Im Notfall weiter gut versorgt? Dr. Paul Kalmbach schwant in der laufenden Diskussion um den Erhalt der Notfalldienste in der Region nichts Gutes. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. Nicht nur Dr. Paul Kalmbach schwant Schlimmes. Der Allgemeinmediziner war in der jüngsten Kreistagssitzung Gast am Rednerpult, als es um den ausgiebig diskutierten Tagesordnungspunkt der Reform des ärztlichen Bereitschaftsdienstes im Neckar-Odenwald-Kreis ging. Die Landkreisverwaltung hatte den Mitgliedern des Gremiums eine Resolution zur Beschlussannahme vorgelegt, die an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) appelliert, alle drei Standorte von Notfalldiensten im Landkreis (Mosbach, Buchen und vor allem den bedrohten Standort Adelsheim) zu erhalten.

Kalmbach will ebensowenig eine "Reform um der Reform willen" akzeptieren als er nicht nachvollziehen könne, wie man die Funktionsträger vor Ort bei den Verhandlungen übergehen kann. "Durch die längeren Wege der Bereitschaftsdienst habenden Ärzte wird es zu Zwischenfällen kommen", prophezeite er, "es wird häufiger zu spät sein." Auch befürchte er, dass viel mehr Patienten in die Kliniken gebracht werden und der Rettungsdienst häufiger helfen muss.

"Schon jetzt", so steht es in der Beschlussvorlage, "werden die Notfallambulanzen der Neckar-Odenwald-Kliniken an verlängerten Wochenenden oder in Ferienzeiten von Patienten regelrecht überschwemmt." Entscheidend scheint der folgende Nebensatz für die Planungen zu sein: "Eine ausreichende Refinanzierung durch die Krankenkassen erfolgt dort (bei den Kliniken) nicht." Herbert Kilian von der SPD-Kreistagsfraktion monierte die Unterfinanzierung bei der Behandlung von Notfallpatienten in den Neckar-Odenwald-Kliniken und mutmaßte anschließend, dass die KV versuche, durch die Zentralisierung wirtschaftliche Probleme zu lösen. Dr. Kalmbachs Vorschlag: Kommunen und Kreise an der Finanzierung der Notfallversorgung beteiligen.

Und nicht nur Klaus Gramlich (CDU-Kreisrat und Bürgermeister von Adelsheim) sieht einmal mehr den "Ausverkauf des ländlichen Raums" stattfinden. Eben den will auch Kreisrat Heribert Fouquet (Freie Wähler) keineswegs hinnehmen. Als "Patient, Arzt und Kreisrat" meldete sich Dr. Klaus Ludwig (FDP) zu Wort. Dass Ärzte im Notfalldienst wegen der längeren Wege viel Zeit im Auto verbringen sollen, will ihm nicht einleuchten. Zumal man dann nicht mehr auf die älteren Kollegen zählen könne, die jetzt noch ihre Bereitschaft zum Bereitschaftsdienst zeigten. "Und junge lassen sich so erst gar nicht für die Arbeit auf dem Land gewinnen." Ein anderer, Dr. Thomas Ulmer (CDU), mahnte die KV daran, dass sie auch Pflichten habe. "Und zwar die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung." Die Kassenärztliche Vereinigung, fuhr der Mediziner und Europaabgeordnete fort, müsse sich sagen lassen, es gehe um Gewinnoptimierung. Dr. Ludwig forderte die KV daher auf, "Berechnungen vorzulegen, die deutliche Einsparungen der Reform belegen." Und er stellte zur Diskussion, dass sich die "Situation derzeit günstiger rechnet."

Nicht nur die Informationspolitik der KV kritisierte Landrat Dr. Brötel mit harschen Worten ("Das macht jede Ortschaftsverwaltung besser."), sondern auch die "Torpedierung" von Strukturen, die mühsam im Interesse der Menschen aufgebaut wurden, die funktionieren und deren Weiterführung zumindest für die nahe Zukunft gesichert sei. "Die vor Ort tätigen Ärzte haben sich ausdrücklich bereit erklärt, die Notfallpraxis (in Adelsheim) im Status quo fortzuführen." Der vor Ort tätige Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Christoph Kaltenmeier (Arzt in Aglasterhausen) habe, so Brötel, leider keine Zeit gehabt, zum Kreistag in Aglasterhausen zu kommen.

Ob es für eine Änderung der Reformpläne der Ärztevertretung vielleicht schon zu spät ist, wird sich zeigen. Landrat Dr. Brötel hat außer dem Mittel der Resolution noch andere Wege beschritten und sich an die zuständige Ministerin Katrin Altpeter gewandt und um eine rechtsaufsichtliche Überprüfung des Vorgangs gebeten. Nicht nur Teile der Ärzteschaft, Landkreisverwaltung und Kreistag machen sich stark für den Erhalt des Notfalldienstes in Adelsheim. Auch die Stadtverwaltung Mosbach nimmt sich des Themas in der nächsten Gemeinderatssitzung am 12. Dezember an. Auf der Tagesordnung steht ebenfalls ein Resolutionsentwurf.