Von Ursula Brinkmann

Mosbach/Aglasterhausen. "Die Gefahr lauert im Glas", so lautete die Überschrift eines RNZ-Artikels am Donnerstag, der sich dem "Phänomen" K.o.-Tropfen widmete. Das las auch eine Mutter aus der Region Mosbach, fand sich in dem Artikel "vollkommen wieder" und rief in der Redaktion an. "Jetzt fasse ich mir ein Herz", habe sie sich gedacht und schilderte den Fall ihres Sohnes, der sich vor genau einem Jahr am Rosenmontag ereignet hat. Denn wie die "Gefahr" durch K.o.-Tropfen aussieht und welche Folgen sie haben kann, das will die Mutter nicht für sich behalten und damit andere warnen. "Ich will erzählen, was anderen bevorstehen könnte."

Rosenmontag 2012: Zusammen mit Freunden wollte sich der damals fast volljährige Tobias (Name von der Redaktion geändert) ins Fastnachtstreiben in Aglasterhausen stürzen. Die jungen Leute hatten sich geeinigt, wer den Chauffeur machen und deswegen keinen Alkohol trinken würde. "Wir haben noch drüber gesprochen", dachte die Mutter an Fernsehsendungen zum Thema K.o.-Tropfen, "dass er aufpassen soll." Für Tobias, den sowohl Mutter als auch Schwester als alles andere als "sauffreudig" beschreiben, endete der Abend noch lange vor Mitternacht. Wenige Minuten, nachdem ihm ein Bekannter ein Glas gereicht habe, sei ihm übel und schwindelig geworden. Und zwar derart, dass er den nüchternen Freund gebeten hatte, ihn heimzufahren. "Bis dahin hatten Tobias und seine Freundin gemeinsam nur wenige Gläser getrunken", weiß seine Mutter aus den Schilderungen der Clique.

Er sei kaum noch die Treppe hochgekommen, habe mehrmals erbrochen, dann undeutlich gesprochen, komisch geschnauft und schließlich fantasiert. "Doch irgendwie haben wir die Nacht überstanden." Besser ging's dem jungen Mann am anderen Morgen allerdings nicht. Der Hausarzt habe am Telefon jedoch noch beschwichtigend zu Ruhe und Abwarten geraten. Als eine Nichte der Familie, selbst Arzthelferin, kaum noch Tobias' Puls fühlen konnte, habe man ihn ins Mosbacher Krankenhaus gebracht. "Doch damit begann erst der zweite Teil des Dramas", sagt Tobias' Mutter heute. Keine konkreten Auskünfte, kaum jemand habe sich gekümmert oder zuständig gefühlt, so ihr rückblickender Eindruck. "Der wurde wie ein Besoffener, ja wie ein Drogensüchtiger behandelt!" Der junge Mann selbst kann sich an nichts erinnern. Der typische Filmriss. Ob Tobias K.o.-Tropfen und möglicherweise andere Substanzen in sich hatte, das konnten die Ärzte nur vermuten.

Genau das war aber die Krux nicht nur im Krankenhaus. Nach drei, vier Tagen hat die Familie den Jungen heimgeholt. "Unsere Hausärztin hat einen geröteten Hals diagnostiziert." Doch seit dem Vorfall klagt Tobias über gesundheitliche Einschränkungen: Leber und Schilddrüse sind in Mitleidenschaft gezogen, das Immunsystem angegriffen, 20 Kilogramm Gewichtsverlust, immer wieder erleidet Tobias Schwächeanfälle. Vor dem verhängnisvollen Rosenmontag, so der Eindruck aller Familienmitglieder, sei Tobias ein gesunder Kerl gewesen. Auch psychisch mache ihm das Ereignis zu schaffen.

Man schaltete die Polizei ein und erstattete Strafanzeige wegen Körperverletzung. Zwischenzeitlich hatte sich die Mutter auch an die Freunde von Tobias gewandt, die ihr bestätigten, dass ihr Sohn bis zum Zeitpunkt des vermutlich verhängnisvollen Glases nicht betrunken gewirkt habe, was sie als Indiz dafür wertet, dass K.o-Tropfen und mehr im Spiel gewesen sein müssen. Dieses nachzuweisen, wäre jedoch unbedingt notwendig, um eine Strafverfolgung einzuleiten, klärt der Mosbacher Oberstaatsanwalt Franz-Josef Heering auf. "Wenn wir eine Vergiftung nachweisen wollen, brauchen wir Beweise." In diesem Fall gäbe es allerdings weder entsprechende Laborwerte noch einen Zeugen, der gesehen habe, wie Substanzen in Tobias' Glas gefüllt worden wären. "So ließ sich kein Tatnachweis führen", stellt Heering auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung fest. Das Verfahren wurde eingestellt. Für Tobias' Familie der dritte Teil des Rosenmontags-Dramas. Deshalb richtet sie ihre Warnung an alle Fasnachter: "Die Gefahr lauert im Glas."