Gemeinsames Finale: Die Musiker(innen) von "Cara" und "Old Blind Dogs" standen am späten Samstagabend gemeinsam auf der Bühne des bestens gefüllten Burggrabens. Foto: Pia Geimer

Von Pia Geimer

Mosbach. Das nette Kompliment im Titel stammte von Gudrun Walther, Frontfrau der Weltklasseband "Cara", die bereits 2013 bei der Premiere von "Folk am Neckar" mit von der Partie gewesen und sich im Burggraben "pudelwohl gefühlt" hatten. Das Konzept der Veranstalter ging auch im vierten Jahr in Folge bestens auf. Mit der jungen kanadisch-bretonischen Formation "Ormuz" waren wieder vielversprechende Newcomer mit ungewöhnlichem Sound am Start, das Trio "JJ & The Acoustic Machine" aus Köln und die fröhlich-rabaukigen "Rogues from County Hell" aus dem Siegerland sorgten für Stimmung und heizten den tanzbegeisterten Fans ordentlich ein. Höhepunkt und Glanzlicht des zweiten Tages aber war - vor allem für die Fans der traditionellen akustischen Richtung im Folk - der Auftritt der beiden Superbands "Cara" und "Old Blind Dogs".

Bei einem Konzert von insgesamt über sieben Stunden Länge traf die undankbarste Aufgabe mit dem ersten Auftritt um halb fünf die Band "Ormuz" aus Frankreich. Mit Gitarre/ Bouzouki, Flöte, Akkordeon/Bassklarinette, Fiddle, E-Bass und Percussions/ Tapping hatten die sechs Musiker ein interessantes Instrumentarium zur Verfügung, das sie gekonnt und variabel einzusetzen wussten. Alle singen auch, sodass der typische mehrstimmige Gesang aus dem Québec auf die bretonische Instrumentalmusik mit ihrem zwingenden, in die Füße gehenden Rhythmus treffen konnte, von dem sich auch die Tänzer vor der kleinen Bühne anstecken ließen und spontan zu einem gemeinsamen Reigen formierten.

Weiter ging es mit "JJ & The Acoustic Machine", die normalerweise zu fünft spielen, aber hier gleich auf zwei Leute verzichten mussten. Frontman Jost Schiefer (Gesang, Gitarre, Bluesharp), Christoph Bormann am Kontrabass und Drummer Nico Stallmann, der eine straßenmusiktaugliche Sparversion des Schlagzeugs mitgebracht hatte, steckten jedoch das Fehlen von Banjo und Mandoline erstaunlich gut weg und boten routiniert schmissigen Country-Folk, obwohl das Trio auf der großen Bühne fast ein wenig verloren wirkte. Die größte Band des Abends "The Rogues from County Hell" aus Siegen mischte dann mit ihrem unbekümmerten irischen Kneipenfolk von der kleinen Bühne aus die Zuhörer auf. Mächtig laut war’s und schweißtreibend - wie die acht Musiker mit ihren schnellen Bass-Beats das Tanzvolk auf die Beine brachte. Danach schmeckte der dunkle irische Gerstensaft umso besser.

Völlig anders klang dann der feine akustische, aber nicht weniger energiegeladene Auftritt der deutsch-schottischen Band "Cara", die seit Jahren zur absoluten Weltklasse der internationalen Folkszene zählt. Hier braucht es keine dröhnende Bass-Drum, der zwingende Drive entsteht über dem knackigen Rhythmus von Rolf Wagels Bodhrán durch das stimmige Zusammenspiel ausgezeichneter Instrumentalisten und die genialen Arrangements von Gitarrist Jürgen Treyz. Das i-Tüpfelchen aber ist die erfrischend sympathische Ausstrahlung von Frontsängerin Gudrun Walther, die auch mit Fiddle und Accordion eine tolle Figur macht.

Neu in der Band sind die temperamentvolle Schottin Kim Edgar (Piano/Gesang) und der junge Piper Hendrik Morgenbrodt (Uilleann Pipes/Flöte), die mit den drei "alten Hasen" den "Cara"-Sound weiterführen. Dank ihrer musikalischen Vielseitigkeit könnte diese Band allein ein ganzes Festival füllen - am besten gemeinsam mit den vier Jungs von "Old Blind Dogs", die mit ihren fetzigen schottischen Tänzen und Liedern ebenfalls eine Klasse-Show hinlegten. Die letzte halbe Stunde vor Mitternacht taten sich Aaron Jones (Bouzouki, Vocals), Jonny Hardie (Fiddle), Donald Hay (Drums) und ihr wilder Piper Ali Hutton (Border Pipes, Whistles) mit "Cara" zu einem echten Dreamteam zusammen und beschlossen das 4. "Folk am Neckar" mit einem mitreißenden Finale, das junge und ältere Fans im Burggraben gleichermaßen restlos begeisterte und keine Wünsche offen ließ.