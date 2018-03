Von Alexander Rechner

Mosbach. Super Pfingsten, super Wetter und super Besucherzahlen. Das Pfingstwochenende war für das Mosbacher Freizeitbad faMos ein voller Erfolg: Die Sonne brannte vom Himmel und das Verlangen nach dem kühlen Nass stieg. So strömten über das Pfingstwochenende und in den vergangenen Tagen unzählige Menschen in Bikini, Badehose oder Badeanzug und mit Badetuch, Wasserpistole und Wasserball ausgerüstet, in das Mosbacher faMos. Allein am Pfingstmontag kamen 5200 von der Sonne Getriebene ins Freibad, um zu planschen und sich abzukühlen. Damit wurde eine Bestmarke gebrochen. "Das ist ein absoluter Rekord", freut sich Jürgen Jaksz, Geschäftsführer der Stadtwerke Mosbach.

13.000 Besucher haben sich alleine über Pfingsten an den Kassen gedrängt. Unter ihnen waren viele Familien. "Die Warteschlange war sogar doppelreihig", unterstreicht Bademeister Benjamin Dechant, wie groß der Ansturm war. Und das, obwohl das Kassenhäuschen besetzt und gleichzeitig der Kartenautomat in Betrieb war. "Dieser Besucherandrang ist einfach phänomenal", betont Jürgen Jaksz noch.

Unter den vielen Sonnenanbetern, die sich Badetuch an Badetuch auf der 1000 Quadratmeter großen Fläche reihen, ist auch ein kleiner Junge aus Mosbach. Er besuchte das Freizeitbad in den letzten Tagen regelmäßig mit seiner Mutter und planschte im kühlen Wasser. "Hier ist es toll. Ich bin gerne hier", sagt er und sprintet wieder die Treppe der 75 Meter langen Riesenrutsche hinauf - um dann ins kühle Nass zu rauschen. "Die Rutsche ist eine Attraktion unseres Bades, und sie ist vor allem schon legendär unter den Gästen", erläutert Jürgen Jaksz. Der Andrang sei immer wieder enorm. "Unsere jungen Gäste rutschen runter und stellen sich gleich wieder an", ergänzt der Geschäftsführer.

Im Mosbacher Freizeitbad faMos haben sich im Schnitt in den vergangenen Jahren je rund 125.000 Besucher getummelt und das 26 Grad kühle Wasser genossen. Dass durch die Fußball-Weltmeisterschaft die Gästezahlen sinken, erwartet Jaksz jedenfalls nicht. Ganz im Gegenteil. "Da die Spiele erst abends beginnen, können die Besucher zuerst ins faMos und dann direkt in den Sparkassen-WM-Park", schmunzelt er.