Wie geht's weiter mit der Dualen Hochschule (DHBW) in Mosbach? In Konsequenz der jüngsten Entwicklungen um die Verselbstständigung der Außenstelle Heilbronn hat nun Rektor Dirk Saller sein Rücktrittgesuch angekündigt. Fotos: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Sein Plan war sicher ein anderer. Aber besondere Entwicklungen machen mitunter eben Planänderungen notwendig. Prof. Dr. Dirk Saller, Rektor der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mosbach, hat am Dienstagabend in der jüngsten Sitzung des Hochschulrats in Stuttgart seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der 40-Jährige, vor zweieinhalb Jahren auf Prof. Reinhold Geilsdörfer als Verantwortlicher an der Mosbacher Bildungseinrichtung gefolgt, informierte das Gremium, dass er bei Wissenschaftsmisterin Theresia Bauer sein Rücktrittsgesuch vom Amt des Rektors an der DHBW Mosbach einreichen werde.

Saller zieht damit ganz offenbar seine Konsequenzen aus der am Dienstag vergangener Woche im Landeskabinett getroffenen Entscheidung, die Außenstelle der DHBW Mosbach in Heilbronn zu verselbstständigen. Er selbst begründet seinen Schritt allerdings mit den strategischen Entwicklungen der landesweiten DHBW in den vergangenen Monaten. Die Umstände der Verselbstständigung des Campus Heilbronn spielten zwar eine Rolle, seien aber nicht alleine ausschlaggebend.

Im Umfeld der Mosbacher Hochschule sind gleichwohl Stimmen zu vernehmen, die von einem nachvollziehbaren, konsequenten Schritt des Rektors sprechen. Nicht nur die Loslösung der Außenstelle Heilbronn hat in Mosbach Unmut ausgelöst, auch die Umstände, wie selbige vorangetrieben wurde. Saller und die Verantwortlichen am Campus Mosbach waren erst unmittelbar vor der Entscheidung im Kabinett über die Planungen des DHBW-Präsidiums in Kenntnis gesetzt worden.

In Mosbach reagiert man überrascht, aber auch mit Verständnis auf den Rückzug Sallers. "Ich habe noch versucht, ihn umzustimmen", sagt Landrat Dr. Achim Brötel, "inzwischen kann ich ihn aber mehr denn je verstehen." Gemeinsam mit Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann und dem Landtagsabgeordneten Georg Nelius (SPD) nahm Brötel am Dienstagabend an der Sitzung des Hochschulrats der DHBW teil.

Und kehrte mit unschönen Erkenntnissen zurück. Es habe sich bestätigt, dass die Entscheidung zur Abspaltung von Heilbronn bereits ganz am Anfang des Prozesses in einem Gespräch zwischen Prof. Geilsdörfer (DHBW-Präsident) und Ministerin Bauer gefallen sei. "Alles war eingetütet, bevor man es in Mosbach erfahren hat", sagt auch Michael Jann. "Das nachfolgende Schauspiel mag deshalb alles Mögliche gewesen sein. Eine ,ergebnisoffene Prüfung' war es aber jedenfalls sicher nicht", so Brötel, der nachlegt: "Aus meiner Sicht offenbart das einen Tiefststand an politischer und demokratischer Kultur."

Wenn Prof. Saller in einem "solch unwürdigen Ränkespiel" für sich keinen Platz mehr sehe, sei das "die einzig denkbare aufrechte Konsequenz, die man angesichts dieser Umstände überhaupt ziehen kann". Konsequenzen hält der Landrat, und da ist auch Mosbachs OB Jann seiner Meinung, übrigens auch für zwei weitere DHBW-Führungskräfte für angebracht: Professor Geilsdörfer und Professorin Graf (Außenstellenleiterin der DHBW in Heilbronn) hätten nach Brötel "sicher Grund genug, über dieselben Konsequenzen nachzudenken". Ihr Vertrauensverlust sei nach den jüngsten Entwicklungen und Diskussionen jedenfalls "dramatisch", wie der Landrat wertet.

Mosbachs OB berichtet passend von "schwer irritierten" Unternehmen, die mitunter "stinksauer" seien - darüber, wie der Loslösungsprozess der Außenstelle Heilbronn vorangetrieben worden ist. Für die Emanzipation der Unterland-Einrichtung habe es sicher auch gute Argumente gegeben, nicht aber für den Weg, den man für deren Eigenständigkeit eingeschlagen hat. "Das Vertrauen in die DHBW als Ganzes ist erschüttert", sagt Jann, auch an anderen Standorten sei man hellhörig geworden.

"Ich ziehe den Hut vor dieser Entscheidung", kommentiert der OB indes das Rücktrittsgesuch von Dirk Saller, auch wenn dieser Schritt persönlich sehr bedauerlich sei. Mit dem DHBW-Rektor habe er stets offen und konstruktiv zusammenarbeiten können. An Sallers Konsequenz sollten sich andere ein Beispiel nehmen, so Jann weiter. In der Führung der DHBW hätten sich "Abgründe aufgetan", einen Imageschaden für die Hochschule sieht der OB durch die Art und Weise, wie die Verselbstständigung Heilbronns forciert worden sei: "Für mich ist der ganze Vorgang nach wie vor nicht nachvollziehbar."

Unverständnis bleibt auch weiter bei Prof. Dr. Jürgen Kletti. Der Mosbacher Hochschulratsvorsitzende und Mitglied des Landeshochschulrats bedauert den Rücktritt Sallers ebenfalls sehr. Er glaubt zudem, dass dieser Schritt mit Nachteilen für den Standort Mosbach verbunden sein wird, da Saller "äußerst gute Arbeit geleistet hat". Gleichwohl sagt Kletti: "Ich verstehe diesen Weg, ich würde auch nicht so mit mir umgehen lassen!"

Dirk Saller will zu all dem nichts mehr sagen. Muss er auch nicht mehr. Er hat Taten sprechen lassen. Ganz konsequent.