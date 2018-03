Mosbach. (jörn) "Es kann nicht angehen, dass die Krankenkassen Milliarden horten, während viele Apotheken um das blanke Überleben kämpfen müssen", ereiferte sich gestern Vormittag ein Passant in der Mosbacher Hauptstraße. Wie er zeigte die überwiegende Mehrheit der Kunden Verständnis für den Warnstreik der Apotheken.

Rund 80 % der rund 2 700 Apotheken Baden-Württembergs folgten dem Aufruf des Landesapothekerverbandes und verliehen mit geschlossenen Türen ihrer Forderung nach einer gerechteren Honorierung Nachdruck. Auch in und um Mosbach versorgten am Mittwoch die meisten Apotheken ihre Patienten nur mit dem Nötigsten durch die Notdienstklappe, während sie gleichzeitig mit Handzetteln, auf Plakaten und in persönlichen Gesprächen über ihr Anliegen informierten.

Für die Ausgabe eines Arzneimittels auf Rezept erhalten Apotheken den gesetzlich festgeschriebenen Betrag von 8,10 Euro, hinzu kommen drei Prozent des Einkaufswerts. Daran hat sich seit 2004 nichts geändert. Was sich in den seither vergangenen acht Jahren dagegen geändert hat, sind die Kosten, die die Apotheker zu schultern haben. Die gehen nur in eine Richtung: steil nach oben.

Davon abgesehen, dass die gesetzlichen Krankenkassen von den 8,10 Euro (netto) einen Abschlag von derzeit 2,05 Euro (brutto) wieder abziehen, schreitet die Inflation weiter voran, die Gehälter, Mieten, Versicherungsbeiträge und auch die EDV-Kosten zur Umsetzung der Krankenkassen-Rabattverträge steigen stetig an. Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg sieht durch diese Entwicklung gar immer mehr Apotheken in ihrer Existenz gefährdet.

Seit Jahren schon streiten Apothekerverbände und Politik um die Honorare. Das Bundeswirtschaftsministerium hat als Ausgleich nun eine Erhöhung des festgeschriebenen Honorars um 25 Cent vorgeschlagen. "Das ist bei Weitem nicht kostendeckend", klagen die Apotheker und rechnen vor: Seit 2004 hat die Inflation zu einem Kostenanstieg um 14,4 Prozent geführt, im gleichen Zeitraum sind die Gehälter für Apothekenmitarbeiter um 18 Prozent gestiegen. Um das Niveau von 2004 wieder zu erreichen und die Kosten zu decken, ist nach Berechnung der Apotheker eine Honoraranhebung um gut einen Euro pro Medikamentenpackung nötig.

Bei den Mosbacher Apotheken blieben gestern die befürchteten Warteschlangen vor den Notdienstklappen aus. "Offenbar haben viele von den Streikaktionen in der Zeitung gelesen oder in den Nachrichten gehört und haben ihren Apothekenbesuch daher verschoben", vermutet Nicolai Waschitschek, Inhaber der am Markttag Mittwoch sonst üblicherweise sehr gut besuchten Rathaus-Apotheke.

Nun bleibt abzuwarten, ob die gestrige Protestwelle den gewünschten Erfolg bringt. Falls nicht, schließt der Apothekerverband weitere Streiks nicht aus...