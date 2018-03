Mosbach. (kft) Am kommenden Montag ist es wieder so weit: In Mosbachs Alter Mälzerei werden neben einigen hundert Bürgerinnen und Bürgern aus dem ganzen Landkreis zahlreiche Amts- und Würdenträger aus Politik, Gesellschaft, Kirchen und gemeinnützig tätigen Organisationen für einen richtig großen Bahnhof sorgen. Der Grund? Ab 19 Uhr werden hier in feierlichem Rahmen die "Ehrenamtspreise der Region Mosbach 2013" verliehen! Und diese Verleihung hat sich mittlerweile zu einer Veranstaltung gemausert, die ihresgleichen sucht.

Deshalb ist es keine Frage, dass dieser Abend wieder etwas ganz Besonderes sein wird. Weil im Mittelpunkt Menschen stehen, die es ansonsten nicht ins Rampenlicht drängt. Menschen, die sich für andere einsetzen; Menschen, die dafür sorgen, dass all das funktioniert, was eine Bürgergesellschaft lebenswert macht; Menschen, die sich freiwillig und unbezahlt engagieren in den Kommunen, für Junge und Alte, für Behinderte und Verzweifelte, für Schicksalsgeschlagene und Aufbrechende, für Umwelt und Natur, für Sport und Kultur.

Dies öffentlich zu würdigen, hat sich die Bürgerstiftung für die Region Mosbach zur Verpflichtung gemacht und dafür den "Ehrenamtspreis" erfunden. Gemeinsam mit der RNZ und Landrat Dr. Brötel wird dieser Preis seit 2007 von der Bürgerstiftung für die Region Mosbach jährlich vergeben und ist inzwischen mit 9000 Euro dotiert. Wichtiger als das zu erringende Geld, das bei den meisten Preisträgern oft nicht einmal den im Ehrenamt erbrachten Aufwand eines einzigen Jahres ersetzt, ist vielen bisherigen Preisträgern der ideelle Wert des Preises. Denn feierlich gewürdigt werden damit Leistungen, die zum Teil seit Jahrzehnten verlässlich erbracht werden und alles andere als selbstverständlich sind.

Mit dem "Ehrenamtspreis der Region Mosbach" gelang es in den vergangenen Jahren immer mehr, dem bürgerschaftlichen Engagement den allseits verdienten Respekt zu verschaffen. Die feierliche Verleihung am 21. Oktober wird jeglichem Ehrenamt zu weiterer Anerkennung verhelfen. Dazu sind alle eingeladen, die den Wert des Ehrenamtes kennen, das vielfältige Engagement in den so unterschiedlichen Lebensbereichen schätzen und dies gern sichtbar unterstreichen möchten.