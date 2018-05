Aglasterhausen. (ly) Nach der Neckargemünder CDU-Stadträtin Sabine Schweiger will es nun eine weitere Frau wissen: Simone Heitz, Vorsitzende der Grünen-Kreistagsfraktion und seit 1994 Gemeinderätin in Aglasterhausen, gab gestern ihre Kandidatur für das Amt der Bürgermeisterin in der Zen-tralgemeinde des Kleinen Odenwalds bekannt. Damit gibt es nun vier Bewerber - wie berichtet haben sich noch Matthias Klimm (Buchenberg) und ein noch nicht genannt werden wollender männlicher Kandidat gemeldet - um die Nachfolge von Erich Dambach.

Die 47-Jährige Diplom-Verwaltungswirtin (FH) kann auf langjährige Verwaltungserfahrung und kommunalpolitisches Engagement verweisen. Derzeit ist die Kirchenoberamtsrätin Geschäftsführerin des Evangelischen Verwaltungszweckverbands Rhein-Neckar und Leiterin des Ev. Verwaltungs- und Serviceamts Meckesheim. Jährlich verantwortet sie einen Verwaltungshaushalt für 97 Kirchengemeinden in drei Kirchenbezirken in Höhe von 55 Mio Euro und ca 10 Mio Euro an Bauvorhaben. Ihr Mitarbeiterstab umfasst 20 Personen.

Wie sie in einer Pressemitteilung ausführt, zeigen die von ihr maßgeblich mitgetragenen Projekte "Klimamesse Aglasterhausen" und "Grüner Gockel", "dass, ganz konkret, Weiterentwicklung zum Nutzen aller möglich ist". Frühkindliche Bildung in Kindertagesstätten, ein umfassendes Bildungsangebot an den örtlichen Schulen und die Wahrung der Belange der wachsenden Schar der Senioren nennt Heitz als weitere Schlüssel nachhaltiger Gemeindepolitik. Aglasterhausen verfüge über gute Rahmenbedingungen, wie hervorragende Infrastruktur und engagierte Menschen.

Simone Heitz geb. Wild stammt aus Breitenbronn. Die in Aglasterhausen lebende Kreisrätin will "in ihrer Heimat an der Spitze des Rathauses wirken, zum Wohl der Menschen aller vier Ortsteile".