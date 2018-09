Von Heiko Schattauer

Mosbach. Sie stammt aus Frankreich, arbeitet und lebt in Berlin. Ihre nächste große Auszeichnung (sie darf bereits zahlreiche ihr Eigen nennen) durfte die Mikrobiologin, Genetikerin und Biochemikerin Emmanuelle Charpentier (47) nun aber im beschaulichen Mosbach entgegennehmen. Im Rahmen des 67. Mosbacher Kolloquiums der Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie (die RNZ berichtete) wurde die Professorin und Direktorin am Berliner Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie mit der Otto-Warburg-Medaille ausgezeichnet. Verliehen wurde der Preis für "bahnbrechende Erkenntnisse in der Grundlagenforschung". Charpentier hat ein Proteinsystem (CRISPR-CAS-9) entdeckt, das punktuelle Veränderungen der DNA ermöglicht. Die Auszeichnung ist verbunden mit einem Preisgeld von 25 000 Euro, das für die weitere Forschungsarbeit bestimmt ist. Im Nachgang des Experten-Austauschs in Mosbach hat sich die RNZ mit der Wissenschaftlerin unterhalten.

Hallo Frau Charpentier, zunächst einmal Glückwunsch zur Auszeichnung. Lässt sich Menschen, die nicht jeden Tag mit Molekularbiologie zu tun haben, in einfachen Worten erklären, was das von Ihnen entdeckte System CRISPR-CAS-9 leisten kann?

Danke für die Glückwünsche. CRISPR-Cas9 ist ein Enzym, das - durch RNA programmiert - wie eine Schere funktioniert, um DNA zu schneiden. Diese "DNA-Schere" kann leicht so modifiziert werden, dass sie jedes Gen in einer Zelle gezielt verändern kann. Es ist jetzt möglich, die Expression von Genen zu verändern, Gene "an-" und "auszuschalten", geschädigte Gene zu reparieren oder zu entfernen.

Es heißt, mithilfe ihres Systems ergeben sich ganz neue Behandlungsmöglichkeiten für schwerwiegende Erkrankungen wie Aids oder Krebs. Das weckt natürlich hohe Erwartungen...

Einer der großen Vorteile ist die Anwendung von CRISPR-Cas9 in der biomedizinischen Forschung. Es ist jetzt möglich, die grundlegenden Mechanismen schwerer Erkrankungen schneller zu erforschen und zu verstehen. Ich denke, dass Blutkrankheiten unter den ersten sein werden, die angegangen werden. Hier sehe ich Potenzial für eine kombinierte ex-vivo-Gentherapie und Zelltherapie. Aber mit einer Prognose für Behandlungen oder Heilungschancen sollte man sehr vorsichtig sein.

Mit CRISPR-CAS-9 sollen präzise, punktuelle Veränderungen der DNA möglich sein. Das eröffnet "heilende" Möglichkeiten (bei Krankheiten), aber auch "modifizierende" (Stichwort: Design-Babys). Wie schmal ist der Grad für Sie als Wissenschaftlerin, gibt es ethische Grenzen?

Ich bin Molekularbiologin/Mikrobiologin und Grundlagenforscherin und kann mich auch in Zukunft nicht als klinische Forscherin sehen. Die meisten europäischen Länder haben eine Konvention zum Schutze der Menschenrechte und der Würde des Menschen im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin ratifiziert, die die Manipulation des Genoms von menschlichen Keimzellen streng verbietet, wenn diese Manipulationen im Rahmen der medizinisch unterstützten Vererbung stattfinden. Dies könnte auch von anderen Ländern ratifiziert werden.

Noch ist man im Forschungsstadium. Wann könnte Ihr System beim Menschen Anwendung finden?

Ich bin keine klinische Wissenschaftlerin oder Ärztin und keine Expertin auf dem Gebiet der Entwicklung von Therapien für schwere Genkrankheiten. Meines Wissens ist die Entwicklung von Technologien zur Behandlung von Bluterkrankungen bisher erfolgreich. Ich hoffe, dass CRISPR-Cas-9 in ein paar Jahren den Weg in die klinische Erprobung finden kann.

Zurück aus der Zukunft: Mit ihren renommierten Kollegen aus der Molekularbiologie und aus aller Welt kommen sie immer wieder zum Austausch ins beschauliche Mosbach. Warum gerade nach Mosbach?

Es ist eine lange Tradition der Deutschen Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie, ihre Treffen in Mosbach zu organisieren. Es ist gut, an einen ruhigeren Ort zu kommen. So kann man sich gut auf Wissenschaft und Diskussionen mit Kollegen konzentrieren.