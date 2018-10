Fahrenbach. (kö) "Bauen in Fahrenbach - familienfreundlich, verkehrsgünstig, naturnah und preiswert": So wirbt seit Donnerstag ein Schild direkt an der Landesstraße zwischen Sattelbach und Fahrenbach für das neue Baugebiet "Am Bierkeller III" in Fahrenbach. Ab kommendem Donnerstag rollen dort die Bagger an, damit noch im Frühjahr 2015 die potenziellen Bauherren - bereits jetzt liegen 14 Reservierungen vor - loslegen können. Vergangene Woche stand aber erstmal der offizielle erste Spatenstich an.

Neun motivierte "Spatenstecher" kamen dazu mit großartiger Laune in das künftige Baugebiet. Denn die Erschließung Bierkeller III ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft Fahrenbachs, wie Bürgermeister Jens Wittmann bemerkte. Wittmann hieß neben den Gemeinderäten noch Lothar Breitenbach vom Erschließungsträger LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH, die Vertreter des projektsteuernden Ingenieurbüros Schwing und Dr. Neureither (Mosbach), Vertreter des für die Planung verantwortlichen Ingenieurbüros "Sack und Partner" (Adelsheim), des Ingenieur-Büros Simon (Mosbach), Bernd Mackmull von der bauausführenden Firma (Muckental) sowie Vertreter der Stadtwerke, der Volksbank Mosbach und der Sparkasse Neckartal-Odenwald willkommen. Ein Gruß galt zudem Gerhard Kohler vom Obst- und Gartenbauverein Fahrenbach, der später eine im Baugebiet integrierte Ausgleichsfläche mit 50 Obstbäumen in seine Obhut nehmen wird.

Schon jetzt, so der Bürgermeister, sei man von der Erschließung mit der Kommunalentwicklung GmbH als überregionalem Träger und Reinhold Weis vom Büro Schwing/Neureither, dem auch die Vermessung der Bodenordnung obliegt, als erfahrenen Projektsteuerer vor Ort überzeugt. "Die Fachleute helfen, dass auch eine kleine Verwaltung wie in Fahrenbach solche Großprojekte umsetzen und letztlich in Zusammenarbeit mit der Volksbank Mosbach auch finanziell stemmen kann", sagte Wittmann.

Die Erschließung des Baugebiets Bierkeller III sei schon Ende der 90er-Jahre ein Thema gewesen, jedoch stand ein regional festgelegter Grünzug diesen Plänen im Wege. Im Jahr 2002 aber wurde der Regionalplan geändert, und man brachte 2006 den Bebauungsplan auf den Weg. "Es war im Gemeinderat klar, dass der nur umgesetzt wird, wenn Bedarf besteht. Und das ist jetzt der Fall", erklärte Wittmann. Auch wenn man neben dem Neubaugebiet an der Peripherie Fahrenbachs die innerörtliche Entwicklung nie aus den Augen verliere.

Wittmann dankte allen, die bislang am Projekt beteiligt waren, und hob die bisherigen Grundstückseigentümer hervor, die für "unkomplizierte Grundstücksverhandlungen" sorgten und so die Erschließung des 2,75 Hektar umfassenden Baugebietes ermöglichten. Für Straßen werden 0,25 Hektar benötigt, die Grünausgleichsfläche am Südrand verbraucht 0,7 Hektar, so dass die zur Verfügung stehende Bauplatzfläche 1,8 Hektar ausmacht. Diese ist in 27 Bauplätze in der Größe von 500 bis 900 Quadratmeter eingeteilt worden.

Weitere Details erläuterte Lothar Breitenbach vom Erschließungsträger (Kommunalentwicklung LBBW Immobilien). Breitenbach zeigte sich erfreut, dass man für das Fahrenbacher Projekt bei der Planung, Finanzierung und Ausführung mit der Firma Mackmull ein Team zusammenstellen konnte, das regional verbunden arbeiten werde. Auch er dankte Projektleiter Reinhold Weis, der mit dafür sorgen soll, dass bis Ende des Jahres die Erschließungsarbeiten fertig sind und im Frühjahr private Baustellen das Bild prägen.

"Die Vermarktung der Bauflächen obliegt natürlich der Gemeinde", so Bürgermeister Wittmann. Man freue sich auf viele Interessenten für das Baugebiet, mit dem sich Fahrenbach in seiner bisherigen Entwicklung bestätigt und für die Zukunft gut aufgestellt sieht.