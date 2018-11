Von Benjamin Auber

Mosbach. Die Sonne meint es in diesen Tagen fast zu gut mit den rund 20 Teilnehmern des zweiten Mosbacher E-Bike-Events, die an drei Etappentagen insgesamt ca. 180 Kilometer zurücklegen. Zwar strengt die Hitze mehr an, aber dafür können wir die Pausen bestens nutzen", sagt Tourenbegleiter Ludwig Jost, der die Veranstaltung detailgenau geplant hat.

Die Stadt Mosbach, die bisher nicht gerade als Fahrradstadt bekannt ist, setzt mit seinem zweiten Event für Elektro-Fahrräder - auch gern als "Fahrräder mit Rückenwind" bezeichnet - ein Zeichen, dass der Odenwald ideal für Radtouren sein kann, um die vielfältigen Seiten der Region zu erkunden. Nachdem Oberbürgermeister Michael Jann die Teilnehmer Anfang der Woche in der Altstadt begrüßt hatte, legten die E-Biker an folgenden Tagen so richtig los.

Am ersten Tag führte Ludwig Jost, begleitet von den Ehrengästen OB Michael Jann, MdL Georg Nelius und Landrat Achim Brötel die Gäste in die Stauferstadt Bad Wimpfen. Die Strecke führte über Haßmersheim und Neckarmühlbach zur Mühlenklause zum Stauferempfang mit Bürgermeister Klaus Brechter. Auch "Margitenka von der Leinen" vom Stauferpfalz-Festspielverein begrüßte die E-Biker und versorgte sie mit einem frischen Trunk. Danach hatten die E-Biker die Möglichkeit, den blauen Turm zu besteigen und die Altstadt von Bad Wimpfen ausgiebig zu besichtigen.

Trotz der teilweise brütenden Hitze waren die Teilnehmer mit viel Begeisterung bei der Sache. "Wir fahren sonst nicht bei geführten Touren mit, aber das E-Bike-Event hat uns gereizt, und darum haben wir den Weg aus Mannheim in den Odenwald gewagt", meint der mit seinen 85 Jahren älteste E-Biker Rudi Bossert. Sein drei Jahre jüngerer Begleiter Werner Lenz aus Lampertheim fährt auch schon seit einigen Jahren mit dem E-Bike. "Mit dem E-Bike können wir größere Strecken zurücklegen. Am Montag sind wir beide mit unserem E-Bike und jeweils 15 Kilo Gepäck angereist. Insgesamt 100 Kilometer waren das mit dem Rad, und die werden wir auch noch zurückfahren, wenn diese tolle Veranstaltung vorbei ist", freut sich Werner Lenz.

"Leider haben ein paar Einheimische aus Krankheitsgründen abgesagt, aber ich freue mich sehr über die Leute, die einen langen Weg nach Mosbach hinter sich haben, um den Odenwald zu entdecken", zeigt sich Jost zufrieden mit der Teilnehmerzahl. Vier begeisterte Radfahrer aus Wilhelmsdorf-Pfrungen bei Ravensburg waren ebenso dabei wie hessische Teilnehmer aus Brombachtal, Bad König oder Schaafheim. Auch aus der Mosbacher Waldstadt, Billigheim oder aus Helmstadt gingen E-Biker an den Start.

Der erste Etappentag war auch die "Tour der Burgen", denn man konnte das Schloss Neuburg, die Burg Guttenberg und auf dem Rückweh die Burg Hornberg inklusive Besichtigung bewundern. "Es ist schön, dass wir auch bergige Ziele erreichen können. Mit dem E-Bike ist problemlos auch eine weitere Strecke möglich", sagte ein begeisterter Teilnehmer. Tag zwei führte die Gäste über Aglasterhausen, wo Bürgermeisterin Sabine Schweiger die Gruppe begrüßte, nach Helmstadt und zurück nach Zwingenberg bis Diedesheim, wo der aufregende Tag mit einem Grillabend im Weinberg mit kleiner Destilleprobe ausklang.

Am heutigen Abschlusstag sind die E-Biker voraussichtlich u.a. in Dallau, Trienz, Mülben (Besuch der Stutenmilchfarm) und Eberbach unterwegs. "Aufgrund der enormen Hitze werden wir die Strecke etwas anpassen und durch die Wälder fahren bzw. die Tour etwas kürzen", erklärt der Tourenbegleiter, der sich im Odenwald durch seine langjährige Erfahrung bestens auskennt.

Bei einem sind sich die Gäste einig: Sie wollen - wenn es sich zeitlich einrichten lässt - neue "Perlen der Region" beim dritten Mosbacher E-Bike-Event im nächsten Jahr beradeln. Einer weiteren Veranstaltung steht also nichts mehr im Wege, denn die Stadt Mosbach und die Gaststätten der Region wollen den Odenwald-Gästen weiterhin in eine attraktive Möglichkeit zum Radfahren bieten und die Elektromobilität im nördlichen Teil Baden-Württemberg vorantreiben.