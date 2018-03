Von Heiko Schattauer

Mosbach. Bewegen heißt das Ziel - in vielerlei Hinsicht. Der Sportbeirat der Großen Kreisstadt will, seiner Bestimmung entsprechend, künftig wieder mehr Bewegung in die "Sportangelegenheiten" der Stadt bringen. Dazu hat man sich neu aufgestellt, die Beiratsbesetzung umgekrempelt. "Es ist schon ein wenig ein Neustart", sagt Beiratssprecher Gerhard Hummler, nachdem es zuletzt doch recht ruhig um das vor fünf Jahren aus der Taufe gehobene Gremium geworden war. Die Aktivität des Sportbeirats wollen Hummler und seine Mitstreiter Manfred Beuchert, Joachim Barzen, Edgar Brauch und Dieter Bamberger folglich in Zukunft wieder erhöhen, in Sachen Bewegung will man also mit gutem Beispiel vorangehen.

"Eine spannende Aufgabe" nennt Hummler, der u.a. sieben Jahre lang dem Landeshockeyverband als Präsident vorstand, das. In den vergangenen Tagen und Wochen suchte er verstärkt den Austausch, mit Vereinen, Verbänden, Entscheidungsträgern. Eine Praxis, die er fortsetzen will: "Je mehr man miteinander spricht, je mehr kann man sich gegenseitig helfen". Im Kleinen will er beginnen, Dinge anzustoßen, zu bewegen. Dabei profitiere er durchaus auch von der Arbeit seiner Vorgängerin Hannelore Schüler, die gewisse Strukturen bereits geschaffen habe.

Gleichwohl sagt Hummler nach den ersten fünf Jahren Sportbeirat und in Bezug auf die öffentliche Wahrnehmung des Gremiums: "Vielleicht hätte man ein bisschen mehr machen können". Der Informationsfluss sei offenbar bis dato "in mehrere Richtungen" ein Problem gewesen. Allerdings sei es grundsätzlich nicht so wichtig, "dass man hinter einer Idee auch gleich den Sportbeirat erkennt". Sondern dass etwas passiere. "Eigentlich geht es doch vor allem um den Sport", stellt Hummler klar.

Um mehr über die Befindlichkeiten, Sorgen und Wünsche der Mosbacher Sportvereine zu erfahren, erarbeitet der Beirat aktuell einen speziellen Fragebogen. Der soll Ende August, spätestens Anfang September raus gehen. Von dessen Auswertung erhofft man sich einiges: So will man aus dem Feedback eine Priorisierung von Themen vornehmen, die Strukturen verfeinern (Mitgliederzahlen, Sparten usw.) und natürlich auch ein Stück weit Selbstreflexion betreiben. Bei Anregungen und Kritik soll also auch der Sportbeirat selbst beleuchtet werden.

Bis zur nächsten Vorstandssitzung im Oktober soll diese Aufarbeitung absolviert werden, zugleich stehen sportpolitische Themen wie der Austausch mit der Stadt über den weiteren Förderrahmen für Kultur und Sport. "Da werden wir natürliche eine Stellungnahme abgeben", sagt Gerhard Hummler, auch bezüglich einer Mittelpriorisierung.

Parallel will der "neue" Sportbeirat weitere Bewegung in die Sportlandschaft bringen. So schwebt Hummler eine "intelligentere Sportstättennutzung" vor, die sich bei diversen Sportarten nach den vorhandenen Geräten richten könnte, auch die starre Ferienregelung sei nicht mehr zeitgemäß. Entwicklungspotenzial sieht der Beiratssprecher zudem bei Kooperationen mit der Dualen Hochschule bzw. deren Studenten. Auch bei den Planungen für das Landeskinderturnfest 2013 wolle man Unterstützung leisten.

Für Bewegung scheint im Sportbeirat also durchaus gesorgt. "Wir wollen aus Zielen Projekte machen", fasst Gerhard Hummler zusammen. Nach den ersten fünf "Findungsjahren" sei es nun an der Zeit, "es aktiver hinzukriegen". Sicher ein guter Vorsatz: Schließlich muss man sich selbst immer wieder bewegen, wenn man andere bewegen will.