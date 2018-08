Von Stephanie Kern

Hüffenhardt-Kälbertshausen. Am neuen Dorfplatz in Kälbertshausen schieden sich voriges Jahr die Geister: Der Gemeinderat entschied sich schließlich für Variante eins - ohne Buswendeplatz und ohne Ausbau der Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus. Am Montagabend nun waren die Bürger aufgerufen, sich in die Detailplanungen einzubringen, ihre Wünsche und Anregungen zu äußern und sich über das Vorhaben zu informieren. 50 Kälbertshäuser begrüßte Bürgermeister Walter Neff zum "Bürgerinformationsgespräch".

Wie das "Filetstück" von Kälbertshausen gestaltet werden könnte, stellte zunächst Bruno Kuk vom Ingenieurbüro für Kommunalplanung (IfK) Mosbach vor. Seinem Vortrag voraus schickte er ein wichtiges Anliegen: "Wir wollen uns mit Ihnen austauschen. Gute Ideen können noch aufgenommen werden."

Der Platz in der Dorfmitte Kälbertshausen (ehemaliges Areal Denz) soll sich dann in drei Teile gliedern: Auf dem oberen Drittel soll ein Backhaus mit einem kleinen Vorplatz errichtet werden. Über eine weitläufige Treppe geht es dann auf den mittleren und Hauptteil des Platzes, den man aber auch von der Straße bequem erreicht. Die alte Scheunenmauer soll saniert und eine Überdachung angebracht werden. Schließlich geht es über wenige Treppenstufen zum dritten, dem unteren Teil des Platzes. Für Rollstuhlfahrer soll alles auch barrierefrei erreichbar sein.

Während Backhaus und Überdachung (mit großem Schachbrett darunter) relativ fix sind, ist noch nicht entschieden, was mit dem unteren Platz geschehen soll. Die anfänglichen Überlegungen, dort ein Kneipp-Becken zu errichten, haben sich zerschlagen: Es gibt Probleme mit der ständigen Frischwasserzufuhr. Bruno Kuk stellte allerdings gleich zwei Alternativen vor. Entweder ein besonderes Multispielgerät für Kinder oder eine Boulebahn. 284.000 Euro soll die Gestaltung des Dorfplatzes insgesamt kosten, die Gemeindeverwaltung hofft, 50 Prozent der Mittel aus dem ELR-Programm zu bekommen. "Das geht nur mit Eigenleistung", sagte Kuk.

Die Eigenleistung, das zeigte sich schnell, sollte noch das kleinste Problem darstellen. Vielmehr gilt es zu klären, was mit dem unteren Teil des Platzes geschehen soll. Ein Spielgerät lehnten die meisten der Besucher ab, gibt es doch in der Nähe einen Spielplatz, der noch aufgewertet werden soll. Und auch die Boulebahn kam bei den Kälbertshäusern nicht so gut an. "Wer spielt überhaupt Boule? Wer erhält das?", fragte ein Besucher. Zierteich, Grillplatz, Sitzgruppe - all diese Ideen wollten nicht richtig zünden. "Da können wir nicht einfach eine Bank hinstellen, das muss Pfiff haben", meinte Kuk, und Bürgermeister Walter Neff bestätigte: "Da muss etwas Aufwertendes hin." Zustimmung gab es für die Idee, dort einen Kräutergarten zu errichten. Doch wieder stellte sich die Frage, wer sich darum kümmern sollte. "Oder wie wäre es mit einem Skulpturengarten?", fragte Bruno Kuk die Runde. Nun heißt es, weiter Ideen zu sammeln, "jeder kann sich dazu Gedanken machen", forderte Ortsvorsteher Erhard Geörg die Bürger auf.

Blieb anschließend noch die Frage zu klären, ob die Kälbertshäuser auf dem Dach über dem Hauptplatz ein kleines Türmchen wollen (ja, wollen sie) und ob das Backhaus immer offen sein soll (ja, allerdings soll der Ofenbereich mit einer Trennwand verschlossen werden). Auch was die Entwässerung und Pflasterung des überdachten Platzes angeht, will Kuk die Anregungen der Kälbertshäuser aufnehmen.

Baubeginn soll im Spätjahr sein, wenn die Zuschüsse verteilt sind. Eine "schöne Zielvorgabe" (Kuk) für die Fertigstellung wäre das Dorffest im Sommer 2014. Übrigens: Die Eigenleistungen am Dorfplatz müssen 25.000 Euro ausmachen. Um das zu schultern, appellierte Walter Neff: "Helfen Sie mit. Ich denke, wir brauchen noch mehr Helfer".