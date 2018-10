Mosbach. (ly/stm) Die Namen von Heiligen sind heute längst nicht mehr so geläufig wie einst - wer kennt die "14 Nothelfer"? -, und Erwachsene müssen bei entsprechenden Fragen ebenso passen wie Kinder. Einen Heiligen aber (der nicht zu den 14 gehört) mögen vor allem Kinder und gehen für ihn sogar auf die Straße: St. Martin (316 - 400). Eben gerade deswegen ist der mit einem frierenden Bettler seinen Mantel teilende Bischof heute einer der populärsten in der Riege der Heiligen.

Kaum eine Gemeinde, in der es in den Tagen um den 11. November keinen Martinszug mit Legendenspiel gibt. Mit Laternen und Lampions ziehen die Kinder durch Straßen und Gassen und halten so die Erinnerung an St. Martin lebendig. Seit den späten 50er-Jahren rollt diese Welle der Martinszüge durch das nördliche Baden-Württemberg mit (Heimat-) Vereinen, Kindergärten, Schulen oder Gemeinden als Organisatoren. Es werden immer mehr, und längst spielt die Konfessionszugehörigkeit keine Rolle mehr.

Dass es um die von Gesang und Schauspiel begleiteten Laternenzüge mit abschließender Verköstigung einst auch anders bestellt war, daran erinnert sich z. B. der Dichter Gottlob Haag aus dem benachbarten Main-Tauber-Kreis: "Dies war jedoch in den Tagen meiner Kindheit nur in den katholischen Orten üblich." Doch gab man zuvor auch in nördlicheren protestantischen Gegenden dem Wunsch der Kinder (und Eltern) nach diesen Umzügen nach und deutete den Urheber einfach um: Der Geburtstag des großen Reformators Martin Luther fällt nämlich auf den 10. November!

Nach wie vor steht vor allem das mildtätige Beispiel Martins im Vordergrund und die Freude der Kinder am Mitmachen beim Lichterzug. Für die Große Kreisstadt gilt dieser Fahrplan:

Die Teilnehmer des zentralen Umzugs in der Kernstadt mit Abschluss im unteren Rathaussaal treffen sich am heutigen Montag an der Lohrtalschule bzw. an der Wilhelm-Stern-Schule jeweils um 17 Uhr. Bei der Bewirtung wird in bewährter Manier wieder der Frauenchor Mosbach im Einsatz sein.

Zum Umzug im Bereich der Müller-Guttenbrunn-Schule ist Treffpunkt um 17 Uhr an der Schule. Auf dem Bergfeld findet der Umzug am morgigen Dienstag statt. Treffpunkt: Kirche Maria Königin, 17 Uhr Gottesdienst, gegen 17.30 Uhr Umzug. Einen Tag später ist dann der Umzug der ev. Kindertagesstätte Pfalzgraf-Otto-Straße. Treffpunkt: Kindergarten, 17.30 Uhr.

Für die Waldstadt gibt es am Dienstag einen Umzug mit Beteiligung der Grundschule Waldstadt, des ev. Kindergartens Tarunstraße sowie des kath. Kindergartens Bruder Klaus. In der kath. Kirche beginnt um 17 Uhr der Gottesdienst. Der Umzug startet im Anschluss, ca. 17.30 Uhr. Danach treffen sich die Kinder und Begleitpersonen der Kindergärten sowie der Waldstadtschule auf dem Schulhof am Martinsfeuer

In Neckarelz wird heute dreimal St. Martin gehuldigt: Beim kath. Kindergarten St. Marien geht es um 17 Uhr los, und zur selben Zeit beginnt für den Stadtteil-Umzug der Gottesdienst in der Martinskirche, dem sich der Umzug anschließt. An der Grundschule Waldsteige West geht es ebenfalls um 17 Uhr los.

Im Stadtteil Lohrbach wird heute um 17 Uhr die Kirche St. Paulus Ausgangspunkt für den Laternenumzug sein.

In Diedesheim gibt es drei Umzüge: heute um 17 Uhr, wozu man im Schulhof der Grundschule zusammenkommt, morgen, Dienstag, laden um 17 Uhr der evangelische Kindergarten in der Flurstraße sowie der katholische Kindergarten St. Josef zum Martinszug ein.