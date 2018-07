Von Christian Beck

Mosbach. Was gehört untrennbar zu Mosbach? Diese Frage hat sich das SWR-Fernsehteam um Aita Koha gestellt. Denn mit Kameramann Peter Klumpp und Tontechniker Jens Burger ist die Moderatorin zurzeit in Mosbach unterwegs: An sieben verschiedenen Stationen drehen sie Beiträge für die Fernsehreihe "Landesschau mobil". Und nachdem sie bereits der Firma Gmeinder Lokomotiven einen Besuch abgestattet haben kamen sie nun zu dem Schluss: Auch die Bautzy’s gehören zu Mosbach.

"Jetzt müsst ihr euch entscheiden, welches Lied ihr drei Mal spielen wollt!" Die Ansage von Kameramann Peter Klumpp wirkt etwas seltsam, doch er klärt die verdutzten Musiker umgehend auf: Das erste Mal filmt er die Totale und stellt sich dazu auf zwei Barhocker im Proberaum der Mosbacher Band - die 11,5 Kilogramm schwere Kamera ruht dabei sicher auf seiner rechten Schulter. Beim zweiten Durchlauf nimmt er die Gesichter der Sänger auf, und zuletzt Details auf der Bühne und das Publikum. Also spielen die Bautzy’s drei Mal "House of the Rising Sun" - aus allen Aufnahmen entsteht dann ein zusammengeschnittener Filmbeitrag.

Allein dieses Beispiel zeigt, wie aufwendig der Filmdreh ist. "Wir produzieren pro Tag etwa fünf Minuten Sendezeit", erklärt Aita Koha. "Das ist ein guter Schnitt", fügt sie hinzu. Und schließlich klappt auch nicht jeder Dreh im ersten Anlauf. Zuvor waren die Mosbacher Altrocker mit dem US-amerikanischen Schulbus von Engelbert und Nicolai Reiß quer durch Mosbach gefahren. Und das gleich zwei Mal. Denn bei der ersten Fahrt hatte ein Linienbus die Sicht versperrt. Und auch der Ton ist eine knifflige Sache, wie Jens Burger berichtet: "In dem länglichen Bus trotz Fahrgeräuschen die Gespräche am anderen Ende des Fahrzeugs aufzunehmen, war eine echte Herausforderung."

Keine allzu große Herausforderung waren die Dreharbeiten indes für die Bautzy’s selbst: Nachdem die Musiker auf ausdrücklichen Wunsch von Aita Koha noch eine Runde Elvis spielen, zeigt sich Keyboarder Hartmut Landhäußer routiniert im Gespräch mit der Moderatorin. Ausgestrahlt werden die einzelnen Episoden rund um Mosbach von Montag bis Freitag, 6. bis 10. Februar, in der Landesschau Baden-Württemberg von 18.45 bis 19.30 Uhr sowie als halbstündige Reportage am Samstag, 11. Februar, ab 18.15 Uhr im SWR-Fernsehen.