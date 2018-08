Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. "Das ist doch irgendwie alles drin im Buch. Man muss es lesen, damit man’s erlebt, das ist klar. Aber drin ist es schon vorher. Ich möchte wissen, wie?" Was Nadine Deigner aus Michael Endes "Unendlicher Geschichte" vorlas, das traf die Sache, um die es ging, ziemlich gut. In der Schul- und Gemeindebücherei der Realschule Obrigheim (RSO) warteten 16 junge Schüler(innen) - und mit ihnen Mütter, Lehrerinnen, Geschwister und Freunde - aus dem ganzen Neckar-Odenwald-Kreis darauf, mit einer "Vorlesung" eine Stufe weiter zu kommen im Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Alle Kandidaten hatten bereits zuvor an ihrer eignen Schule ihr Können bewiesen. Nadine Deigner hatte in diesem Jahr, dem 57. des bundesweiten Wettbewerbs, die Organisation des Kreisentscheids übernommen, eine vierköpfige Jury zusammen getrommelt. Am Freitag nun machte sie den noch aufgeregt durcheinander redenden Gästen mit Endes Worten Lust aufs Lesen, aufs Vorlesen, aufs Zuhören. Ihr sei, berichtete die RSO-Deutschlehrerin, das Vorlesen der "Unendlichen Geschichte" während ihres eigenen vierten Schuljahres in allerbester Erinnerung. Ein denkbar gelungener Einstieg für die dreistündige Veranstaltung, in der fortan die Sechstklässler das Sagen haben sollten.

Drei Minuten Zeit hatte jeder Kandidat, um die Zuhörer mit einer Stelle aus seinem Lieblingsbuch in den Bann zu ziehen. Das war natürlich geübt worden, allein vorm Spiegel, mit den Eltern, mit engagierten Lehrerinnen. Man merkte den Kindern an, dass sie in dem, was sie vorlasen, ganz aufgingen. Die 16 Drei-Minuten-Buchkostproben lieferten zugleich einen Eindruck, was Elf- und Zwölfjährige heute gern lesen: von Jules Vernes "Reise um den Mond" über moderne Klassiker wie zwei Ausgaben der "Drei ???" bis zu Pam Muñoz Ryans preisgekröntem poetischen Jugendroman "Der Träumer" spannte sich der jugendliterarische Bogen.

Das lesetechnische Können war durchweg gut. Zu achten war für die vier Juroren auf Aussprache, Tempo und Betonung, auf eine schlüssige Auswahl des vorzulesenden Abschnitts, auf eine lebendige, ausdrucksadäquate und stimmungsvolle Interpretation. Und auch darauf, ob das Drei-Minuten-Zeitbudget nicht überschritten wurde. Was allen Kindern gut gelang, wie Deigners Kollegin Anja Kühnle mit der Uhr in der Hand bestätigte. Erstaunlich auch die Souveränität, mit der die Schüler ihren Auftritt meisterten. Von Aufregung war nicht viel zu spüren.

Auf diese erste Runde folgten eine Pause mit Bewirtung durch RSO-Schüler und die zweite Vorlesestaffel. Hier galt es, einen unbekannten Text vorzutragen. Deigner hatte den 2015 erschienenen Abenteuer-Roman "Last Secrets" von Richard Dübell ausgesucht und den Vorlesern mit dem Namen einer Romanfigur auch gleich eine Sprachhürde aufgestellt: Eugène François Vidocq hat tatsächlich um 1800 in Paris gelebt. Wenn auch nicht ganz so flüssig, so verlief auch die zweite Vorleserunde auf gutem Gesamtniveau.

Knifflig für die Juroren, den besten Vorleser zu küren. Mit Hilfe eines Punktesystems und einer Diskussion über die Qualitäten des Gehörten kam man schließlich zu dem Ergebnis, dass Hannah Böhning ihre Sache in beiden Durchgängen am besten gemacht hatte. Die elfjährige Schülerin des Mosbacher Nicolaus-Kistner-Gymnasiums geht damit in den nächsten Entscheid auf Bezirksebene. Im Juni findet das Finale des bundesweiten Wettbewerbs in Berlin statt, der mit rund 600 000 Teilnehmern begonnen hatte.

Damit habe sie nicht gerechnet, gestand Hannah nach der Ehrung (aller Vorlese-Kinder). "Sie hat sogar gestern noch zurückziehen wollen", ergänzte ihre Mutter. Vielleicht war Michael Ende ihr Glückspfand gewesen, denn aus seinem berühmten Kinderbuch "Momo" hatte Hannah vorgelesen.