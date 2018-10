Die 'Eingangszonen' bei der Agentur für Arbeit bleiben sowohl in der Geschäftsstelle Mosbach (Foto) als auch in der Buchener Geschäftsstelle erhalten. Eingeschränkt wurden allerdings die Öffnungszeiten. Foto: Claus Kaiser

Von Claus Kaiser

Neckar-Odenwald-Kreis. Sturm gelaufen wurde in den letzten Wochen von politisch Verantwortlichen in der Region gegen das Ansinnen der im Oktober fusionierten Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim (SHA-TBB), dass arbeitslos gewordene Menschen sich für ihren Erstkontakt nicht mehr persönlich in der "Eingangszone" der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle Buchen melden können.

Die Rede war von "Sterben auf Raten" der dezentralen Dienstleistungsstruktur der Arbeitsagentur und wiederholt vom "Ausbluten des ländlichen Raumes." Von der Schließung der "Eingangsportale" zum Jahresbeginn 2013 wären auch die Geschäftsstellen Bad Mergentheim und Wertheim betroffen.

In einem Pressegespräch in der Arbeitsagentur in Mosbach gestand Guido Rebstock, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, ein, die "schwer vermittelbare und komplexe Thematik Eingangszonen", die viele Bürger betreffe, suboptimal in der Öffentlichkeit dargestellt zu haben. Ein solches Thema hätte einfach mehr Zeit gebraucht. "Die Kommunikation war nicht gelungen", konstatierte Rebstock.

Unzureichend wurde auch kommuniziert, dass der Erstkontakt in den Eingangszonen gar nicht persönlich erfolgen muss. Wer arbeitslos geworden ist, kann sich auch online per Internet, das allerdings bislang noch zu wenig angenommen wird, oder telefonisch anmelden. Für letzteren Weg stehen 60 Mitarbeiter im Service-Center Heilbronn der Arbeitsagentur zur Verfügung.

Guido Rebstock schränkte allerdings ein, dass aufgrund der Personalsituation für den persönlichen Erstkontakt eine "stabile, kontinuierliche und verlässliche Dienstleistung" nicht mehr habe angeboten werden können. Man habe schon mit Notfallplänen gearbeitet. "Es musste jongliert werden."

Im Gepäck hatte Guido Rebstock, der zum Jahresbeginn 2013 als Abteilungsleiter ins Stuttgarter Wirtschaftministerium wechselt, dann doch noch eine gute Nachricht. Seine Geschäftsführung und Landrat Dr. Achim Brötel hätten gemeinsam eine Lösung gefunden, mit der die Dienstleistungen der Eingangszone der Agentur für Arbeit in den beiden Geschäftstellen Buchen und Mosbach aufrechterhalten werde.

Das neue Konzept wurde auch mit Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann und Buchens Bürgermeister Roland Burger abgestimmt und werde von beiden zur flächendeckenden Aufrechterhaltung der Dienstleistungsbereitschaft in den Eingangszonen mitgetragen. Der scheidende Leiter der Arbeitsagentur erklärte: "Im Interesse der Bürger bleiben die Eingangszonen an beiden Standorten erhalten. Die Dienstleistung bleibt vor Ort, eine Änderung der Öffnungszeiten ist aber nicht zu vermeiden."

Auch Dr. Achim Brötel zeigte sich mit der Lösung zufrieden: "Guido Rebstock und ich haben uns sehr offen ausgetauscht und dabei auch die bestehenden Irritationen einvernehmlich ausgeräumt. Ich verstehe die Gründe für die Anpassung der Öffnungszeiten, freue mich aber, dass wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben, die für alle akzeptabel ist. Für ihr Verständnis bin ich auch Michael Jann und Roland Burger dankbar".

Ab 1. 2. 2013 wird die Eingangszone in Mosbach montags, mittwochs und freitags von 8 bis 12 und Montag und Mittwoch von 13.30 bis 16 Uhr geöffnet sein. Die Öffnungszeiten in Buchen sind Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 und von 13.30 bis 16 Uhr. Ähnliche Lösungen sollen noch für Mergentheim und Wertheim vorgestellt werden.