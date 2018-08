Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Auch das ist ein Zeichen der Anerkennung für die selbstlose Sache: Im sechsten Jahr seiner Verleihung hat es mehr Anwärter denn je für die Ehrenamtspreise der Bürgerstiftung für die Region Mosbach gegeben. Von mehr als 60 Nominierungen (durch andere!) berichtete der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, Klaus Saffenreuther. Es waren heuer 67. Der Jury habe das gleichwohl eine "verdammt noch mal nicht leichte Aufgabe" beschert, fuhr der Volksbankdirektor fort. Was kurz darauf vom Sprecher der sechsköpfigen Jurorengruppe, Jürgen Kriege, bestätigt wurde: "Wir haben noch nie so lange getagt wie in diesem Jahr." Doch Anfang Oktober standen sie fest, die Einzelpersonen und Gruppen, die für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet werden sollten.

Spannend wird's am Festabend der Preisverleihung in der Alten Mälzerei dann ja doch noch immer. Mancher der Laudatoren hält mit dem/den Namen der Preisträger (s. unten stehenden Bericht) ein Weilchen hinter dem Berg, berichtet vom vielfältigen Tun in Vereinen, Gemeinde oder Gruppen. Und in der Tat ist das, was da bewusst ins Licht der Öffentlichkeit gestellt wird, zuweilen schier unglaublich. Man fragt sich, wie die Menschen, die ihre persönliche Zeit für andere einsetzen, ohne einen Lohn dafür zu erhalten, das alles bewältigen. Zumindest eine Lobrednerin, Dorothee Roos, scheute sich nicht zu erwähnen, dass der unermüdliche Drang, anderen helfen zu wollen "ihres" Preisträgers von dessen Familie mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen werde.

Bei einer glanzvollen Veranstaltung wie der am Montagabend jedoch, zu der Klaus Saffenreuther u. a. auch MdEP Dr. Thomas Ulmer und MdL Georg Nelius besonders willkommen hieß, sind die Schattenseiten vergessen, zumal die junge Marlene Bley mit zwei kecken Klavierstücken die heitere Stimmung im Saal noch betonte. Auf der Bühne strahlten die Ausgezeichneten um die Wette, und aus dem Zuschauerraum drängten die jeweiligen Vereinskollegen, die Freunde und Angehörigen mit Kameras dann nach vorn, wenn die schöne Trophäe in die Hände der Preisträger wechselte. Aber nicht nur die (von der Künstlerin Ulrike Thiele gestaltete) Metall-Skulptur ist attraktiv. Übergeben wurden nämlich ebenso attraktive Schecks. Auf fünfen ist ein Preisgeld von je 1500 Euro eingetragen, auf zweien je 750 Euro. Ergibt die stolze Gesamtsumme von 9 000 Euro, die aus der Geldkammer der Bürgerstiftung vergeben werden. Wobei an dieser Stelle erwähnt werden muss, dass der Sonderpreis für soziales Engagement aus der Rotary-Unterstiftung stammt.

Von "verdienen" im pekuniären Sinne kann da kaum die Rede sein. Im übertragenen Sinne sehr wohl, wie Jürgen Kriege beschrieb: "Hier sind Menschen, die sich um die Gesellschaft verdient machen, ohne selbst zu verdienen." Landrat und Schirmherr der Veranstaltung, Dr. Achim Brötel, hatte im Zitatefundus eine noch weitergehende Umschreibung für ehrenamtliches Wirken gefunden: "Engagement ist freiwillig und umsonst, aber niemals ohne Gewinn." Denn seiner Auffassung nach, die der Landrat nicht nur gern mit Zitaten, sondern auch mit Untersuchungsergebnissen belegt, bereichere bürgerschaftliches Engagement das eigene Leben. Sein Appell erging darum erneut: "Jede und jeder von Ihnen wird noch dringender denn je gebraucht; der demografische Wandel lässt grüßen."

Der Landkreis trägt sein Scherflein dazu bei. Es hat die Form eines Ehrenamtszentrums im neuen Hauptsitz der Kreisverwaltung (zieht also von der Ölgasse an die B 27) und versteht sich als Anlaufstelle für alle, die sich ehrenamtlich hervortun. Bereits ab 1. Dezember 2012 nimmt sein Leiter, Volker Noe, seine Arbeit auf. Apropos hervortun: Genau das tun die stillen Schaffer in der Regel nicht und lassen sich wohl darum manchmal etwas zaghaft ins Scheinwerferlicht der Mälzerei-Bühne bitten. Dagegen wurde in Mosbach der Ehrenamtspreis "erfunden", früher übrigens als in den Zentren (der Metropolregion etwa). Hervortun im Sinne von bekannt machen, dazu trägt auch die Rhein-Neckar-Zeitung bei. Nicht nur als Mitinitiator des Ehrenamtspreises, sondern mit ihren ureigensten Mitteln. Landrat Brötel hob hervor, dass die RNZ durch ihre redaktionelle Arbeit das ganze Jahr über für bürgerschaftliches Engagement ein Zeichen setze. "Das Ehrenamt nimmt dort nämlich völlig zu Recht breiten Raum in der Berichterstattung ein."