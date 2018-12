Von Claus Kaiser

Dallau. In der jüngsten Sitzung des Elztaler Gemeinderates vor der Sommerpause stellte Rechnungsamtsleiter Klaus Humm den Halbjahresbericht über den Haushaltsvollzug 2013 vor. Er resümierte, dass alles im grünen Bereich sei. Das veranschlagte Aufkommen an Steuern und Finanzzuweisungen werde erreicht. Sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt gebe es keine wesentlichen Überschreitungen.

Instandhaltungsarbeiten von innerörtlichen Straßen und Gemeindeverbindungswegen wurden im Anschluss an die Firma Poeschl aus Sprendlingen vergeben, die mit 80 529 Euro das günstigste Angebot abgegeben hatte.

Im Zuge der Umsetzung der Neukonzeption der Abwasserreinigung sollen insgesamt 14 Regenwasserbehandlungsanlagen mit technischer Ausrüstung wie Drosselanlagen, Wasserstandmessungen und Siebanlagen versehen werden. Der Gemeinderat erteilte den Zuschlag der Firma UFT Umwelt- und Fluidtechnik GmbH, Bad Mergentheim. Die Auftragssumme inklusive Wartungsverträge beläuft sich auf 383 071 Euro. Die Verwaltung wurde auch ermächtigt, Tiefbauarbeiten für diese Maßnahmen auszuschreiben.

Den Einbau eines Sonnenschutzes im Dorfgemeinschaftshaus Neckarburken wird die Glaserei Kaufmann aus Dallau für 14 814 Euro übernehmen, und die Erweiterung der Datenverkabelung an der Elztalschule führt die Ettlinger Firma xevIT net works für 14 034 Euro aus.

Zur Kenntnis nahm der Gemeinderat den Satzungsentwurf für Gebiete ohne Weihnachtsbaumkulturen in Muckental mit Begründung und Lageplan. Das Gremium beschloss, die Träger öffentlicher Belange anzuhören. Gleichzeitig wurde der Beschluss gefasst, Ort und Datum der öffentlichen Auslegung im Amtsblatt der Gemeinde bekannt zu machen und den Satzungsentwurf auf die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.

Der Gemeinderat befürwortete eine Bewerbung auf dem Gelände hinter der Schule in Dallau zum Projekt "alla hopp!" der Dietmar-Hopp-Stiftung. Die Stiftung spendet insgesamt 18 generationsübergreifende Bewegungs- und Begegnungsanlagen in der Metropolregion, um die sich Städte und Gemeinden der Metropolregion Rhein-Neckar bis zum 30. September online bewerben können. Alle Generationen sollen sich in den frei zugänglichen Anlagen kostenfrei bewegen, fit halten und erholen können.

Die Anlagen bestehen aus je drei bis vier Modulen: Bewegungsparcours für jedermann, Kinderspielplatz für die Jüngsten, naturnaher Spiel- und Bewegungsplatz für Schulkinder sowie optional ein Bewegungsplatz für jugendliche Sportler. Ziel der Anlagen ist es, Bewegung zu fördern, Begegnung zu ermöglichen und Gesundheit zu schützen. Die Gemeinde muss eine ca. 5000 Quadratmeter große Fläche zur Verfügung stellen und die Anlage danach auch unterhalten. Die Planung und der Bau werden von der Dietmar-Hopp-Stiftung bezahlt.

Alle Beschlüsse der Sitzung wurden einstimmig gefasst.