Im Vorgriff auf die geplante Gartenwegbebauung wurden im Zuge der Sanierungsmaßnahmen an der B 27 in der Grundwasserwanne schon mal entsprechende Markierungen aufgebracht. Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die ersten Zeichen sind gesetzt, in frischem Weiß auf ebenso frischem Schwarz. Zwar fehlt den Pfeilen, die nun auf der Abbiegespur von der B 27 im "Mosbacher Loch" in Richtung Gartenweg zeigen, noch die Funktion. Von Warnbarken umgeben, weisen sie nach der umfangreichen Sanierung der Grundwasserwanne aber schon mal den Weg in die (nahende) Zukunft des Gartenwegareals bzw. die geplante Tiefgarage. Während die Bauarbeiten an der Durchgangsstraße abgeschlossen sind, stehen sie auf der angrenzenden Innenstadtfläche unmittelbar bevor.

So soll nach Auskunft der Stadt "noch dieses Jahr" mit vorbereitenden und vom Gemeinderat beschlossenen Ordnungsmaßnahmen für die Gartenwegbebauung begonnen werden. Konkret ist 2012 noch die Tieferlegung des Kanals im Gartenweg geplant, in deren Anschluss sollen die beiden noch auf dem rund 6 000 qm großen Baufeld befindlichen Gebäude abgerissen werden. "Beginn der eigentlichen Baumaßnahme ist im März 2013", erklärt Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt auf Nachfrage der RNZ. Bis es losgeht, sollen die neuen Parkplätze an der Ecke Kistnerstraße/B 27 fertiggestellt sein. Die weihnachtliche Besinnlichkeit werde also durch Bauarbeiten nicht gestört, auch über den Jahreswechsel bleibt die Parkfläche am Gartenweg unberührt. Eine baubedingte Beeinträchtigung für das wichtige Weihnachtsgeschäft werde es also nicht geben, so Wendt weiter.

Ebenfalls noch "in diesem Jahr beginnend" sei die gesetzlich vorgeschriebene Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung für den "angepassten" Bebauungsplanentwurf. Das heißt: Noch vor Jahresfrist werden die im Nachgang des Gestaltungswettbewerbs überarbeiteten Pläne öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt.

Das überzeugendste Konzept hatten bei diesem Wettbewerb die Mosbacher Architekten Hähndel und Throm vorgelegt (wir berichteten). In Abstimmung mit der Entwicklungsgesellschaft SEPA, die in das geplante "Quartier" am Gartenweg knapp 20 Millionen Euro investieren will, habe man in den vergangenen Wochen konkrete Nutzungen angepasst, erläutert Robert Hähndel, dieser Prozess laufe auch weiterhin. "Die Hülle bleibt gleich", so Hähndel, "in der Fassade gibt es kleinere Verschiebungen."

Wer die Einzelhandelsflächen nach der für Herbst 2014 geplanten Fertigstellung beziehen soll, lässt man seitens der SEPA weiter weitestgehend offen. Definitiv sicher ist, dass ein großer REWE-Frischemarkt kommt. Im Gespräch sind zudem ein (junges) Bekleidungs- und ein Haushaltswarenunternehmen. Entsprechende Vertragsabschlüsse will man seitens der Stuttgarter Entwicklungsgesellschaft aber nicht bestätigen. Neben den 4000 qm Ladenfläche entstehen auf dem Gartenwegareal unter anderem auch 25 bis 30 Wohnungen. Für die gibt es laut SEPA-Projektentwickler Koch bereits eine rege Nachfrage.

Reger Betrieb herrscht derweil wieder vor der geplanten Tiefgaragenzufahrt an der B 27. Rund zehn Wochen nahm dort die aufwendige Sanierung der Grundwasserwanne in Anspruch, zwei Wochen mehr als geplant. Nach dem Abfräsen des Belags traten Undichtigkeiten an den Fugen auf, die "in diesem Ausmaß nicht vorhersehbar waren", so Thomas Reger von der Bauleitung Buchen. Aufgrund des äußerst hohen Verkehrsaufkommens habe man nun zudem einen strapazierfähigeren Belag aufgebracht. Damit soll die 1996 gebaute Wanne auf Jahre hin dicht halten. 2008 hatte man bereits einen ersten Teil der Fahrbahn rund um das "Mosbacher Loch" erneuert, nun folgte der Abschluss der Maßnahme. 650 000 Euro waren vom Regierungspräsidium für die Sanierung veranschlagt worden, aufgrund des Mehraufwands rechnet Reger am Ende mit Kosten von 700.000 Euro. Inklusive Markierung für die Tiefgaragenzufahrt.