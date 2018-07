Von Ursula Brinkmann

Neckarelz. "Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück. Das Glück rennt hinterher." Mit Brecht und seiner "Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens" kam er, Wilfried Schmicklers "Gier-Tier" ließ er auftreten, und mit Helmut Heißenbüttels "Einfachen Sätzen" verabschiedete er sich. Dabei braucht Friedrich Schorlemmer das Zitat eigentlich nicht, ist der Theologe doch selbst ein so brillanter wie gewandter Wort- und Satzschmied. Und das nicht nur im Buche.

Aus einem vorzulesen, dazu war er eingeladen von der katholischen und evangelischen Erwachsenenbildung der Region Odenwald-Tauber und ins Ökumenische Zentrum nach Neckarelz gekommen. Der Leiter des Bildungszentrums Mosbach, Ulrich Neubert, freute sich, das Ehepaar Gardis Jacobus-Schoof und Helmut Schoof von der evangelischen Erwachsenenbildung Boxberg einmal mehr als Kooperationspartner dabei zu haben.

Schorlemmers Buch - 2014 erschienen und auf dem Kindlerschen Büchertisch auf Käufer wartend - trägt den Titel "Die Gier und das Glück - Wir zerstören, wonach wir uns sehnen". Darin stellt er die These auf, dass eine Gesellschaft von Egoisten, getrieben von der Sucht nach mehr, nicht überleben kann. Doch längst nicht ausschließlich lesend stellte er seine Thesen vor.

Einem wie Schorlemmer müssen die alliterierenden Antipoden Glück und Gier quasi in den Schoß fallen, diese so starken wie strapazierten G-Wörter. Dabei, so trug der 70-Jährige aus dem 175-Seiten-Werk vor, gehörten sie zusammen, und ebenso stimme die Alternative Glück oder Gier. "Wir erleben Glück ohne jede Gier und Gier ohne jedes Glück, Glück durch Gier und Gier statt Glück." Da mussten die rund 80 Zuhörerinnen und Zuhörer schon genau aufpassen. Verknüpfen möchte er beides und damit das Bedürfnis stärken, anderen gerecht zu werden und Gutes zu tun. Altruismus ist nicht nur ein Schlagwort und Gutmenschenartigkeit nicht verpönt, sondern das Gesetz der Stunde in einer vom Giervirus befallenen Gesellschaft.

Schnell wurde jedoch deutlich, dass Schorlemmers Verantwortungsethik keineswegs nur Wasser predigen will. Maßhalten trifft es eher, und dabei trotzdem den Wein genießen. Auch wenn der in der Lutherstadt Wittenberg geborene Sohn eines Pfarrers das Christentum einst eher sinnenfeindlich erlebt habe, so will er heute den "Sinn des Lebens mit allen Sinnen erfahren." Kein Zufall, dass der Theologe mehr als einmal auf das Buch Prediger der Bibel zu sprechen kam, das König Salomo (als dem vielerlei irdischen Genüssen zugetanen und nach Weisheit suchenden Menschen) zugeschrieben wird. Seine Botschaft brachte Schorlemmer mit zuweilen kabarettistischer Wortgewalt und gekleidet in druckreife Aphorismen vor.

Er tat dies an dem Tag, an dem sich die DDR exakt vor 65 Jahren eine Verfassung gab und damit zum Staat wurde. Schorlemmers politische Biografie begann 1968 mit dem Protest gegen die neue Verfassung der DDR. Der Bürgerrechtler war 45, als dieser Staat ein Ende hatte: "Was für ein Glück, dass wir den 65. Jahrestag nicht mehr erleben brauchten."

Aus dieser Lebensgeschichte speist sich sein Ruf nach Maßhalten, nach Freiheit, Gerechtigkeit und Rücksicht. Dass er in eine Gesellschaft wechselte, deren Hauptimpuls das Immer-Mehr ist, hat dazu geführt, dass er den Wolfgesetzen des Marktes seine Version der lateinischen Sentenz "homo homini lupus" (Ein Wolf ist der Mensch dem Menschen) entgegensetzt: "Der Mensch ist dem Menschen ein Mensch."