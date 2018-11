Stark am Ball: Das Volleyballtraining, das der TV Mosbach dieser Tage für Flüchtlinge ausrichtete, bereitete allen Beteiligten viel Spaß. Im Fußball gibt es schon länger derlei Angebote, hier sind junge Asylbewerber zum Teil auch bereits in die Vereine bzw. in die aktiven Mannschaften integriert. Foto: Stefan Weindl

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Sport verbindet - das ist keine ganz neue Erkenntnis. Aber gerade in Zeiten, in denen der immense Zustrom an Flüchtlingen die Menschen in der Region beschäftigt und bewegt, macht es durchaus Sinn, sich die verbindende Wirkung der Bewegung ins Gedächtnis zu rufen. In den Sportvereinen im Stadtgebiet tut man dies offensichtlich mehr und mehr. Vor allem in Sachen Fußball ist man schon geraume Zeit für bzw. mit Flüchtlingen aktiv, auch Volleyball stand jüngst auf dem "Trainingsplan" von jungen Asylbewebern.

"Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zum Training eingeladen haben", kommentiert Martin Engelfried, Leiter der Abteilung Volleyball beim TV Mosbach, die noch frischen Eindrücke vom "Spieltag" mit Flüchtlingen in der Jahnhalle. Unter fachkundiger Anleitung von Phil Niemeyer (Aktiver der I. Mannschaft) und Trainer Martin Engelfried sowie Übersetzungshilfe durch Emilia Bianchi konnten junge Eritreer drei Stunden lang baggern, pritschen und schmettern. Und ein Talent machte man auch gleich aus, einer der jungen Eritreer soll beim regulären Vereinstraining mitmachen, vielleicht schon bald in eines der bestehenden Teams integriert werden. Die Verantwortlichen beim TVM wollen unterdessen daran arbeiten, das sportliche Angebot für Flüchtlinge zu verstetigen.

Das hat man beim VfK Diedesheim bereits geschafft: Schon seit Oktober kicken - betreut von Vitomir Lacic und Ramzy Abou-Ayash - junge eritreische, afghanische und syrische Flüchtlinge einmal wöchentlich in der Diedesheimer Sporthalle. Regelmäßig spielen auch AH- oder Seniorenspieler des VfK in der bunten Donnerstagsrunde mit, wie Fußball-Abteilungsleiter Axel Huber berichtet: "Der Kontakt kam über die katholische Kirchengemeinde zustande", so Huber. Das integrative Training läuft seither in Kooperation mit dem Neckarelzer Arbeitskreis Asyl.

Drei der jungen Flüchtlinge hat man mittlerweile auch schon in die mit der SpVgg laufende A-Junioren-Spielgemeinschaft integrieren können. Die Spielerpässe sind bereits beantragt, die Neuzugänge zählen in der Rückrunde zum Kader der AII-Jugend. Auch im Seniorenbereich sind einige aus der Donnerstagssportgruppe schon eingebunden. "Said, ein Flüchtling aus Afghanistan, und Hamid aus Eritrea trainieren bei unseren Herren mit", erklärt Axel Huber. Sie durften sich dieser Tage - wie fünf weitere Asylbewerber aus Neckarelz - über ihre ersten deutschen Pässe (vom Badischen Fußballverband ausgestellt) freuen. "Die Jungs kommen sehr gut an", sagt der Abteilungsleiter, "wahrscheinlich auch, weil sie sehr dankbar sind für jede Hilfe - und dafür, dass sie dabei sind."

Neben den Fußballern kümmern sich beim VfK auch die Turner um die Asylbewerber, in der Abteilung von Frauke Eckhardt sind regelmäßig sechs syrische Frauen aktiv.

Mit am längsten integrierend ist man indes beim FV Mosbach tätig. Seit Herbst 2014 - damals zogen die ersten Flüchtlinge ins Haus am Wald (Gelände Johannes-Diakonie Mosbach) ein - trainieren Asylbewerber mehr oder weniger regelmäßig bei den MFV-Fußballern mit. Der dritte Vorsitzende Günter Bergen ist zugleich im Arbeitskreis Asyl engagiert, hat die kurzen Wege eröffnet. Zunächst kickten zwei Syrer in der AH mit, inzwischen sind über einen Aktiven aus der ersten Mannschaft auch drei junge Fußballer mit Fluchthintergrund aus Obrigheim mit dabei. "Und letzte Woche waren jetzt ganz neu drei afghanische Flüchtlinge das erste Mal im Training", berichtet Bergen, der heute schon an die Flüchtlinge denkt, die demnächst im Elzpark ankommen. Für die sucht er noch zwei Fußballtore, damit gleich vor Ort Bewegung möglich ist.

Dass nicht alle der neuen Mitspieler später tatsächlich mal kickend für den MFV aktiv werden, weiß Günter Bergen. Viel wichtiger sei ohnehin, dass man den Flüchtlingen ein sportliches Angebot machen könne. Und den wichtigsten Grund schiebt Bergen noch hinterher: "Man lernt die Menschen kennen".