Von Christian Beck

Waldbrunn. Reichlich Schnee bedeckt momentan die Winterhauchgemeinde, so auch deren Rathaus. Doch während winterliche Kälte Einzug gehalten hat, geht die Bewerberphase für die Bürgermeisterwahl in Waldbrunn in die heiße Phase. Noch bis Montagabend, 18 Uhr, können mögliche Nachfolger des scheidenden Rathauschefs Klaus Schölch ihre Kandidatur in den Ring werfen.

Es war eine eher ungewöhnliche Bewerbung, die im Waldbrunner Rathaus als erste einging: Toni Lehlbach aus Lemwerder bei Bremen tritt als aktives Mitglied der Nein-Idee an. Allerdings steht die 44-Jährige, die noch bei vier weiteren Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg antritt, nicht für das Amt der Bürgermeisterin zur Verfügung: Sollte die gelernte Landwirtin bei der Wahl am 17. Februar die Mehrheit erhalten, werde sie die Ausübung des Amtes ablehnen. Sie will somit eine Wahlalternative für all diejenigen sein, denen keiner der anderen Kandidaten zusagt.

Und das ist Lehlbach, Stand gestern, in der Tat: Denn außer ihr hat sich bisher nur Markus Haas für die Bürgermeisterwahl in Waldbrunn beworben. Der 30-jährige Volljurist geht für die CDU ins Rennen. Seit 2010 ist er deren hauptamtlicher Geschäftsführer im Neckar-Odenwald-Kreis, zudem arbeitet der Waldbrunner Gemeinderat und Ortschaftsrat von Mülben als freiberuflicher Rechtsanwalt in einer Eberbacher Kanzlei.

Darüber hinaus habe sich bis jetzt "kein weiterer Kandidat" gemeldet, erklärte Bürgermeister Klaus Schölch gestern Vormittag. Die Bewerbungsfrist sei allerdings noch nicht abgelaufen, betonte er. Doch bis kommenden Montag, 18 Uhr, bleibt nicht mehr viel Zeit. Bei der öffentlichen Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Vorbereitung der Wahl des Bürgermeisters soll eine halbe Stunde später schließlich bekannt gegeben werden, wie viele Bewerbungen eingegangen sind, und ob diese vom Wahlausschuss zugelassen werden.

Dass es sich bei Letzterem nicht um ein rein formales Prozedere handelt, macht Schölch bereits im Vorfeld deutlich. Die Bewerbung von Toni Lehlein "müsste aus Gründen des Demokratieverständnisses eigentlich abgelehnt werden". Schließlich sei sie nicht bereit, das Amt im Fall einer erfolgreichen Wahl anzunehmen - an der Ernsthaftigkeit ihrer Bewerbung bestünden somit Zweifel, führt Waldbrunns Noch-Bürgermeister aus. Trotz der genannten Gründe werde der Wahlausschuss die Bewerbung des Nein-Idee-Mitglieds zulassen. Da in dieser Angelegenheit momentan keine eindeutige Rechtslage bestehe, fürchte man eine Klage der Partei und wolle daher kein Risiko eingehen.

Doch wie sieht es mit weiteren Kandidaten aus? In Aglasterhausen, wo am 3. Februar gewählt wird, haben sich kurz vor Bewerberschluss noch weitere Personen gemeldet, so dass dort nun insgesamt sechs Kandidaten antreten. Doch dafür stehen die Zeichen in der Winterhauchgemeinde schlecht: Die Waldbrunner SPD wird, Stand gestern, keinen Kandidaten ins Rennen schicken. Deren Vorsitzender Klaus Schölch erklärte mit Bedauern, dass ein möglicher und seiner Meinung nach erfolgsversprechender Kandidat auf eine Bewerbung verzichtet habe. Eine Alternative gebe es von Seiten der SPD nicht.

Die hat auch die dritte Gemeinderatsfraktion in Waldbrunn, die UBW, nicht zu bieten: "Wir dachten, dass es genug Bewerbungen geben wird und haben uns ganz bewusst herausgehalten", erklärte gestern der Waldbrunner UBW-Vorsitzende Reinhold Weis. Er rechnet allerdings fest damit, dass sich noch weitere Kandidaten für die Nachfolge von Klaus Schölch melden werden. Bis Montag, 18 Uhr, haben diese noch Zeit...