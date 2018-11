Mosbach. Die Ergebnisse des zweitägigen Workshops zum Thema "Was wird aus der Neckartal-Kaserne?" werden für alle Interessierten aus Mosbach und Neckarzimmern in einem öffentlichen "Bürger-Café" vorgestellt. Dieses findet am Freitag, 31. Januar, von 18 bis ca. 21.30 Uhr in der Alten Mälzerei statt.

Wie bereits bekannt gegeben, läuft eigentlich heute die Anmeldefrist aus. Momentan können noch weitere Plätze nach entsprechender Voranmeldung belegt werden. Die Stadtverwaltung Mosbach verlängert aus diesem Grund die Frist noch über das Wochenende und nimmt bis einschließlich Montag, 27. Januar, Anmeldungen per E-Mail an julia.schulz@mosbach.de oder per Telefon unter (0 62 61) 8 22 14 entgegen.

Im Rahmen des Bürger-Cafés stellt zunächst der Bürgerrat seine Ideen und Vorstellungen für die Neckartal-Kaserne vor. Anschließend können die Café-Besucher in das Verfahren auch eigene Ideen einbringen und in der Tischrunde diskutieren. In mehreren Runden erhalten die Teilnehmer jeweils eine Frage, die sie in der Tischrunde beantworten sollen. Nach jeder Diskussionsrunde wechselt die Tischbesetzung.

Später wird es dann Aufgabe des Gemeinderats sein, eine Entscheidung zur künftigen Nutzungsmöglichkeit des Kasernenareals zu treffen.