Von Stephanie Kern

Mosbach. "Mine!" Der zweijährige Lennox stürmt auf Hermine Reiter zu. Und auch Lennox' Brüder Etienne (5) und Quentin (4) freuen sich über den Besuch von Hermine Reiter, ihrer "Leihoma". Doch so sieht sie sich eigentlich nicht, eher als eine Art Patentante, die regelmäßig mit den Kindern spielt, ihnen vorliest und sie betreut - und auch im Krankheitsfall mal einspringt.

"Ich habe die Anzeige in der Zeitung gelesen, das hat mich einfach angesprochen", erzählt Hermine Reiter, wie sie an die Aufgabe als Leihoma gekommen ist. Eigene Enkelkinder hat sie nicht, zehn Jahre lang war sie als "grüne Dame" im Krankenhaus engagiert, seit Kurzem betreut sie auch zweimal im Monat Demenzkranke. Der Entschluss, als Leihoma zu helfen, sei "ganz spontan" gefallen - bereut hat sie ihn noch nie. "Wenn man sich das überlegt, den Kleinen habe ich vor einem Jahr kennengelernt, da ist er noch gekrabbelt. Und jetzt sagt er schon meinen Namen", freut sich Hermine Reiter, auf deren Gesicht sich ein Strahlen ausbreitet.

Vermittelt werden Leihomas oder Leihopas und "Leihenkelkinder" im Mehrgenerationenhaus in Mosbach. Gisela Scheidthauer betreut die Familien: "Der Grundgedanke ist, dass die Leihomas ehrenamtlich arbeiten, dafür allerdings emotional eingebunden werden." Es komme gut an, wenn Familien so zueinander fänden.

Und auch für Sabrina Lingner ist es eine große Hilfe, wenn Hermine Reiter zu Besuch kommt. "Ich sehe das nicht als Ersatzlösung, sie ist unsere Perle", zeigt sich die Mutter von drei Kindern von der Idee und der Leihoma begeistert. "Ich find's toll. Mir selbst hilft's, anderen hilft's, was will man mehr?" Lingner ist selbst Erzieherin, ihr Mann, Eltern und Schwiegereltern beruflich stark eingebunden. "Ich wollte jemanden finden, der sich für die Kinder Zeit nimmt, ihnen vorliest, mit ihnen spielt. Das tun die drei Jungs und stecken die 70-Jährige dabei auch schon mal ganz frech in eine Feuerwehr-Uniform - an die "richtigen" Brände darf sie allerdings noch nicht ran. "Ich bin wohl noch in der Jugendfeuerwehr", lacht Hermine Reiter. "Die Kinder geben das Spiel vor." Auch Butter haben die Brüder und "ihre" Hermine schon gemacht, am nächsten Tag wurde die Butter zusammen mit Brot an alle Kinder im Kindergarten verteilt. "Das sind Momente, in denen ich denke: Das ist es einfach", sagt Lingner. Und genau deshalb will sie die "Perle" auch gar nicht mehr hergeben. Und auch die Jungs fragen nach "Mine", der älteste nahm sogar einen vergessenen Schal der Leihoma mit ins Bett. "Der riecht eben nach Hermine", sagte er entschuldigend.

Nur positiv seien die Reaktionen, die sie bekommen, berichten Sabrina Lingner und Hermine Reiter - Freunde und Verwandte finden es "toll". Und auch das Interesse, als Leihoma einer Familie mit Kindern zu helfen, ist groß: "Wir haben schon ein paar Damen auf der Warteliste", erklärt Gisela Scheidthauer. Die Vermittlung richte sich allerdings auch nach dem Wohnort der jeweiligen Familien. "Am besten ist, man sucht ganz gezielt." Rund zehn Leihomas hat das Mehrgenerationenhaus so schon mit Enkeln zusammengebracht.

Dass der Familienanschluss im Falle Reiter/Lingner geklappt hat, das merkt man. "Ich wollte mal etwas anderes machen", sagt Hermine Reiter - und das Strahlen auf ihrem Gesicht wird noch etwas heller...