Von Heiko Schattauer

Mosbach/Obrigheim. Im Frühling sprießen die Blumen - und die Baustellen. Das gilt im Frühjahr 2016 besonders für Mosbach und Obrigheim, wo es derzeit neben mehr oder weniger bedeutenden Straßenbaumaß᠆nahmen zudem auch noch viele kleine Baustellen gibt. Vor allem in Obrigheim ist das Absperrgitter-Aufkom᠆men seit einigen Wochen unübersehbar hoch, an vielen Ecken zeugen offene oder schon wieder verfüllte Gräben von reger Bautätigkeit. Ab und an finden sich auch riesige Kabelrollen, die schon erahnen lassen, warum der Untergrund bearbeitet wird. Schon vor dem symbolischen Spatenstich Mitte März in Mosbach sind die vorbereitenden Maßnahmen für den flächendeckenden Breitbandausbau in der Region angelaufen. Erstes Ausbaugebiet ist Mosbach/Obrigheim.

"Jeden Tag kommen Leute, die uns fragen, wann bei ihnen gegraben wird", erklärt Florian Baumann von Schuler-Bau beim Vor-Ort-Termin an der Ecke Beethovenstraße/Langenrain-straße. An der dortigen Kreuzung haben Baumann und seine beiden Kollegen Matthias Hausdorf und Eloy Lopez bereits einen Graben in frostsicherer Tiefe ausgehoben, in den dann das sogenannte "Speednetrohr" eingelegt wird. Das ist, wenn es von der großen Kabeltrommel gewickelt wird, zunächst einmal leer. Gefüllt wird es dann mit dem Inbegriff fürs schnelle Internet, mit Glasfaserkabeln. "Die Kabel werden mit einer speziellen Gerätschaft und Luftdruck eingeblasen", erläutert René Kuisle, Projektleiter der Deutschen Telekom für den Breitbandausbau im Neckar-Odenwald-Kreis. Zur Erinnerung: Die Telekom realisiert im Rahmen eines "Deckungslückenprogramms" in Kooperation mit dem Neckar-Odenwald-Kreis den flächendeckenden Ausbau in der Region. Ende 2017 sollen 95 % der Haushalte im NOK über einen Internet-Anschluss verfügen, über den mindestens 30 MBit/Sekunde an Datenübertragungsgeschwindigkeit machbar sind. Rund 36 Mio. Euro werden dafür in die Infrastruktur investiert.

Dass dafür jeder Vorgarten aufgegraben werden muss, ist übrigens ein (durchaus weitverbreiteter) Irrglaube. "Nur in Neubaugebieten wird schon bis zum Endverbraucher Glasfaserkabel verlegt", sagt Kuisle. In allen bestehenden Wohngebieten wird es auf privatem Grund in aller Regel keine Tiefbauarbeiten geben. Denn die Telekom lässt nach dem Prinzip "Fibre to the curbe" erschließen. Was aus dem Neudeutschen übersetzt nichts anderes heißt, als dass man von großen Hauptverteilern aus Glasfaserkabel zu sogenannten Multifunktionsgehäusen (MFG) verlegt. Und von diesen grauen Kästen aus wird das schnelle Internet dann über das bestehende Kupferkabelnetz in die Haushalte geleitet.

Auf den letzten Kupferkabelmetern verliert die Datenübertragung dann zwar (je nach Entfernung zum Multifunktionsgehäuse mehr oder weniger) an Tempo. Aber René Kuisle versichert: "Eine Verbesserung wird es für nahezu jeden geben". Und Minimum 30MBit/Sekunde für 95 Prozent der Haushalte hat die Telekom ja unlängst beim Spatenstich noch einmal versprochen.

Wer Höchstgeschwindigkeit will, muss indes noch ein wenig langsam machen. Bis Mitte Juli wird man im ersten Ausbauabschnitt Mosbach/Obrigheim noch mit dem Tiefbau beschäftigt sein. Danach nimmt auch die Systemtechnik - also die stimmige Verschaltung in den Multifunktionsgehäusen - noch ein wenig Zeit in Anspruch. Im Herbst will man dann vor Ort in die Vermarktung gehen, sagt René Kuisle, im Rahmen von Informationsveranstaltungen usw. das schnelle Internet auch an den Mann bringen.

Florian Baumann und seine Kollegen werden dann schon längst an der nächsten Baustelle aktiv sein: Dem ersten Ausbauabschnitt in Mosbach/Obrigheim folgen sieben weitere, bis Ende 2017 soll die Infrastruktur komplett ertüchtigt, der Kreis mit schnellem Internet versorgt sein.

Info: Aktuelle Informationen zu den jeweiligen Ausbauschritten finden Interessierte im Internet unter der Adresse www.breitband-nok.de.