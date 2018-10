Von Peter Lahr

Obrigheim. "Wir sind vor dem Krieg geflüchtet und suchten Frieden für uns und unsere Familien. Wir sind nicht wegen dem Geld gekommen oder wegen der Frauen." So beginnen Majd Alnaasan und sein Cousin Achmed Alnaasan von ihrer Odyssee aus Syrien zu berichten. Beide sind Mitte 20 und arbeiteten in der Landwirtschaft. Ihre Frauen und Kinder haben beide zurückgelassen. Sie nahmen die Gefahren des "Todeswegs" auf sich und glaubten den Schleppern, die ihnen versprachen: "Wenn ihr in Deutschland seid, bekommt ihr Arbeit und eine Wohnung und könnt bald eure Familie zu euch holen." Vor sieben Monaten machten sie sich auf den Weg. Momentan leben sie in der Obrigheimer Sammelunterkunft für Asylbewerber. Aber dort halten sie es nicht mehr aus.

"Ich kann meine Familie nicht so schnell nachholen. Deshalb will ich sie nicht länger im Stich lassen und zurückkehren", sagt Majd Alnaasan. Und er fügt hinzu: "Um hierherzukommen, habe ich 3000 US-Dollar gezahlt. Ich würde das gleiche noch einmal bezahlen, um zurückzukommen. Ich suche Frieden. Wer kann uns helfen?" Aber der Weg in die Türkei, wo derzeit seine Familie lebt, er ist dem Rückkehrwilligen versperrt. "Wir haben keine Reisepapiere, deshalb bekommen wir kein Visum für die Türkei."

"Mein Herz und mein Verstand sind bei meiner Familie. Nur mein Körper ist hier. Ich fühle mich wie in einem Gefängnis", beschreibt Achmed Alnaasan seine Gemütslage. Er könne einfach nicht hier leben. "Ich sterbe jeden Tag tausendmal." Jedes Mal, wenn er seinen zweieinhalbjährigen Sohn am Handy weinen hört, bekomme sein Herz einen Stich. "Die Frauen weinen und fragen uns: Warum lasst ihr uns im Stich? Sie haben Angst." Auch wenn in der Heimat noch Krieg herrscht. Achmed Alnaasan möchte versuchen, seine Familie in die Türkei zu bringen.

Auch Baschar A. will wieder zurück. Seit zwei Tagen hat der 25-Jährige nichts gegessen, um auf seine Lage aufmerksam zu machen. "Andere Nationalitäten erhalten ein Einwegreisedokument, das geht aber nur bei Irakern", habe er erfahren.

Dass eine Rückkehr möglich ist, das haben Sana Bauer und Tina Geissler auch schon erlebt. Die jungen Frauen engagieren sich vor Ort und betreuen zusammen mit dem lokalen Arbeitskreis Asyl die rund 200 angekommenen Flüchtlinge ehrenamtlich. So haben sie einen Iraker "vom ersten Antrag bis ins Flugzeug" begleitet. Heute hätten sie noch über Facebook Kontakt mit ihm. "Er ist glücklich", freut sich Sana Bauer.

"Ich bin eine Art große Schwester für die Flüchtlinge", sagt Sana Bauer von sich. Da sie Arabisch spricht, wirkt sie vielfach als Dolmetscherin - auch dieser Artikel wäre ohne sie nicht möglich gewesen. Doch mittlerweile stößt Sana Bauer an die Grenzen ihrer eigenen Belastungsfähigkeit.

"Die Flüchtlinge, die zurückkehren wollen, benötigen ein gültiges Reisedokument", bestätigt Mara Pavic von der Rückkehrberatungsstelle der Caritas. Ein Passersatzdokument könne aber keine deutsche Behörde ausstellen. Für die Einreise in die Türkei benötigten Syrer ein Visum. "Daran scheitert es schon. Die Ausreise aus Deutschland wäre wohl kein Problem. Aber am türkischen Flughafen würde man sie wieder zurückschicken", vermutet sie. Auch die Internationale Organisation für Migration (IOM) könne bei Syrern ohne Reisepapiere nicht aktiv werden. Andernfalls ginge dies häufig schnell und unbürokratisch. "Als syrische Staatsbürger können sie nur einen syrischen Pass erhalten. Aber sie gelten ja offiziell als Deserteure", zeigt sie die missliche Situation auf. Auch die Aussicht auf eine vielleicht bald anstehende Anerkennung und die damit verbundene Möglichkeit einer Familienzusammenführung könne die Rückkehrwilligen derzeit nicht trösten.

Auf legalem Weg gebe es nicht viele Möglichkeiten. Eine schnelle Lösung schon gar nicht. "Als Menschen tun sie uns leid", erklärt Pavic. Sie habe bereits beim Regierungspräsidium und beim Innenministerium nachgehakt. Letztlich ohne Erfolg. Es bleibe ein kleiner Hoffnungsfunke: "Wir haben uns kundig gemacht, wie die Antragsstellung für ein Visum über das türkische Konsulat funktioniert." Aber auch dies sei letztlich ein langer Weg mit ungewissem Ausgang.

Info: Wer den rückkehrwilligen Syrern helfen möchte, kann sich unter Tel. (01 78) 5 31 58 63 bei der Ehrenamtlichen Sana Bauer melden.