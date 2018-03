Bad Mergentheim/Mosbach. (rüb/stk) Das Ermittlungsverfahren gegen ihn ist noch anhängig, und über die Schadenersatzforderungen der Neckar-Odenwald-Kliniken gegen den früheren Geschäftsführer ist ebenfalls noch nicht entschieden: Doch unabhängig davon hat Andreas Duda eine neue Stelle angetreten. Wie die RHM-Klinikgruppe in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist der 50-Jährige seit 1. August Verwaltungsleiter der Klinik Hohenlohe in Bad Mergentheim, einer Rehabilitationsklinik für die Fachbereiche Orthopädie, Innere Medizin und Gastroenterologie.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: "Für Andreas Duda ist die Stelle in Bad Mergentheim keine Routine, denn der Familienvater aus Walldorf bei Heidelberg führt eine Fachklinik für medizinische Rehabilitation dieser Ausrichtung und Größe zum ersten Mal. Als Verwaltungsleiter jedoch kennt der studierte Diplom-Betriebswirt sich aus." Auf rund 17 Jahre Erfahrung im Krankenhausbereich könne er in seinem Lebenslauf verweisen, davon sechs Jahre als Verwaltungsleiter an einem Krankenhaus in Mannheim und sechs Jahre als Geschäftsführer einer Klinikgruppe - damit ist wohl seine Zeit an der Spitze der Neckar-Odenwald-Kliniken gemeint.

"Die Klinik Hohenlohe und die RHM-Klinikgruppe sind für mich ein neuer und sehr interessanter Arbeitsbereich", wird Andreas Duda zitiert, "besonders das Haus mit seinem historischen Flair und seiner ausgesprochen angenehmen und modernen Komfortstation gefällt mir." Für die neue Position habe sich Andreas Duda eine Politik der "ruhigen Hand" vorgenommen. Für ihn zählten Kontinuität, Zuverlässigkeit und Leistung.

Gut 50 Kilometer von Bad Mergentheim entfernt, in Buchen und Mosbach, wird diese Aussage beim ein oder anderen Verantwortlichen der Kreiskliniken wohl für Kopfschütteln sorgen. Noch zu gut sind dort die Umstände in Erinnerung, die im November 2013 zur fristlosen Entlassung führten.

Als die Kliniken mit ihren Standorten in Buchen und Mosbach in finanzielle Schieflage gerieten und sich ein Millionendefizit auftat, geriet der Geschäftsführer mehr und mehr in Erklärungsnot. Bis Ende Juni 2013 soll Duda den Aufsichtsrat fehlerhaft informiert haben. Er habe "jegliches Vertrauen verspielt", sagte Landrat Dr. Achim Brötel als Vorsitzender des Aufsichtsrats damals bei der Bekanntgabe der Entlassung.

Es sei erstaunlich, so der Landrat gestern gegenüber der RNZ, mit welchem Selbstverständnis Duda nun in Bad Mergentheim auftrete. Immerhin sind die Schadensersatzforderungen der Neckar-Odenwald-Kliniken in beträchtlicher Höhe wegen pflichtwidriger Handlungen noch nicht geklärt, und auch ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mosbach gegen ihn wegen des Verdachts der Untreue ist noch anhängig. Jens Gruhl, Leiter der Staatsanwaltschaft Mosbach, sagte dazu gestern gegenüber der RNZ: "Die Ermittlungen laufen noch. Derzeit werden schriftliche Unterlagen ausgewertet, die wirtschaftlich relevant sind."