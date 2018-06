Kommt es zum Zusammenschluss der drei großen Genossenschaftsbanken in der Region Odenwald/Tauber? In der Volksbank Buchen berät der Aufsichtsrat heute über die Aufnahme entsprechender Gespräche mit Mosbach und Tauberbischofsheim. Foto: B. Gassenbauer

In der Volksbank in Tauberbischofsheim gab es bereits grünes Licht für Gespräche im Hinblick auf ein Zusammengehen mit den kleineren Volksbanken in Mosbach und Buchen. Foto: B. Gassenbauer

Von Burkard Gassenbauer

Buchen/Mosbach/Tauberbischofsheim. Im genossenschaftlichen Bankenwesen in der Region Odenwald/Tauber scheint sich eine große Fusion anzubahnen: Die Volksbanken Franken (Buchen), Mosbach und Main-Tauber wollen auf jeden Fall künftig noch weitaus enger zusammenrücken, aber auch ein Zusammenschluss der drei selbstständigen Institute ist durchaus denkbar, wie mehrere Volksbankvertreter auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung bestätigten.

Die Initiative zu Gesprächen ging den Informationen der RNZ zufolge von der Mosbacher Volksbank aus, die auf der Suche nach einem Partner für die Zukunft die Fühler offenbar in verschiedene Richtungen ausgestreckt hat. Schon jetzt bestehen zwischen den in Mosbach, Buchen und Tauberbischofsheim ansässigen genossenschaftlichen Banken mehrere Kooperationen, die nach ihren Angaben auch sehr erfolgreich laufen. Jetzt könnten diese - vor dem Hintergrund schwerer werdender Bedingungen in der gesamten Branche - in eine Fusion münden. Erste sondierende Gespräche dazu hat es dem Vernehmen nach bereits gegeben. Voraussetzung für ganz konkrete Vereinbarungen ist aber das Votum des jeweiligen Aufsichtsrats.

Nach unseren Informationen hat der Aufsichtsrat der Volksbank Main-Tauber seinem Vorstand bereits grünes Licht für konkrete Dreier-Gespräche gegeben, ebenso das Gremium der Volksbank Mosbach. In Buchen tagt der Aufsichtsrat am heutigen Dienstag, um die Frage "Verstärkte Zusammenarbeit oder Zusammenschluss" zu erörtern.

Ob es letztlich zu einer landkreisübergreifenden Verschmelzung kommen und welche Auswirkungen dies auf den jeweiligen Sitz der Institute und die Besetzung der Vorstandsposten und den Personalbestand haben wird, ist noch völlig offen. Ebenso, ob kleinere Banken wie die Volksbank Kirnau (Rosenberg), deren Pläne zur Verschmelzung mit der Raiffeisenbank Neudenau-Stein-Herbolzheim 2012 scheiterten, oder die Volksbank Limbach aus dem Schritt der drei Großen Handlungsbedarf für ihre Häuser ableiten.

Bereits seit geraumer Zeit verweist der Genossenschaftsverband darauf, dass der Fusionsdruck bei den Volks- und Raiffeisenbanken stetig gewachsen ist und die Zahl der Fusionen beschleunigt zunimmt. Die Gründe liegen im "wachsenden Druck auf die Erträge durch die Niedrigzinspolitik der EZB und die Kosten der anhaltenden Regulierungswelle", heißt es aus Verbands- und Bankenkreisen. Auch der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Franken, Klaus Holderbach, bestätigte auf Nachfrage der RNZ, dass die lange Niedrigzinsphase und die Regulierungswelle die Arbeit für größere Einheiten definitiv leichter mache.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass gerade auch in den Banken im ländlichen Raum, die neben den bröckelnden Zinsergebnissen und den Belastungen durch regulatorische Vorgaben einen beträchtlichen Aufwand für ein flächendeckendes Filialnetz zu tragen haben, an weitere Banken-Zusammenschlüsse gedacht wird. Was allerdings überrascht, ist, dass jetzt offenbar ein landkreis- und regierungsbezirksübergreifender Zusammenschluss auf der Schiene Mosbach-Buchen-Tauberbischofsheim ins Auge gefasst wird.

Die drei größten Genossenschaftsbanken in der Region bringen es derzeit zusammen auf eine Bilanzsumme von rund 2,5 Milliarden Euro. Die Marktposition würde bei einem Zusammenschluss deutlich gefestigt.

Die heutigen Volksbanken Franken, Main-Tauber und Mosbach sind im Laufe der Jahrzehnte selber durch Fusionen zu ihrer heutigen Größe gewachsen.

Die Wurzeln der Volksbank Main-Tauber liegen im Jahre 1862. Damals wurde der Spar- und Vorschussverein Tauberbischofsheim (später: Volksbank) gegründet. 1868 erfolgte die Gründung des Vorschussvereins in Wertheim, 1870 die Gründung der Spar- und Vorschussbank Mergentheim. Aus diesen Vorgängerinstituten und weiteren dörfliche Genossenschaftsbanken entstand die Volksbank Main-Tauber, die - Stand Ende 2014 - 409 Mitarbeiter, 38 Geschäftsstellen, 73 000 Kunden und mehr als 39 000 Mitglieder zählt. Das Geschäftsvolumen der Bank lag bei 3,141 Milliarden Euro, die Bilanzsumme bei 1,754 Milliarden. Vorstände sind Michael Schneider und Robert Haas.

Das Geschäftsgebiet der Volksbank Franken, deren Ursprünge im Jahre 1869 liegen, umfasst die Kommunalräume Buchen, Walldürn, Hardheim, Adelsheim, Osterburken (nur die Ortsteile Schlierstadt und Bofsheim) sowie Mudau. Die Zahl der Mitarbeiter beträgt 230. Die Volksbank Franken hat 22 Filialen und zählt 24 668 Mitglieder und 45 000 Kunden. Die Bilanzsumme liegt bei 866 Mio. Euro. Vorstandsvorsitzender ist Klaus Holderbach, Vorstandsmitglieder sind Rainer Kehl und Karin Fleischer.

Die Volksbank Mosbach, die 2011 und 2013 mit dem Victor-Award als Bank des Jahres im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet wurde, hat 246 Mitarbeiter, 13 Filialen, 54 814 Kunden, 30 232 Mitglieder und eine Bilanzsumme von 780 Mio. Euro. Die Geschichte des genossenschaftlichen Bankenwesens in Mosbach begann 1869. 1971 fusionierten die Spar- und Kreditbanken Aglasterhausen und Mosbach. 1972 schlossen sich die Raiffeisenkasse Guttenbach und die Raiffeisengenossenschaft Michelbach der Spar- und Kreditbank Mosbach an. Zugleich schlossen sich die Spar- und Kreditbank Mosbach und die Volksbank Mosbach zur Spar- u. Kreditbank - Volksbank - Mosbach zusammen. 1973 trat die Raiffeisenkasse Schwarzach bei. 1974 erfolgte die Umfirmierung zur Volksbank Mosbach. Mit dem Beitreten der Raiffeisen-Genossenschaft Fahrenbach, der Raiffeisen-Milchgenossenschaft Haßmersheim und der Raiffeisenbank Allfeld in den Jahren 1977 bis 1981 endete die Fusionswelle, die jetzt möglicherweise erneut angestoßen wird.