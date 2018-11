Von Christian Beck

Billigheim. Wie konnte das passieren? Im ganzen Neckar-Odenwald-Kreis kann sich niemand erinnern, dass ein so junger Herausforderer einen Amtsinhaber bei einer Bürgermeisterwahl so deutlich geschlagen hat, wie es Martin Diblik am Sonntag in Billigheim gelungen ist. Die RNZ fragte deshalb sowohl beim Wahlsieger als auch bei Bürgermeister Reinhold Berberich nach.

"Wir arbeiten weiter, so wie es ja auch sein sollte", erklärt der Amtsinhaber am Montagnachmittag auf Nachfrage. Es gelte nun, alles Notwendige für eine gute Übergabe in die Wege zu leiten. Wie die deutliche Niederlage zustande gekommen ist kann sich Berberich "nicht erklären". In diesem Ausmaß habe er es auch nicht geahnt. "Man hat es so und so gehört", berichtet Berberich - er habe Kritik wohl bemerkt, in seinem Wahlkampf aber auch Zuspruch erfahren. Bis zum 14. April bleibt er noch in Amt und Würden, wie es danach für ihn weiter gehen wird, weiß er momentan noch nicht. Er habe sich mit aller Kraft für eine Wiederwahl engagiert, für den nun eingetretenen Fall habe er nicht geplant.

Indes plant Martin Diblik schon eifrig: "Ich werde auf jeden Fall nach Billigheim ziehen", erklärt er - nun suche er ein Domizil für sich, seine Partnerin und das Kind, das beide im März erwarten. Soweit es ihm zeitlich möglich sein wird, möchte er auch vor seinem Amtsantritt immer wieder in die Gemeinde kommen. Ab dem 15. April möchte er sich verschiedenen Punkten widmen - so will er sich zum Beispiel für einen Supermarkt in Billigheim einsetzen. Zudem müsse die Gemeinde wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Dazu gehöre unter anderem, dass alle Stellen in der Gemeindeverwaltung wieder schlagkräftig besetzt würden.

Klar ist: Auf dem Wahlsieger lasten auch große Erwartungen - dessen ist sich Diblik bewusst. Zudem weiß der 26-Jährige, dass viele Wähler vor allem gegen den Amtsinhaber gestimmt haben: "Das Ergebnis ist in erster Linie eine Abwahl", glaubt Diblik. "Auf der anderen Seite hatte aber außer mir auch niemand den Mut, es zu probieren", ergänzt er. Wie zufrieden die Billigheimer mit ihm seien, werde man in acht Jahren sehen.

Bis dahin möchte Diblik, der nun auch der jüngste Bürgermeister in Baden-Württemberg ist, konzentriert und mit Freude gestalten. Denn auch wenn man es ihm bei der Bekanntgabe des Ergebnisses nicht ansah: "Ich freue mich. Das Bürgermeisteramt ist für mich die reizvollste Aufgabe."