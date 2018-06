Laterne war gestern: In Mosbachs Gassen und Straßen leuchtet moderne und vielfältige Lichttechnik. Hier eiene der Natriumdampflampen am Marktplatz. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Im Jahr 2007 wurden für die Beleuchtung von Mosbachs Straßen 1 895 332 Kilowattstunden (kWh) Energie gebraucht. Die Kosten schlugen mit 286 570 Euro zu Buche. Innerhalb eines Jahrzehnts, also 2016, will die Große Kreisstadt nahezu eine Million weniger Kilowattstunden und fast 90 000 Euro weniger fürs Licht über dem Asphalt aufwenden. "Wir tun was - für den städtischen Haushalt und für die Umwelt", fasste Oberbürgermeister Michael Jann das Ist und das Wollen zusammen. Auf einem guten Weg zum hehren Ziel scheint man jedenfalls zu sein. 2013, das konnte Kämmerer Wolfgang Baur einfügen, seien im städtischen Haushalt rund 250 000 Euro für beleuchtete Straßen eingestellt.

Es war Mario Hackel vom städtischen Tiefbauamt, der dem Gemeinderat mit einem Sachstandsbericht einen Überblick verschaffte über bisherige Optimierungsmaßnahmen und -ziele in punkto Straßenbeleuchtung. Von Sattelbach, wo 2007 mit der Umrüstung auf Natriumdampflampen (NAV) eine Energieersparnis von 39 Prozent herauskam, bis zum Masseldorn, das im kommenden Jahr LED-Leuchten bekommen soll und damit 77 Prozent der benötigten Kilowattleistung sparen will, ergibt die Darstellung bereits durchgeführter und in Kürze angestrebter Maßnahmen eine durchschnittliche Energieeinsparung von 55 Prozent. Während in der Kernstadt schon vielfach die hocheffizienten LED-Leuchten leuchten (Hackel: "Die kommen seit 2011/2012 so langsam in die Fläche"), gehen die Modernisierungsmaßnahmen in den Stadtteilen auf NAV-Technik zurück. Teilweise geschah die Umstellung mit Fördermitteln.

Doch nicht nur intelligente Technik hilft Sparen. Auch Sparen hilft Sparen. Ab 23 Uhr, so der OB, werde in den Wohngebieten jede zweite Lampe ausgeschaltet. Schade findet er nur, dass kosten- und energiesparende Technik sowie das Abschalten die steigenden Strompreise kaum abfängt. "Aber täten wir nichts, müssten wir mit höheren Kosten rechnen." Das veranlasste Joachim Barzen von der AL, eine ganz andere Denkrichtung einzuschlagen: "Weniger Stromverkauf geht doch zu Lasten der Stadtwerke Mosbach." Gleichwohl sieht er - natürlich - die wirtschaftlichen wie die ökologischen Vorteile. Nur so, mit erneuerbarer Energie und Energieeffizienz könne die Energiewende gelingen, blickte SPD-Gemeinderat MdL Georg Nelius über Mosbachs Tellerrand hinaus. Fraktionskollegin Sigrid Schöneboom erkundigte sich nach den Förderquoten, die Hackel auf 20 bis 40 Prozent bezifferte.

Daran erinnernd, dass es einmal Überlegungen gab, die Straßenbeleuchtung aus städtischer Hand zu geben, äußerte sich Peter Loser (SPD), "heute heilfroh", dass diese Aufgabe bei der Stadt geblieben sei. Zustimmendes Klopfen im Rat! Weiteres Einsparpotenzial (auch der Ampelanlagen) machte Georg Schum (CDU) für die B 27 zwischen Neckarelz und Käfertörle aus. "Da waren um zwei Uhr gestern Nacht außer mir nur noch ein Igel und ein Marder unterwegs!" Michael Jann will prüfen lassen, ob sich aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht daran etwas ändern ließe.