mit den Füßen). Mitunter sogar besser als mancher Feldspieler vor ihm..

So weit so gut - hinten raus sollte vor dem ersten Euro-Abend mit deutscher Beteiligung jetzt also nichts mehr anbrennen. Doch ganz wichtig: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, Spannung hochhalten bis zur nächsten RNZ-EM-Fußballeinheit... Fortsetzung folgt