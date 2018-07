Von Pia Geimer

Mosbach. Ein besonderes Glanzlicht zum Ende des Mosbacher Sommers war der Auftritt des "World Percussion Ensembles", das zu einer musikalischen Weltreise durch Afrika, Südamerika, Asien und Europa einlud. Fünf charismatische Musiker, die beileibe nicht nur Schlaginstrumente einsetzen, entführten ihre begeisterten Zuhörer in eine exotische Welt, in der sich afrikanische Volksmusik mit martialischen Trommelrhythmen aus dem alten Japan, fantasievoller brasilianischer Percussion und jazzigen Piano- und Bass-Klängen aufs Schönste verbinden.

Die Konzeption seiner Programme ergibt sich aus der interessanten Entstehungsgeschichte des "World Percussion Ensembles". Anfangs gab es gar keine gemeinsame Sprache außer der Musik, wie Walter Lang (Pianist und Kopf der Band) der RNZ im Interview berichtete. Den wunderbaren Sänger Njami Sitson aus Kamerun traf er in Augsburg, den brasilianischen Percussionisten Marco Lobo in Serbien, den charismatischen Taiko-Trommler Takuya Taniguchi auf einer Tournee durch Japan. Mit dem ausgezeichneten Bassisten Sven Faller war er bereits vorher in verschiedenen Jazzformationen aufgetreten. Umgehend sprang der Funke über. Die große Offenheit der fünf Musiker gegenüber fremden Musiktraditionen ließ bald eine spannende interkulturelle Melange entstehen, die außergewöhnlich ist.

Afrikanische und brasilianische Musik bestimmte die erste Programmhälfte. Der Klang traditioneller Instrumente wie Kora oder Kalimba, dazu der weiche, ungeheuer flexible Gesang von Njami Sitson entführten die Zuhörer auf sonnendurchflutete afrikanische Dorfplätze voller Geselligkeit. Der ursprüngliche Sound jeder traditionellen Musik ist dem "World Percussion Ensemble" sehr wichtig, aufmerksam und respektvoll begleiteten jeweils die anderen Instrumente wie Piano und Bass und die verschiedenen Trommeln, Becken und Cajòn. Eine Übersetzung der afrikanischen Lieder erübrigte sich, der mitreißende Drive der Musik sprach für sich selbst.

Mit allerlei selbst gebasteltem In-strumentarium und großer Spielfreude zauberte Percussionist Marco Lobo die Geräuschkulisse des Regenwalds auf die Bühne. Dann führte er auf höchst kreative Weise den Urgroßvater aller heutigen Saiteninstrumente vor, den brasilianischen Langbogen Berimbau mit kleinem Schallkörper, der seine Herkunft als ursprüngliche Jagdwaffe noch erkennen lässt. Brasilianische Musik ist noch stärker vom Rhythmus geprägt als die afrikanische und durch die unbekümmerte Lebensfreude, die sie ausdrückt, ebenso intuitiv verständlich.

Nach der Pause bekamen die Zuhörer einen hinreißenden Einblick in die alte japanische Kunst des Taiko-Spiels geboten. Die dröhnenden Klänge, die Takuya Taniguchi (jetzt in schmucker japanischer Kleidung) mit seinen faszinierenden, kraftvoll-tänzerischen Bewegungen der großen asiatischen Rahmentrommel entlockte, ließen ahnen, wie wirkungsvoll es gewesen sein muss, wenn die Samurai sie vor dem Kampf ertönen ließen, um ihre Gegner mental zu zermürben. Im letzten Teil des Konzertes ergab sich aus all diesen musikalischen Einflüssen eine reizvolle Stilmischung. Herrlich zum Abschluss das ebenso temperamentvolle wie gut gelaunte Trommlerduell zwischen Njami Sitson an den Congas und Takuya Taniguchi an seinen vier Basstrommeln. Das Publikum war vollauf begeistert und forderte mit stehenden Ovationen mehrere Zugaben. Das war Weltmusik, wie sie sein soll - echte musikalische Völkerverständigung!