Von Gerhard Layer

Mosbach. Gewiss gut entwickelt ist die "Gedenkkultur" der Großen Kreisstadt, was die Erinnerung an die Gräuel des Nazi-Regimes betrifft. Jahr für Jahr gibt es eine Mahnfeier zur Reichspogromnacht, im Stadtmuseum sowie in Schriften findet sich das Schicksal ermordeter jüdischer Mitbürger dokumentiert, und die KZ-Gedenkstätte in Neckarelz leistet vorzügliche Arbeit gerade auch in museumspädagogischer Hinsicht. Oberbürgermeister Michael Jann führte dies anerkennend an, als er am Donnerstag im Rathaus gemeinsam mit Dr. Hans-Werner Scheuing das Forschungsprojekt "Opfer der ,NS-Euthanasie' aus der Stadt Mosbach" vorstellte.

Ein Vorhaben, das sich im Nachgang zur Verlegung des "Stolpersteins" für Maria Zeitler entwickelte. Der Stein im Gartenweg erinnert an die gebürtige Mosbacherin, die man nach einer Hirnhautentzündung und in Folge erlittener Behinderung in die Johannes-Anstalten eingewiesen hatte, 1940 deportierte und in der "Vernichtungsanstalt" Grafeneck ermordete. Dieses Schicksal haben gewiss noch mehr Mosbacher erlitten, dachte Scheuing und forschte nach weiteren Opfern.

Der frühere Sonderschullehrer, der seine Dissertation über die Johannes-Anstalten zur Zeit des Nationalsozialismus verfasste ("...als Sachwerte gegen Menschenleben gewogen wurden"), betrieb ein Jahr lang Grundlagenarbeit, suchte Archive auf, holte Auskünfte bei Institutionen und Privatpersonen ein und ermittelte 30 Namen. 30 Personen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen, die der Ideologie des Nazi-Regimes zum Opfer fielen. Mit Rücksicht auf die Familienmitglieder werden die Namen zunächst nicht genannt.

Seine Liste, erweitert um eine Sammlung von Kopien mit allen verfügbaren Dokumenten über die einzelnen Personen, soll nun Grundlage und Impuls für weitergehende Forschungen sein. Und da setzt man - nachdem schon die Verlegung des Stolpersteins einer Initiative der Geschichts-AG des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums entsprang - auf die Mitarbeit der Schulen. Oberbürgermeister Michael Jann, dem Scheuings Dank dafür galt, "dass er bis heute das Projekt zu seiner eigenen Sache gemacht hat", versandte bereits ein Schreiben an alle weiterführenden Schulen. Darin wirbt er für die Erforschung der Lebensgeschichten der Opfer in Projektarbeiten oder in einer Geschichts-AG, "am Beispiel einer konkreten Person lässt sich sicher am ehesten Betroffenheit erzeugen", schreibt er darin.

Jann und Scheuing, der an zwei Beispielen die mühseligen Recherchen verdeutlichte, die zur Ermittlung der Biografien von Opfern erforderlich sind, betonten die Wichtigkeit des Kontaktes zu Angehörigen. Oft wissen diese nicht vom Mord in ihrer Familiengeschichte - in den Schreiben der NS-Verwaltung werden andere Todesursachen angegeben.

"Das Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung selbst": Diesen Titel eines Buches mit Lebensgeschichten ermordeter Heimbewohner zitierend, befand Scheuing, dass Mosbach "stark genug ist, diesen schrecklichen Kreislauf zu durchbrechen". Und gab sich überzeugt, ForscherInnen zu finden, die einfühlsam Schicksale recherchieren und aufschreiben und Angehörige dafür gewinnen können, "mit uns an die Öffentlichkeit zu treten". "Es kann nicht sein, dass Menschen spurlos aus der Geschichte der Stadt verschwinden".

In diesem Unterfangen weiß er die Unterstützung der Stadt hinter sich, und so ging sein erster Dank an OB Jann und an Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die ihn unterstützten. Scheuings besonderer Dank galt der Johannes-Diakonie, "deren Bekenntnis zu einer ungeschminkten historischen Aufarbeitung dem Projekt den nötigen Rückhalt gegeben hat." Diakonie-Pfarrer Richard Lallathin rief in Erinnerung, dass die Vernichtungsanstalten des "Euthanasie-Programms" der Nazis das "Testlabor" für die folgenden Massenmorde an den Juden waren.

Nahm der "Stolperstein" erst im zweiten Anlauf die Hürde im Gemeinderat, so findet das Folgeprojekt die einhellige Zustimmung des Gremiums. Bei der Bekanntgabe in der Mittwochsitzung lobte der OB "die gute Sache" und dankte Scheuing für seine Initiative unter zustimmendem Beifall. Mit diesem Projekt, so Scheuing, leistet Mosbach Vorbildliches und ist anderen Kommunen voraus.