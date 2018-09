Aglasterhausen. (schwa) Am Wochenende feierten Christine und Werner Müller mit rund 270 Freunden und Kunden das 20-jährige Bestehen ihrer Buchhandlung "Fundgrube" mit einem "Tag der offenen Tür".

Auf dem Parkplatz der Festhalle war eigens ein Festzelt aufgestellt worden, in dem Werner Müller am Samstag die spannende Geschichte des christlichen Ladens erzählte. Im August 1993 kaufte sich das Ehepaar Müller aus der Baptistengemeinde Mosbach ein Anwesen mit einem Getränkeladen (49 qm Ladenfläche). Dieser umgebaute Shop mit christlicher Lektüre, Geschenkartikeln aus Eigenproduktion und Flohmarkt-Waren fand wider Erwarten großen Anklang.

Nach dem ersten Weihnachtsfest, so führte Werner Müller weiter aus, regnete es ununterbrochen, und der nahe Bach wurde zu einem reißenden Fluss. In kürzester Zeit waren Haus und "Fundgrube" überflutet, die damals zwei Stufen unter Straßenniveau lag. Müller weiter: "Ein halbes Jahr später, an einem schönen Sommertag, verdunkelte sich der Himmel innerhalb weniger Minuten, und ein gewaltiger Hagelschauer, der in einen strömenden Regen überging, zertrümmerte die Außenlampe an der Hauswand. Durch die lange Trockenperiode war der Boden nicht mehr in der Lage, so viel Wasser aufzunehmen. Die Gullys wurden durch den Hagel mit einer Eisschicht verstopft. Der Schaden, diesmal erheblich größer, konnte nur mit Hilfe der Versicherung behoben werden. Nach weiteren zwei Jahren entstand nach einem Unwetter erneut ein Wasserschaden, so dass Handlungsbedarf entstand."

Das überschuldete Ehepaar musste den Laden aufgeben und niederreißen. An eine Finanzierung für einen Neubau war nicht zu denken. Da traf Werner Müller einen alten Freund. "Dieser hatte von Gott den Auftrag bekommen, eine große Summe im Reich Gottes einzusetzen." Als er von Müllers Planung hörte, wusste er, wo er sein Geld einsetzen sollte. Nun konnte gebaut werden. Innerhalb eines Jahres entstand mit Unterstützung ehrenamtlicher Helfer der heutige Laden mit seinem reichhaltigen Angebot an christlicher Literatur und Geschenkartikeln.

Zurück zum Jubiläum: Das Ehepaar Claus und Cora Pitzer (Gaiberg) stellte Edelmetall-Schmuckstücke mit biblischen Motiven aus. Der Künstler Winni Eichen (Bonn) präsentierte seine handgearbeiteten "Ermutigungsherzen". Diese Herzen stellen symbolhaft Lebensabschnitte Eichens dar. Besonderen Eindruck machte ein innen ausgebranntes Holzherz: ein "Burn-Out-Herz".

Den Abschluss am Sonntag bildete ein Festgottesdienst im Zelt. Bürgermeisterin Sabine Schweiger würdigte dabei die Arbeit der Familie Müller, die sich mit ihrem gelebten Glauben im gesellschaftlichen Leben einbringe. "Unsere Welt erlebt eine Krise des Glaubens. Man vertraut nicht auf die christlichen Grundwerte, auf denen unsere Gesellschaft aufgebaut ist, sondern belastet diese mit Attributen wie ,altmodisch' und ,unpopulär'. Dem gegenüber versteht sich die ,Fundgrube' als Fels in der Brandung. Mit geeigneter Literatur möchte sie den Menschen zu einem angemessen Verständnis zur christlichen Lehre verhelfen, auf deren Werte unsere Gesellschaft beruht."

In Bezugnahme auf die Gleichnisse Jesu im Lukas-Evangelium predigte Pastor Hartmuth Hanisch (Evangelisch Freik. Gemeinde-Baptisten) aus Mosbach über die Freude, von Gott gefunden zu sein. Gott suche den Menschen, "damit wir zu ihm gehören können. Sich von Gott finden lassen, ist eine geistliche Erfahrung, ein Moment der Wahrheit. Gott ... richtet unsere Würde auf."