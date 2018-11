Von Bernd Kühnle

Neckarelz. In der Pattberghalle hatten sich gut 200 Zuhörer versammelt, um vom Ersten Landesbeamten des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Björn-Christian Kleih, und dem Fachdienstleiter "Ordungswesen" Manfred Schärpf die neuesten Zahlen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Details zur geplanten Gemeinschaftsunterkunft im alten Bahnhof zu erfahren.

Nach der Begrüßung nannte Kleih Zahlen zur momentanen Gesamtsituation. Demnach träfen über 800 000 Flüchtlinge in Deutschland ein, wovon etwa 18 000 in unserem Bundesland ankämen und im Landkreis bereits 1072 Hilfesuchende untergebracht wurden. Darüber hinaus sei der Ausbau von Unterkünften für insgesamt 1600 Menschen im Gange. Diese vorläufigen Zahlen könnten durchaus noch nach oben schnellen.

Die Verteilung der Notleidenden auf die Stadt- und Landkreise erfolge, nachdem in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen die Personenerfassung und erste medizinische Untersuchungen abgeschlossen seien. Danach würden sie in der Regel für 18 bis 24 Monate in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, um dann in kommunalen Anschlussunterbringungen den Abschluss ihrer Asylverfahren abzuwarten.

Zur im alten Bahnhof in Neckarelz geplanten Gemeinschaftsunterkunft wurde festgehalten: Ab November sollen dort weitere 35 Flüchtlinge untergebracht werden. Das Gebäude sei bereits angemietet und werde momentan baulich ertüchtigt. In der Diskussionsrunde wurden äußerst konträre Ansichten zu diesem Vorhaben geäußert. Gleich zu Beginn erhob ein Teilnehmer gegenüber Kleih den Vorwurf, er "hört nicht auf die Bürger", würde "Ghettos schaffen" und habe alternative Unterbringungsmöglichkeiten nicht geprüft. Außerdem entstünden für die Bürger viele Einschränkungen, die bei anderer Planung nicht notwendig gewesen wären.

Kleih stellte klar, dass die Ankommenden wesentlich größeren Einschränkungen unterworfen seien als die Anwohner. Auch seien derzeit zwei Teams unterwegs, die alternative Unterbringungsmöglichkeiten prüften. In einem weiteren Beitrag wurde die Behauptung aufgestellt, die Kriminalitätsrate steige durch den Zuzug der Flüchtlinge stark an. Schärpf widersprach dieser Behauptung und wies darauf hin, dass die Polizei diese Aussage auf Rückfrage nicht bestätigen könne. Auch konnte Kleih der Ausführung eines Diskussionsteilnehmers, dass in Neckarelz die Unterbringung von etwa 1000 Flüchtlingen geplant sei, nicht zustimmen. Gleichzeitig wies er den Vorwurf zurück, andere Kreisgemeinden würden nicht bei der Unterbringung der Flüchtlinge einbezogen.

Einen interessanten Beitrag zu den kulturellen Unterschieden zwischen den Flüchtlingen und der hiesigen Bevölkerung lieferte eine Teilnehmerin, die selbst längere Zeit im arabischen Raum gelebt hatte. Sie meinte, dass ein "aktives Aufeinanderzugehen" notwendig sei, um gegenseitiges Verständnis zu wecken, was dazu beitrage, Missverständnisse gar nicht erst aufkommen zu lassen. Auch solle bedacht werden, dass viele der heute etablierten Bürger aus Familien stammten, die ebenfalls einmal als Flüchtlinge nach Deutschland kamen.

Auf einen Hinweis zu den "Hardheimer Verhaltensregeln" erläutere Kleih, dass ein "Willkommensheft" in Vorbereitung sei, das als Hilfestellung diene, den Flüchtlingen eine Integration zu erleichtern. Daneben kamen Befürchtungen zur Sprache, dass "junge Männer Kinder und Frauen belästigen", denen Gegenstimmen gegenüberstanden, die forderten, keine irrationalen Ängste zu schüren: "Die Menschen, die hier ankommen, nahmen sicher nicht die Gefahren und Strapazen einer monatelangen Flucht auf sich, um hier kriminell zu werden".

Pastoralreferent Martin Reiland und Pfarrer Michael Göbelbecker stellten bereits existente Projekte vor, mit denen sie durchweg positive Erfahrungen gemacht haben. Auf Nachfrage stellte Erster Landesbeamter Kleih klar, dass der Vorwurf, die Schäden, die bei Diebstählen entstünden, von "der Behörde beglichen" würden, nicht zutreffe.

Nach dem Beifall zu schließen, der den einzelnen Ausführungen folgte, standen jeweils etwa die Hälfte der Besucher hinter den geäußerten einzelnen Ansichten.