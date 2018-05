Mosbach. (stm) Sinnlichkeit, Tod und Einsamkeit nannte Tennessee Williams einmal als Hauptthemen seiner Stücke. Der Bühnen- und Filmklassiker "Endstation Sehnsucht" vereint sie alle. Es sind vom Leben Betrogene, die hier aufeinanderprallen - getrieben von einer leidenschaftlichen Sehnsucht wurden sie titelgebend für das Stück. Der moderne Klassiker des amerikanischen Dramatikers ist am Dienstag, 25. März, 19.30 Uhr, in der Alten Mälzerei in Mosbach zu sehen. Um 19 Uhr wird zudem eine Einführung in das Schauspiel angeboten.

In seinem weltberühmten Stück lässt Tennessee Williams die untergehende aristokratische Kultur der Südstaaten auf das proletarische, industriell geprägte Amerika prallen. Wie eine Botschafterin aus einer anderen Welt, dringt die verarmte Südstaatenschönheit Blanche mit Parfümduft und einem Koffer schöner Kleider in den Alltag ihrer Schwester Stella und ihres Schwagers, Stanley Kowalski, ein.

Der einfache Arbeiter kann Blanches großbürgerliches Gehabe nicht ausstehen. Sie liefern sich heiße Wortgefechte. Als Stanley Nachforschungen über Blanches Vergangenheit anstellt, droht er ein fragiles Konstrukt aus Lügen und Illusionen zu entlarven. Den Ängsten seiner Protagonisten, die angesichts einer sich verändernden Welt aufkommen, stellt Tennessee Williams in "Endstation Sehnsucht" eine grenzenlose Lebensgier entgegen ...

Wolf E. Rahlfs Inszenierung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Ausstatter Tommi Brem und dem Musiker Paolo Greco. Rahlfs arbeitet regelmäßig als Schauspieler und Regisseur an der Badischen Landesbühne. Dort inszenierte er unter anderem "Nachtblind" von Darja Stocker, Simon Stephens "Pornographie", "Michael Kohlhaas" und zuletzt "Amadeus" von Peter Shaffer. Die Lichtgestaltung hat Tilo Schwarz übernommen.

Die Rollen von Blanche, Stella, Stanley und Co. übernehmen Cornelia Heilmann, Juliane Schwabe, Philip Badi Blom, Philipp Dürschmied, Kathrin Berg, Andreas Krüger, Ole Xylander, Hannes Höchsmann und Andrea Nistor.

Fi Info: Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung. Weitere Informationen zum Stück und der Badischen Landesbühne finden Interessierte unter www.dieblb.de.