Von Heiko Schattauer

Boston/Neckarelz. Als Aupair in fremde Länder, neue Erfahrungen sammeln, andere Kulturen kennenlernen. Dieses Ziel verfolgen unzählige Mädchen jedes Jahr aufs Neue. Auch aus der Region brechen immer wieder junge Damen auf, um ihren Horizont im Ausland zu erweitern. Als Mädchen geht Ute Heid mit ihren 65 Jahren nicht mehr ganz durch. Und doch ist sie im Herbst vergangenen Jahres aus der Neckarelzer Waldsteige mit dem nahezu gleichen Ziel in Richtung Amerika aufgebrochen - und ist seither als "Granny-Aupair" unweit von Boston tätig.

In einer Frauenzeitschrift war die pensionierte Lehrerin zuvor an einem Beitrag über "Auslandsaufenhalte für Frauen über 50" hängen geblieben. Und extrem neugierig geworden. Zumal ihr ein Satz im Gedächtnis hing, der bei ihrer Verabschiedung aus dem Schuldienst gefallen war. "Sie haben sicher auch in ihrem dritten Lebensabschnitt noch etwas Gutes vor", hatte bei der Zeremonie in der Waldsteige-Schule ihr einstiger Chef prophezeit. Er sollte recht behalten.

Hintergrund Granny Aupair ist ein Online-Portal und vermittelt Frauen ab 50 als Aupair-Omas ins Ausland. Gegründet wurde die Agentur 2009 von Michaela Hansen, selbst vierfache Mutter. Inzwischen haben rund 500 Frauen in über 40 Ländern neue Erfahrungen gesammelt. Hansens Projekt wurde mehrfach ausgezeichnet, etwa von der Initiative des Bundes "Deutschland - Land der Ideen". Weitere Informationen: www.granny-aupair.com/de.

Über die Granny-Aupair-Internetseite holte sich Ute Heid die nötigen Informationen ein und stieß rasch auf die Suchanzeige einer Familie, die genau auf ihr Profil passte. Steffi und Raymond Greene, beide beruflich stark eingespannt, waren auf der Suche nach einer geeigneten Betreuung für ihre beiden sechs- und achtjährigen Jungs, Jason und Ryan. Zugleich erhoffte man sich mit einer "Granny" aus Deutschland die Sprachkenntnisse des Nachwuchses zu verbessern. Steffi Greene ist zwar eine ausgewanderte Deutsche, in der Familie wird aber fast ausschließlich Englisch gesprochen.

"Von dieser Aufgabe war ich gleich fasziniert", erinnert sich Ute Heid, die umgehend Kontakt zu den Greenes aufnahm: "Beide Seiten merkten rasch, dass die Chemie stimmt". Und so packte die Mutter zweier inzwischen erwachsener Töchter und sechsfache Oma Ende Dezember die Koffer und machte sich auf nach Amerika. Zweieinhalb Monate später berichtet sie der RNZ von einem Projekt, das "all meine Erwartungen erfüllt hat".

Nur noch wenige Tage verrichtet sie ihren "Dienst" als Aupair-Oma, ein paar Tausend Kilometer von der Heimat entfernt. "Es hat sich in allen Bereichen gelohnt", weiß die Pädagogin im Unruhestand schon jetzt, "und der Abschied wird sicher ein sehr trauriger werden." Vor der Trennung und der Rückkehr nach Deutschland steht für Heid noch "ein ausgiebiger New-York-Besuch" auf dem USA-Programm, den sie in den Winterschulferien ihrer Schützlinge realisieren kann.

Die Erfahrung der Granny aus Deutschland als Lehrerin machte man sich unterdessen auch im aktuell eiskalten Groton (Connecticut) zu Nutze. So blieb es für Ute Heid nicht bei der Versorgung und Betreuung von Jason und Ryan. In der Privatschule der beiden Jungs wurde sie des Öfteren mit in den Unterricht eingebunden. "Die Lehrer haben mich immer mal wieder um Berichte aus und über Deutschland gebeten", berichtet Ute Heid. Auch außerhalb von Familie und Schule hat sie schnell Anschluss und Austauschmöglichkeiten gefunden.

Die Deutschkenntnisse ihrer beiden "Intensivschüler" verbesserten sich in den letzten Woche derweil signifikant. "Ryan bemüht sich sehr um richtige Grammatik", anerkennt die Granny, "mit Jason ging das Erlernen der Sprache leichter über gemeinsames Spielen."

Außergewöhnliche Erlebnisse gab's für die Neckarelzerin aber auch außerhalb von Familie und Pädagogik. "Beim Finale des Superbowls ist es tatsächlich so, dass die Straßen wie leer gefegt sind", erzählt Ute Heid von der immensen Wirkung des größten Ereignisses im Sportjahr der Amerikaner.

Und auch mit der Polizei machte die Aupair-Oma aus Deutschland besondere Bekanntschaft. "Bleiben Sie im Auto - keine Bewegung" war die deutliche Ansage der beiden Cops mit gezogenen Waffen, die Ute Heid auf dem abendlichen Nachhauseweg in ihrem Granny-Mobil stoppten: "Ich wusste nicht, dass man in den USA sofort anhalten muss, wenn die Polizei hinter einem auftaucht - weil sonst Fluchtgefahr bestehen könnte." Man lernt eben auch als erfahrene Lehrerin noch jeden Tag etwas dazu.

Und dazulernen, Neues entdecken, das will Ute Heid auch weiterhin. "Der nächste Granny-Aufenthalt ist schon in Planung", sagt die 65-Jährige, kurz bevor der Vorhang ihrer Aupair-Premiere fällt. Nach den drei Monaten im eisigen Osten Amerikas soll es nächstes Mal in wärmere Gefilde gehen - nach Afrika. Natürlich wieder als Granny-Aupair.