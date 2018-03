Von Stephanie Kern

Mosbach. Es erinnert an den Kampf Davids gegen Goliath. Es geht um bessere Bedingungen in der Pflege - für Pflegende und die Bewohner von Heimen, für Patienten ambulanter Dienste und auch für pflegende Angehörige. Doch hinter diesem Einsatz steht keine große Organisation, sondern (Haus-)Frauen aus ganz Deutschland, die sich mit dem Ist-Zustand nicht mehr abfinden wollten. Initiiert wurde die Aktion "Rosenblätter im Irrgarten" für eine menschenwürdigere Pflege von Annett Kleischmantat. Ihre Mitstreiterin in Mosbach ist Bärbel Wieder.

Die gelernte Arzthelferin war selbst 25 Jahre in der Pflege aktiv. Krankheitsbedingt musste sie schon früh ihren Beruf aufgeben. Durch eine Reportage im MDR stieß sie auf Annett Kleischmantat und ihre Aktion. "Ich war so begeistert, dass ich diese Frau unterstützen wollte", erzählt Bärbel Wieder. Ziel: So viele Unterschriften sammeln, dass sich der Petitionsausschuss des Bundestages des Themas annimmt. 100.000 Unterschriften wurden schon gesammelt, 1500 alleine in Mosbach. Am 11. März steht die Petition für menschenwürdigere Bedingungen in der Pflege nun tatsächlich auf der Tagesordnung des Ausschusses. Doch das reicht den Frauen noch nicht. Sie wollen noch mehr Unterschriften. "Jeder ist mit dem Thema konfrontiert und sollte sich die Frage stellen, ob er so gepflegt werden will", meint Bärbel Wieder. "Ich glaube, die Antwort lautet ,nein'."

Dabei gehe es nicht darum, einzelne Heime oder ambulante Dienste anzuklagen, "es geht um den Zustand des Pflegesystems". Denn Pflegekräfte "tun ihr Äußerstes", um die Menschen gut zu versorgen. Die Individualität bleibt dabei aber oft auf der Strecke. Man könne eben bei dem geringen Personalschlüssel (drei Pflegekräfte auf 30 Bewohner, nachts noch weniger) nicht mit jedem Bewohner auf die Toilette, nicht jedem Bewohner beim Essen helfen. "Da sind auch den Heimleitern die Hände gebunden", meint Wieder. Und deshalb sei es das einzig Richtige, an den Gesetzgeber heranzutreten.

Ihre Mutter pflegt Bärbel Wieder selbst. Und kennt somit auch die "andere" Seite. "Uns geht es auch ganz stark um die Angehörigen, die haben keinen Schichtwechsel, keinen Urlaub. Oft ist die Pflege eines Angehörigen nur möglich, wenn die ganze Familie mithilft", berichtet Bärbel Wieder, die fragt: "Warum bekommen Angehörige nur einen Sockelbetrag von der Pflegekasse?"

Prinzipiell erfahre die Initiative viel Unterstützung von Pflegekräften, dass die jedoch oft lieber im Internet als auf einer "physischen" Liste unterschreiben, kann Bärbel Wieder nachvollziehen. "Ich bin auch Mutter und war froh, wenn mein Chef im Dienstplan darauf Rücksicht genommen hat. Wenn man etwas Kritisches sagt, könnte sich das ändern." Vor allem bei ambulanten Pflegediensten sei die Hemmschwelle, für bessere Bedingungen zu unterschreiben, allerdings "gleich null". Auch Heimleiter habe sie kontaktiert, doch kollektiv habe von diesen Häusern noch keines die Petition unterschrieben. "Ich urteile nicht, es wäre nur schön, wenn es statt der Klagen auch mal Unterstützung gäbe. Leute, die sagen: ,Ja, es muss sich was ändern'", wünscht sich Bärbel Wieder.

"Wir sind zuversichtlich und glauben eigentlich fest daran, dass etwas passiert." Nichtsdestotrotz wünscht sie sich auch in Mosbach noch die Unterstützung von Geschäftsleuten, die eine Liste ausdrucken und sie in ihren Geschäften auslegen. Bärbel Wieder: "Ich würde die Organisation übernehmen. Ich möchte , dass jedem die Möglichkeit gegeben wird, sich zu dem Thema zu äußern." Unterschriftenlisten liegen beim Sanitätshaus Schach, in der Central-, Rosen- und Waldstadt-Apotheke, beim Schuhhaus "Geers" und im Versicherungsbüro von Oliver Zucker aus.

Information: Wer die Petition unterschreiben oder auslegen möchte, kann das im Internet: www.rosenblaetter-im-irrgarten.de. Weitere Informationen bei Bärbel Wieder, Tel.: (01 72) 9 22 60 83, E-Mail: b-wieder@web.de.