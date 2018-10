Die Geschichte des Post-, Telegrafen- und Fernsprechwesens in Mosbach und Neckarelz stellt Manfred Biedert (3.v.l.) in seinem neuesten Buch umfassend dar. Bei der Präsentation wirkten mit (v.l.): Museumsleiter Stefan Müller, Landrat Achim Brötel, Bürgermeister Michael Keilbach, MdL Georg Nelius und Markus Wieland, Vorsitzender des Geschichts- und Museumsvereins. Foto: Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. "Biedert zeigt besonders eindrucksvoll auf, welche Bedeutung die Post seinerzeit für den Alltag hatte. Die Beschaffung lohnt sich nicht nur für Spezialisten...", urteilte das Fachorgan "Die Deutsche Briefmarken-Zeitung" über Manfred Biederts Vorgängerwerk zum Thema "Die Wiederaufnahme des Postverkehrs in Nordbaden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs". Nun hat der ehemalige Amtsvorsteher des Mosbacher Postamts nachgelegt. "1686-2011. 325 Jahre Post in Mosbach" heißt sein aktuelles Werk. Es bildet den zweiten Sonderband der "Mosbacher Jahreshefte", die der Geschichts- und Museumsverein herausgibt. Am Montagabend versammelten sich im Rathaussaal Heimatforscher, Historiker und Philatelisten, um das druckfrische Werk zu begutachten.

"Der Titel ist Programm", urteilte Bürgermeister Michael Keilbach und bedankte sich bei Biedert nicht nur dafür, dass er diese "wahre Herkulesaufgabe" zu einem erfolgreichen Ende gebracht habe. Mit der von ihm initiierten "Dezember-Ausstellung" leiste er zudem "Mosbach-Werbung im allerbesten Sinne" - was 2000 Besucher Jahr für Jahr eindrucksvoll bestätigten. Keilbach sah in dem Buch "ein zukünftiges Standardwerk". Es sei nicht nur präzise recherchiert und reich bebildert, sondern auch für ein breites "Nicht-Fachpublikum" wunderbar lesbar.

Über die große Resonanz freute sich auch Markus Wieland. Der Vorsitzende des Geschichts- und Museumsvereins bedankte sich bei der Stadt und beim Landkreis für die finanzielle Unterstützung. "Wir können jetzt eine Gesamtschau auf die Postgeschichte der Stadt bieten", lautete Wielands positives Resümee. Dies sei umso bedeutungsvoller, da Manfred Biedert nicht nur ein sehr kompetenter Experte sei, der viele Archivalien selbst in die Hand genommen habe. Viele der von ihm eingesehenen Quellen stünden künftigen Forschern gar nicht mehr zur Verfügung, da die privatisierte Post mittlerweile Probleme mit der Archivierung habe.

"Wie viel Arbeit und Zeit Manfred Biedert in sein Werk gesteckt hat, kann man nur erahnen", mutmaßte der SPD-Landtagsabgeordnete Georg Nelius. Als "passionierter Altpapiersammler" - will sagen Briefmarkensammler - outete sich Landrat Dr. Achim Brötel. Da der historische Aufbau eines funktionierenden Postwesens eine der größten Infrastrukturmaßnahmen darstelle, sei Postgeschichte immer auch Wirtschaftsgeschichte einer Region. "Mosbach verdankt einen nicht unerheblichen Teil seines wirtschaftlichen Aufstiegs der Tatsache, dass die Post hier schon vergleichsweise früh da war."

Lobende Worte fand der Landrat auch für den Autor: "Es gibt definitiv keinen zweiten mehr, der über das Thema besser Bescheid wüsste." Biederts unglaublichen Fleiß belege bereits dessen Publikationsliste, die so manchem hauptberuflichen Wissenschaftler zur Ehre gereichen würde.

"Eine Privatpost ist nur an ihrem Gewinn interessiert, keinesfalls am Allgemeinwohl", stellte Manfred Biedert klar. Diese Erkenntnis gelte nicht nur für die Postmeisterdynastie derer von Thurn und Taxis, die 1686 die erste Poststation in Mosbach eröffnete, sondern auch für die Gegenwart. Im Rahmen seines Referats "Der Einfluss der Reichs- und Bundespolitik auf die Mosbacher Post" beleuchtete der Autor die Entwicklung von der Reitpostlinie bis ins Computerzeitalter.

268 Seiten,176 meist farbige Abbildungen, 42 Karten, ein 21-seitiger Katalog aller Poststempel der zehn Postämter von Mosbach und seinen Stadtteilen sowie das erste Nachkriegstelefonverzeichnis von 1946. So lauteten einige der "harten Fakten", mit denen Museumsleiter Stefan Müller das Buch vorstellte. Auch drucktechnisch sei es Dank der Druckerei Odenwälder auf höchstem Niveau.

Info: Manfred Biedert: 1686-2011. 325 Jahre Post in Mosbach, Post- und Telekommunikationsgeschichte der Stadt Mosbach, Mosbacher Jahreshefte, Sonderband 2, 2013, ISBN 978-936866-42-1, 268 Seiten, 14 Euro.