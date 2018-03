Von Heiko Schattauer

Mosbach. So unterschiedlich kann die "Ferienzeit" sein: Während viele aktuell die vermeintlich schönste Zeit des Jahres genießen und - wie auch immer - Urlaub machen, müssen andere richtig hinlegen. Denn Ferienzeit ist Baustellenzeit, wie sich im Stadtgebiet von Mosbach derzeit unschwer erkennen und verfolgen lässt. Da werden Bitumenbahnen unter Feuer verarbeitet, neue Kanalanschlüsse in guter alter Handarbeit hergestellt und Pflaster für neuen Parkraum verlegt. Drei große Maßnahmen laufen mitten in der Ferienzeit auf Hochtouren. Die größte davon an der Grundwasserwanne der Bundesstraße 27, wo rund um die Einmündung der Eisenbahnstraße für rund 650.000 Euro Abdichtung und Fahrbahn runderneuert werden.

Kaum weniger aufwendig sind die Bauarbeiten an der Industriestraße in Neckarelz. Seit Anfang Juli wird hier an Kanälen, Gehweg und Straße gearbeitet. Auf rund 490 000 Euro beziffert Stadtplaner Klaus Kühnel die Investitionssumme hier, bis Ende September sollen die Mitarbeiter des Mosbacher Unternehmens "Lintz & Hinninger" ihr Werk vollbracht haben. Zwar komme immer mal noch die eine oder andere Kleinigkeit zum Vorschein und als zusätzliche Arbeit dazu, hört man auf der Baustelle, das sei aber bei den allermeisten Baustellen so. "Wir kommen gut voran", versichert denn auch der Vorarbeiter.

Ein bisschen was dazu macht man unterdessen auch an der Baustelle am Eingang zur Fußgängerzone, vor der Hauptstelle der Sparkasse Neckartal-Odenwald. Dort lässt die Stadt im Vorgriff auf die geplante Bebauung des Gartenwegareals (ab Anfang 2013) und den damit verbundenen vorübergehenden Wegfall der Parkplätze neue Stellflächen einrichten. Die sind inzwischen fast fertig, durch eine neue Anordnung gewinnt man zwölf zusätzliche Parkplätze. Wo man schon mal dabei ist, will man nun von städtischer Seite auch den Weg zum Parkplatz auffrischen. "Im Bereich zwischen der Martin-Butzer-Straße und dem Beginn der Fußgängerzone wird eine neue Asphaltdecke aufgebracht", erklärt Klaus Kühnel die Zusatzmaßnahme, mit der auch alte, inzwischen überholte Markierungen verschwinden werden. Rund 50.000 Euro kostet die Stadt der "neue" Parkplatz samt Zu- und Abfahrt.

Das Aufbringen des neuen Fahrbahnbelags wird indes nicht ganz ohne Behinderungen des Verkehrs abgehen. Am 16. und 17. August werden laut Auskunft der Stadt Rinnen gesetzt, sodass zum Teil die Tiefgaragen und Parkhäuser von Volksbank und Sparkasse nicht über die Hauptstraße anfahrbar sind. Am Freitag, 17. August, wird dann die Oberfläche der Straße abgefräst, sodass Parken im Bereich der Hauptstraße nicht möglich ist. Die Zufahrten zum Parkdeck der Sparkasse und zur Tiefgarage der Volksbank sind mit Einschränkungen möglich. Am Donnerstag, 23. August, wird die neue Asphaltdecke aufgebracht, an diesem Tag ist der Bereich komplett gesperrt und nicht befahrbar. Die Verkehrsfreigabe soll am Freitagmorgen, 24. August, erfolgen.

Ganz so schnell wird man am "Mosbacher Loch" (also der B 27 an der Einmündung Eisenbahnstraße) nicht fertig; bis Mitte September will man aber auch hier den Baustellenbetrieb abgeschlossen haben. Im Gegensatz zu den beiden Maßnahmen an der Sparkasse und in der Industriestraße läuft die Sanierung der Grundwasserwanne unter Regie des Regierungspräsidiums Karlsruhe.

Lediglich in Sachen Koordination ist hier die Stadt mitbeteiligt. Und so hat man - wie auch bei den beiden anderen größeren Baustellen - den Termin "ganz bewusst so gelegt", wie Klaus Kühnel erläutert. Der Großteil der Arbeiten läuft folglich in den großen Ferien, da hier das Verkehrsaufkommen deutlich geringer ist als "normal". Bei der Baustelle an der B 27 kommt zudem hinzu, dass aktuell der "Störverkehr wegfällt", so Kühnel weiter. Die rund 15 000 Fahrzeuge, die sich im Normalfall täglich (!) über die Eisenbahnstraße Richtung B 27 bewegen, müssen die Kreuzung aktuell ja notgedrungen umfahren. Der Verkehr fließt also trotz Baustelle mitunter sogar besser als ohne.

Auch in der Industriestraße gibt's offenbar keine größeren Verkehrsprobleme. Zwar wollen hier "manche Autofahrer zeitgleich aneinander vorbei, obwohl es nur eine Spur gibt", wie ein Lintz & Hinniger-Baggerführer berichtet, ansonsten läuft es auf Baustelle und Straße weitgehend rund.