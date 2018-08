Von Ursula Brinkmann

Mosbach-Neckarelz. Argentinien, Costa Rica, Israel, Nicaragua - all dies sind Einsatzorte für junge Menschen, die einen Freiwilligen Ökumenischen Friedensdienst (FÖF) mit der Evangelischen Landeskirche in Baden (Ekiba) leisten wollen. Dorothee Daab hat sich für Rumänien entschieden. "Wegen der Stelle in der Honterus-Gemeinde", sagt die 17-jährige Abiturientin und wirkt dabei sicher, dass der Mix aus Dienst im Gemeindekindergarten, Freizeitbeschäftigung mit Jugendlichen, Besuchsdienst in Altenheimen und Führungen in der "Schwarzen Kirche" von Kronstadt das ist, was ihr entsprechen wird, wofür sie sich begeistern (lassen) will.

Im ersten vorbereitenden Seminar, das die Landeskirche für die Freiwilligen im Herbst vergangenen Jahres veranstaltete, sei ihr in den Gesprächen mit den FÖF-Mitarbeitern und den "Vorgängern" klar geworden, dass Brasov - so heißt die siebenbürgische Gemeinde auf Rumänisch - der richtige Bestimmungsort für sie sei. Der Vorteil, auf deutschsprachige Menschen zu treffen, soll aber allenfalls den Anfang erleichtern. Dorothee ist fest entschlossen, Rumänisch zu lernen. "Ein paar wichtige Worte noch vor der Abreise am 18. August."

Zunächst ist ihr Lerneifer noch anderweitig gefragt. Die hochgewachsene junge Frau steht kurz vor den mündlichen Abiturprüfungen. Bis sie die Busfahrt (mit fünf anderen FÖFlingen) nach Rumänien (die jedoch andere Bestimmungsorte haben) antritt, wird Dorothee außerdem noch ein Praktikum im Kindergarten in Diedesheim machen sowie an einem weiteren Vorbereitungstreffen teilnehmen. "Die Stellen werden von der Landeskirche sehr verantwortungsvoll besetzt", ist ihr Eindruck. Für weltweit 37 Stellen im Dienstjahr 2013/2014 hat es mehr Bewerber gegeben. Viele seien Abiturienten, manche Auszubildende oder Studenten. Sie eint - und da ist Dorothee keine Ausnahme - der Wunsch nach "neuen Erfahrungen, neuen Perspektiven, neuen Menschen, Sprachen, Kulturen", so drückt es die junge Neckarelzerin aus. Eine Portion jugendlicher Idealismus ist ebenfalls im Spiel: "Natürlich möchte ich die Welt ein klein wenig verbessern."

Die Landeskirche ihrerseits sieht in den Diensten einen "Beitrag zur Verständigung zwischen den Menschen und zum Frieden zwischen den Völkern", der darüber hinaus ein Zeichen ökumenischer Partnerschaft sei. Und sie unterstützt das freiwillige Engagement mit Rat in Form der Vorbereitungstage und Tat auch in finanzieller Form. 1800 Euro aber müssen die "Weltverbesserer" selbst aufbringen, und zwar möglichst nicht aus dem Familienkreis, denn die Idee soll ja bekannt und von vielen getragen werden. Deshalb lädt Oboistin Dorothee Daab zusammen mit anderen jungen Musikern am heutigen Samstag um 18 Uhr zum Konzert ins Ökumenische Zentrum (die kath. und die ev. Gemeinde leisten ihren Beitrag, in dem sie den Saal "spenden") nach Neckarelz. Mit Musik von Barock bis Pop und Informationen wollen die Musiker, zu denen auch Vater Martin Daab zählt, ihr Publikum für die FÖF-Sache begeistern. Ein Eintritt wird nicht verlangt. Dorothees Wunsch (sie wird an diesem 8. Juni 18!) sind viele Zuhörer und Unterstützung für ihr Vorhaben.

Wenn Dorothee Daab Neckarelz im August verlässt, lässt sie sich ganz ein auf das FÖF; sie will weder heimreisen noch während des einjährigen Dienstes von ihrer Familie besucht werden, auch wenn sie ahnt, dass das Heimweh sie packen wird. Gemischte Gefühle finden sich auch auf der Seite von Mutter Anke, die Dorothees Pläne "richtig gut findet, auch für die ganze Familie", zugleich aber jetzt schon weiß, dass sie sie sehr vermissen werde. "Ich bin", gibt sich Dorothee keinen Illusionen hin, "darauf eingestellt, in Rumänien an meine Grenzen zu kommen." Was eine Übung sein könnte für das, was danach komm soll: die junge Frau möchte Theologie studieren mit dem Ziel, in der Klinikseelsorge zu arbeiten.

Fi Info: Wer Dorothee Daab mit einer Spende unterstützen möchte und dies nicht am Konzertabend (Samstag, 8. Juni, 18 Uhr, im ÖZ in Neckarelz) tun kann, hat dazu die Möglichkeit über den Ev. Oberkirchenrat, Referat Ev. Kinder- und Jugendwerk; Kontonummer 5000 11; BLZ 520 604 10 bei der Ev. Kreditgenossenschaft EG; Verwendungszweck: Freiwilliger Friedensdienst Dorothee Daab.