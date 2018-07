Von Christian Beck

Mosbach. "Wer hätte gedacht, dass wir einmal künstlerisch tätig sind", amüsiert sich Jürgen Schölch, während er einer Figur der Ausstellung "Alltagsmenschen" einen Unterarm anklebt. Dabei ist dem Mitarbeiter des Mosbacher Bauhofs gar nicht nach lachen zumute: "Wir hätten eigentlich genug anderes zu tun". Doch statt beispielsweise Schlaglöcher zu flicken, bastelt Schölch mit seinem Kollegen Ljubomir Tomic mehrmals die Woche beschädigte Figuren wieder zusammen. Eine Entwicklung, die nicht nur die Bauhofmitarbeiter ärgert.

"Wir sind entsetzt über die Häufigkeit der Beschädigungen - das artet langsam aus", zeigt auch der stellvertretende Bauhofleiter Heiko Senk keinerlei Verständnis für den Vandalismus. Jeden Morgen bricht er zu einem Kontrollgang auf, und beinahe jeden Tag findet er einen Alltagsmenschen mit fehlenden Gliedmaßen. Alle Bauhofmitarbeiter fragen sich mittlerweile, wer dahinter steckt und wie es überhaupt dazu kommt. "So einfach gehen die nämlich nicht kaputt", erklärt Senk.

Zwangsläufig ganz gut in Übung sind die Männer mittlerweile, wenn es ums Reparieren der Alltagsmenschen geht. Gleich am ersten Tag nach der Ausstellungseröffnung waren sie gefordert. Gut 25 Beschädigungen haben sie mittlerweile ausgebessert. Das von der Künstlerin Christel Lechner mitgelieferte Reparaturset war nach einer Woche aufgebraucht, Nachschub musste her.

Die Reparatur geschieht mit Hilfe eines Zweikomponentenklebers. Die zwischen 90 und 120 Kilogramm schweren Figuren bestehen aus einem Styroporkern, der von einer wenige Zentimeter dicken Betonschicht umhüllt ist. Am Beton bringen die Bauhofmitarbeiter den Kleber auf und passen das abgeschlagene Stück wieder ein. Mit Hilfe einer Metallstütze und Keilhölzern wird der "verarztete" Teil entlastet, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Klebereste werden dann mit dem Messer abgeschnitten.

So geschehen zum Beispiel gestern Morgen: Einem vor der Sparkasse stehenden Herrn im braunen Nadelstreifenanzug war der linke Unterarm abhanden gekommen. Nun steht er der Dame wieder in seiner ganzen Pracht gegenüber, von der Bruchstelle ist kaum mehr etwas zu sehen. Auch wenn die Reparatur selbst in etwa einer halben Stunde erledigt ist, musste die Figur doch ein wenig auf ihren Arm warten. Der war nämlich zunächst verschwunden. Einige Tage später brachte ihn dann jemand auf die Poststelle ins Rathaus.

Ähnlich erging es einer nebenstehenden Frau: Ihr war der Kopf abgeschlagen worden. Ein Anruf brachte die Bauhofmitarbeiter schließlich auf die Spur - sie fanden das Teil der Figur ein paar Kilometer weiter entlang der B 292. "Wir sind da auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen", erklärt Senk. Schließlich könnten seine Mitarbeiter nicht den ganzen Tag nach vermissten Köpfen und Armen der Alltagsmenschen suchen.

Konkret geht es dabei unter anderem um die drei Damen im Badeanzug: Zwei dieser Figuren am See im Landesgartenschaupark fehlt seit einigen Tagen der Kopf. Diese konnten bislang noch nicht gefunden werden. Aus diesem Grund werden die zwei Figuren in Kürze abgebaut werden, die noch unbeschädigte Badende wird also bald allein auf den Stadtparksee blicken. Es sei denn, die Köpfe tauchen doch noch auf.

Um künftig die Vandalen abzuschrecken, wird die Figurengruppe an der Sparkasse in Kürze von einem Strahler zusätzlich beleuchtet. "Wir hoffen, dass es mit den Beschädigungen weniger wird", bemerkt Tomic. Hier schließt sich die Polizei an: Ein paar Vandalen sind der Ordnungshütern ja bereits ins Netz gegangen, auf weitere Ermittlungsarbeiten ist man dort nicht erpicht.